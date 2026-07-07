Tìm đến quán ăn "nghỉ bán vì trúng số" tại TP.HCM: Hàng xóm bất ngờ, chủ quán nói gì về việc "cố tình làm content"?

Những ngày gần đây, thông tin một quán bánh hỏi, cháo lòng Bình Định tại TP.HCM treo thông báo nghỉ bán vì "vừa trúng số" thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội.

Theo nội dung thông báo được chia sẻ, chủ quán cho biết quán tạm nghỉ hoạt động vì vừa trúng số. Trước đó, bài đăng lan truyền trên mạng còn cho biết, chủ quán đã trúng 8 tờ vé số giải đặc biệt nên đã quyết định bán miễn phí trong 15 ngày trước khi chính thức đóng cửa về quê.

Tìm đến địa chỉ quán để ghi nhận thực tế, tại thời điểm có mặt (ngày 6/7), quán đã không còn và thay bằng biển hiệu của quán khác. Chủ nhà cho biết người thuê đã trả mặt bằng khoảng một tuần trước. Tuy nhiên, người này nói không nắm được thông tin chủ quán có trúng số hay không.

Trong khi đó, anh Trường - một người hàng xóm - cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin trên. Theo anh, bản thân không biết việc chủ quán trúng số, chỉ nghĩ quán nghỉ bán do kinh doanh không thuận lợi.

Anh Trường - hàng xóm trong khu vực - khá bất ngờ khi biết chủ quán bánh hỏi chào lòng nghỉ do trúng số (Ảnh: Quân)

Liên hệ với chủ quán - anh Huấn - người này xác nhận đã ngừng kinh doanh và trở về. Khi được hỏi lý do nghỉ bán có đúng là vì trúng số hay không, anh Huấn khẳng định thông tin này là chính xác.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị cung cấp hình ảnh vé số trúng thưởng hoặc tài liệu liên quan để xác minh thông tin, anh Huấn từ chối. Anh cho biết toàn bộ vé số đã được đổi thưởng nên không còn giữ lại. Khi được hỏi thời điểm nhận thưởng, chủ quán cũng không tiết lộ và nói đây là "bí mật".

Trước băn khoăn về việc nhiều người nghi ngờ đây chỉ là cách tạo sự chú ý trên mạng xã hội, anh Huấn cho biết bản thân không quan tâm đến những ý kiến đó.

"Tôi đâu có quan trọng mấy chuyện đó đâu. Quan trọng tôi hưởng thụ là được rồi", anh Huấn nói.

Ảnh: Quân

Chủ quán cũng cho biết đã quyết định về quê ở Bình Định sinh sống thay vì tiếp tục kinh doanh tại TP.HCM.

Ngay khi thông tin về quán bánh hỏi, cháo lòng Bình Định được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, gửi lời chúc mừng chủ quán và hài hước cho rằng đây là "cái kết trong mơ" của nhiều người.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng bày tỏ sự thận trọng. Một số cư dân mạng cho rằng dù trúng số với số tiền lớn thì cũng không nên chủ quan vì "núi tiền rồi cũng có ngày vơi". Nhiều người khuyên chủ quán nên cân nhắc đầu tư, quản lý tài chính hợp lý hoặc tiếp tục duy trì một công việc, hoạt động kinh doanh phù hợp để có nguồn thu lâu dài, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền trúng thưởng.

Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự chú ý của nhiều người.