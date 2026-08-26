Danh tính người đàn ông phóng hỏa đốt nhà, ôm người tình giữa đám cháy

Nguyên nhân dẫn đến hành động trên được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa 2 bên

Thông tin một người đàn ông phóng hỏa đốt nhà, rồi ôm người tình giữa đám cháy, xảy ra tại xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai đã khiến dư luận bàng hoàng.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 26/8. Thời điểm này, ông ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1972, trú thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây) đã dùng xăng đốt nhà của bà T.T.H. (41 tuổi, trú cùng thôn).

Sau khi phóng hỏa, ông Bình ôm người phụ nữ đứng trong đám cháy với ý định tự tử. Rất may, lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời đến hiện trường để cứu nạn, đưa cả 2 ra ngoài.

Vụ việc đã khiến ông Bình và bà H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngôi nhà của bà H. cùng tài sản bên trong bị cháy, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến hành động trên được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa 2 bên. Theo chính quyền địa phương, ông Bình và bà H. không phải vợ chồng, không đăng ký kết hôn.

Ông Tô Minh Chánh, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai cho hay cơ quan công an đang điều tra vụ việc nói trên.