Đúng 9h sáng ngày 1/10, thành phố nhỏ nhất Việt Nam chính thức vận hành công trình gần 2.000 tỷ đồng: Rộng 3,8 ha, thi công thần tốc trong 18 tháng

Theo Công ty TNHH AEON Việt Nam, Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương sẽ chính thức khai trương từ 9h sáng ngày 1/10 tại phường Thạch Khôi (Hải Phòng). Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của AEON tại khu vực đồng bằng sông Hồng.





AEON Mall Hải Dương là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam. Ảnh: Hải Dương Review - AEON Mall & Cộng Đồng

Theo đó, trung tâm Thương mại Aeon Hải Dương do Công ty TNHH AEON Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 4/2025.





Trung tâm được xây dựng trên khu đất khoảng 3,5ha, tổng diện tích sàn khoảng 3,8ha, diện tích cho thuê khoảng 26.000m².





Trung tâm gồm 3 tầng nổi, kết hợp khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON với 37 cửa hàng chuyên doanh, mang đến đa dạng tiện ích và trải nghiệm để gia đình ba thế hệ cùng tận hưởng trọn vẹn một ngày.





Tầng 1 gồm Siêu thị thực phẩm, khu vực Delica & Bakery, nhà hàng và quán cà phê, khu vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thời trang, thể thao, xe đạp, sản phẩm phục vụ du lịch và các ngành hàng khác. Bên cạnh đó, Sảnh sự kiện sẽ tổ chức xuyên suốt trong năm các sự kiện theo mùa, hoạt động giới thiệu sản phẩm và sự kiện giao lưu cộng đồng, kiến tạo không gian để khách hàng địa phương gặp gỡ và kết nối.





Tầng 2 tập trung vào thời trang, không gian sống, trẻ em và giải trí. Bên cạnh thời trang, sản phẩm phong cách sống, ẩm thực và sách, tầng 2 bố trí Kids Republic, khu vui chơi trong nhà KID’S BOX JUMBO và khu vui chơi giải trí GiGO, quy tụ đa dạng tiện ích dành cho cả trẻ em và người lớn.





Tầng 3 là rạp chiếu phim và bãi đỗ xe. Rạp chiếu phim AEON Beta Cinema được bố trí tại tầng 3, mang đến không gian giải trí để các gia đình cùng thưởng thức phim bên cạnh trải nghiệm mua sắm và ẩm thực.





Ngoài ra, Trung tâm được trang bị bãi đỗ xe với sức chứa khoảng 600 chỗ đỗ ô tô, 1.100 chỗ đỗ xe máy và trạm sạc xe điện EV, mang đến môi trường thuận tiện để các gia đình thoải mái ghé thăm.





Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương sẽ mở cửa xuyên suốt trong năm. Tầng 1 hoạt động từ 8-22 giờ; tầng 2 và các cửa hàng chuyên doanh từ 10-22 giờ các ngày trong tuần, 9-22 giờ vào cuối tuần và ngày lễ; tầng 3 và rạp chiếu phim từ 10 giờ đến 2 giờ.





Khi đi vào vận hành, Trung tâm sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động, trong đó khoảng 450 người làm việc tại khu vực AEON Hải Dương GMS.



