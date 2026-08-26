CSGT ra quân xử phạt lỗi này ngay từ ngày mai, tất cả phương tiện tham gia giao thông chú ý

Thông tư 38/2024 quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, xe chạy với tốc độ trên 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m với xe phía trước.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ ngày mai 27/8/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, Cục CSGT sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Ql45 - Nghi Sơn

Theo đại diện Cục CSGT, Thông tư 38/2024 quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, xe chạy với tốc độ trên 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m với xe phía trước. Trường hợp khoảng cách dưới 55m được xác định là vi phạm.

Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt tùy mức độ. Theo Nghị định 168/2024, trường hợp chưa xảy ra va chạm, người điều khiển ô tô bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân - Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết, 18 người bị thương, 34 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản gần 2,2 tỷ đồng.

Cụ thể mới đây, khoảng 12h10 ngày 19/7, tại Km 279+500 cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, thuộc phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, xe ô tô đầu kéo BKS 86H-038.XX, kéo rơ-moóc BKS 86R-010.XX va chạm vào đuôi xe ô tô BKS 89C-222.XX.

Tài xế vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe phía trước sẽ bị xử phạt từ ngày 27/8 - Ảnh: Cục CSGT

Sau va chạm, xe đầu kéo 86H-038.XX tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 30H-887.XX, đâm qua dải phân cách giữa đường. Xe 89C-222xx bị đẩy về phía trước, tiếp tục va chạm liên hoàn với 7 ô tô khác.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu; 11 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 650 triệu đồng.

Nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe ô tô đầu kéo BKS 86H-038.XX không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm và tai nạn liên hoàn.Trước đó, ngày 23/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã xử phạt một tài xế ôtô 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì chạy sát phía sau xe container, không bảo đảm khoảng cách an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tuyến cao tốc từ Pháp Vân (Hà Nội) đến Nghi Sơn (Thanh Hóa), gồm các đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - quốc lộ 45 và quốc lộ 45 - Nghi Sơn, dài hơn 150 km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh phía Nam.