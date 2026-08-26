Dư 50.000 đồng, người đàn ông mua vé số và trúng độc đắc hơn 11 tỷ đồng

Sau khi mua sản phẩm Mega 6/45, ông N. còn dư 50.000 đồng và mua thêm 5 dãy số Lotto 5/35, người này bất ngờ trúng độc đắc hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 26/8, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, Chi nhánh Vietlott TP.HCM đã trao giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay 820 trị giá hơn 11 tỷ đồng cho ông Đ.T.N.

Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 705 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM.

Ông Đ.T.N may mắn trúng độc đắc hơn 11 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ông N. cho biết, ông đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Ông có thói quen mua các sản phẩm xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 và thỉnh thoảng chơi thêm Lotto 5/35.

Chia sẻ về tấm vé trúng thưởng, ông N. cho hay, bình thường, ông ghé điểm bán vé số mua sản phẩm Mega 6/45. Sau khi mua xong, ông N. còn dư 50.000 đồng nên tiếp tục mua 5 dãy số Lotto 5/35 cho kỳ quay tối. Điều đáng nói, các dãy số Lotto 5/35 đã bất ngờ mang về giải độc đắc trị giá hơn 11 tỷ đồng cho người đàn ông may mắn.

Tấm vé may mắn trị giá hơn 11 tỷ đồng của ông N. (Ảnh: Đ.V)

Tại thời điểm biết tin trúng thưởng, ông N. cho biết ông rất vui mừng vì quá may mắn.

Sau khi nhận thưởng, ông dự kiến tiếp tục duy trì cuộc sống và công việc như bình thường. Khoản tiền thưởng sẽ được ông cân nhắc, lên kế hoạch sử dụng hợp lý để chăm lo cho gia đình và phát triển công việc trong thời gian tới.

Theo quy định, ông Đ.T.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng (10% giá trị giải thưởng) tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP.HCM và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.