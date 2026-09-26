‘Ông lớn’ sở hữu 10.000 khách sạn toàn cầu tính làm thêm 15 dự án cùng Sun Group tại Việt Nam

Marriott International và Sun Group dự kiến cùng tìm kiếm cơ hội phát triển khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ thương hiệu cao cấp tại Việt Nam. Danh mục hợp tác gồm 15 dự án thuộc 11 thương hiệu, trong bối cảnh Marriott hiện sở hữu mạng lưới khoảng 10.000 khách sạn trên toàn cầu.

Sun Group vừa có loạt hoạt động hợp tác với các tập đoàn lớn của Mỹ trong các lĩnh vực lưu trú, thanh toán và hàng không. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch mở rộng hợp tác với Marriott International tại Việt Nam.

Theo thông tin được công bố, Sun Group và Marriott dự kiến cùng tìm kiếm cơ hội phát triển khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ thương hiệu cao cấp, trước mắt tại Phú Quốc và Đà Nẵng.

Danh mục hợp tác gồm 15 dự án thuộc 11 thương hiệu. Nhiều thương hiệu khách sạn nổi tiếng trong hệ thống Marriott được gọi tên, từ Ritz-Carlton, JW Marriott, The Luxury Collection đến Westin, Le Méridien, Moxy và W Hotels.

Quy mô của đối tác này cũng đáng chú ý. Marriott hiện sở hữu hệ thống khoảng 10.000 khách sạn cùng 300 triệu thành viên Marriott Bonvoy trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Marriott đang vận hành 32 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc 11 thương hiệu tại 10 thành phố. Ngoài số cơ sở đang hoạt động, tập đoàn còn có hơn 71 dự án trong kế hoạch phát triển.

Bên cạnh Marriott, Sun Group cũng vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Visa.

Hai bên dự kiến hợp tác trên nhiều khâu trong hành trình của khách du lịch, từ giai đoạn tìm kiếm thông tin về Việt Nam, lựa chọn trải nghiệm cho tới thanh toán và tích lũy quyền lợi.

Thông qua Visa Destinations và các kênh truyền thông quốc tế, các sản phẩm trong hệ sinh thái Sun Group có thể được giới thiệu tới khách hàng trước khi họ tới Việt Nam.

Hoạt động quảng bá trước mắt hướng tới 8 thị trường, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Australia, Singapore và Malaysia.

Hai doanh nghiệp cũng dự kiến mở rộng hợp tác trên nền tảng Visit Vietnam, tăng cường trải nghiệm thanh toán, hợp tác dữ liệu và chuyển đổi số, đồng thời phát triển thẻ Sun Signature Visa Infinite Private, kết nối hạng thành viên và điểm thưởng xuyên biên giới.

Đáng chú ý, tại Phú Quốc, địa điểm đăng cai APEC 2027, hai bên hướng tới các giải pháp thanh toán cho đại biểu và du khách, cũng như lộ trình thanh toán số cho hạ tầng phục vụ sự kiện. Trong đó, Sun Group và Visa sẽ nghiên cứu giải pháp thanh toán không chạm trên tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc.

Ở lĩnh vực hàng không, đại diện Sun Group cùng Sun PhuQuoc Airways và một số hãng hàng không Việt Nam đã tham dự cuộc gặp với lãnh đạo Boeing tại New York.

Các hướng hợp tác được đề cập không chỉ liên quan đến phát triển đội bay và mở rộng mạng lưới quốc tế, mà còn gồm hạ tầng, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và đào tạo nhân lực kỹ thuật.