Ập vào kiểm tra 1 tụ điểm, công an tạm giữ hình sự 4 đối tượng, thu giữ 1 con gà và 7 cuộn băng keo

Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tụ điểm đánh bạc, bắt giữ nhiều người, thu giữ 1 con gà cùng nhiều tang vật và giữ khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm đồng cho biết, trong công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, khoảng 12h30 ngày 20/8/2026, Công an phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng theo dõi, phát hiện, triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại Tổ dân phố Tân Bình, phường La Gi.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ các đối tượng và tạm giữ tang vật tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt giữ 7 đối tượng gồm: N.V.K (SN 1982), N.T.T (SN 1996), T.C (SN 1997), N.G.H (SN 2003), T.N.T (SN 1986), H.K.T (SN 1982) và N.K.Đ (SN 1975). Các đối tượng đều cư trú hoặc đang sinh sống trên địa bàn phường La Gi và phường Phước Hội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người các đối tượng tổng số tiền hơn 6 triệu đồng cùng 7 điện thoại di động. Ngoài ra, tại hiện trường còn thu giữ 1 con gà, 1 cân loại 5kg và 7 cuộn băng keo vải màu trắng.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã cùng hai chủ gà góp tiền để cá cược một trận đá gà với số tiền ghi sổ 3 triệu đồng. Sau khi trận đấu kết thúc và các bên đã giao, nhận tiền thắng thua thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Tiếp tục đấu tranh, truy xét mở rộng, lực lượng Công an đã đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc gồm: N.T.P (SN 1991) thường trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng; Đ.Đ.T.L (SN 1996) thường trú tại xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng và T.X.N (SN 1992) thường trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc. Riêng T.X.N. là đối tượng trực tiếp tổ chức sòng đá gà nói trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng có liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng gồm N.V.K, N.T.P, Đ.Đ.T.L và T.X.N để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời truy xét, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Võ Thanh Định, Phó Trưởng Công an phường La Gi cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.