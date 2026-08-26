Chuyển khoản thành công 260 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank 0451000235xxx, chị Nguyễn Thị Mai SN 1989 phải trình báo công an

Do sơ suất chuyển nhầm 260 triệu đồng vào tài khoản người lạ, chị Nguyễn Thị Mai đã được Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ xác minh và nhận lại toàn bộ số tiền nhờ sự trung thực của người nhận.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 23/8, Công an xã Chí Minh nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1989 trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội về việc do sơ suất cá nhân nên đã chuyển nhầm số tiền 260 triệu đồng, vào số tài khoản 0451000235xxx mở tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chủ tài khoản là chị Nguyễn Hương Quyến.

Ngày sau khi tiếp nhận, Công an xã Chí Minh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và xác định có công dân tên Nguyễn Hương Quyến, sinh năm 1977 trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên. Công an xã đã gửi giấy mời công dân Nguyễn Hương Quyến là chủ tải khoản nhận tiền chuyển nhầm để làm việc.

Công dân nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sáng ngày 24/8, tại trụ sở Công an xã, Chị Nguyễn Thị Mai (chủ tài khoản chuyển nhầm tiền) cùng chị Nguyễn Hương Quyến (chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm) gặp mặt, xác nhận đúng số tài khoản và số tiền chuyển nhầm là 260.000.000 đồng. Chị Quyến đã rút số tiền trên và đưa lại trực tiếp cho chị Mai.

Chị Nguyễn Thị Mai đã cảm ơn chị Quyến và tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an xã Chí Minh đã giúp đỡ tìm lại được số tiền chuyển nhầm trên.

Công an xã Chí Minh biểu dương gương người tốt việc tốt, hành động trung thực của chị Quyến, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, thể hiện văn hóa ứng xử đáng trân trọng trong xã hội. Công dân khi nhận được tiền chuyển nhầm, cần nhanh chóng đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.