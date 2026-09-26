Việt Nam có 1 sân khấu hơn 4.000 chỗ đang thành hình, do "ông lớn" kiến trúc toàn cầu thiết kế: Mái nặng 3.000 tấn, mang hình hài “Trời tròn - Đất vuông”, sức chứa vượt nơi trao giải Oscar

Không chỉ là nơi phục vụ APEC 2027, Nhà biểu diễn đa năng tại Phú Quốc đang thành hình như một sân khấu quy mô lớn cho các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội và sự kiện quốc tế, với kiến trúc được lấy cảm hứng từ nhiều biểu tượng của văn hóa Việt.

Nếu chỉ nhìn từ xa, Nhà biểu diễn đa năng APEC tại Phú Quốc có thể gây chú ý bởi hình khối tròn khổng lồ. Nhưng càng nhìn kỹ, công trình càng cho thấy nhiều lớp câu chuyện được cài vào kiến trúc.

Một bên là khối nhà hát hình tròn, tượng trưng cho Trời. Bên cạnh là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm mang hình vuông, biểu trưng cho Đất. Bao quanh nhà hát là 50 cột trụ, gợi nhắc 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Phía trên, lớp mái được thiết kế lấy cảm hứng từ vảy Rồng. Nhìn tổng thể, công trình không chỉ hướng đến việc tạo ra một địa điểm tổ chức sự kiện, mà còn được thiết kế như một cách kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

“Sân khấu” 4.030 chỗ đang dần lộ diện

Nhà biểu diễn đa năng được Sun Group khởi công từ quý IV/2025, nằm trong tổ hợp các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo cập nhật mới nhất, công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 54.680 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm; riêng diện tích mái khoảng 17.250 m². Khán phòng có sức chứa 4.030 chỗ ngồi.

Nếu lấy sức chứa làm thước đo, con số này lớn hơn khoảng 3.400 chỗ của Dolby Theatre tại Mỹ - địa điểm quen thuộc với lễ trao giải Oscar.

Nhưng quy mô không phải điểm duy nhất khiến công trình đáng chú ý.

Hệ mái của khối nhà hát hình tròn có tổng khối lượng giàn và khung đỡ khoảng 3.000 tấn. Đến giữa tháng 9/2026, phần kết cấu bê tông cốt thép đã hoàn thành khoảng 98%, trong khi gần 30 trong tổng số 50 cột trụ đã được lắp dựng.

Các cột trụ này vừa đảm nhiệm vai trò kết cấu, vừa trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện kiến trúc của công trình. Khi hoàn thiện, những đường cong vươn cao của hệ cột được kỳ vọng tạo nên hình ảnh vừa gợi liên tưởng đến Rồng - Tiên, vừa gợi lũy tre làng.

Công trình đặt mục tiêu khép kín phần mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện nội thất vào cuối tháng 3/2027.

Từ “Trời tròn – Đất vuông” đến hình ảnh Rồng

Điểm thú vị của Nhà biểu diễn đa năng nằm ở chỗ các chi tiết kiến trúc không đứng riêng lẻ. Khối nhà hát hình tròn đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm hình vuông tạo thành cặp hình ảnh “Trời – Đất”. Trong khi đó, 50 cột bao quanh nhà hát tiếp tục mở rộng câu chuyện về nguồn cội.

Theo ý tưởng thiết kế, lớp vỏ công trình lấy cảm hứng từ vảy Rồng, còn hệ mái được tổ chức như một cấu trúc lớn bao phủ khối nhà hát.

SOM – công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch của Mỹ tham gia thiết kế tổng thể tổ hợp – mô tả nhà hát là công trình thể hiện bản sắc quốc gia Việt Nam. Theo SOM, thiết kế nhà hát rộng khoảng 36.000 m² được lấy cảm hứng từ các truyền thống và huyền thoại cổ, với 50 cột đại diện cho 50 người con của Rồng.

Phía trên là hệ mái tròn gợi hình vảy Rồng, đồng thời được thiết kế để thu gom nước mưa ở khu vực trung tâm.

Bên trong, ý tưởng không dừng ở một khán phòng lớn. Thiết kế của SOM hướng tới một không gian có sảnh cao, khu vực rotunda bao quanh công trình, các sân hiên và nhà hàng trong nhà lẫn ngoài trời, mở ra tầm nhìn về phía biển.

APEC có thể chỉ là “màn diễn” đầu tiên

Nhà biểu diễn đa năng được xây dựng để phục vụ các hoạt động quan trọng của APEC 2027, trong đó có lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình văn hóa, nghệ thuật. Nhưng thiết kế tổng thể lại hướng đến một vòng đời dài hơn sự kiện này.

SOM cho biết tổ hợp APEC tại Phú Quốc được quy hoạch để phục vụ hội nghị vào năm 2027 và tiếp tục hoạt động sau sự kiện. Riêng nhà hát được định hướng cho các chương trình biểu diễn và sự kiện cộng đồng quanh năm.

Điều này mở ra một bài toán thú vị đối với Phú Quốc: sau khi những đoàn đại biểu quốc tế rời đảo Ngọc, sân khấu hơn 4.000 chỗ sẽ có thể là các đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật quy mô lớn, liên hoan phim, sự kiện văn hóa hay những chương trình quốc tế vốn cần một không gian biểu diễn có sức chứa lớn...

Nhà biểu diễn đa năng không đơn thuần là một công trình phục vụ một tuần lễ cấp cao. Nó là một phần trong tham vọng hình thành một hệ sinh thái mới cho Phú Quốc, nơi du lịch nghỉ dưỡng có thể kết hợp với hội nghị, giải trí và các sự kiện quốc tế.

Trong quy hoạch, khu vực tổ chức APEC được hình dung như một khu đô thị văn hóa – công cộng mới bên bờ biển, với quảng trường, công viên, tuyến phố trung tâm và hơn 2 km không gian đi bộ ven biển.

Công trình này kết nối với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, các không gian công cộng và hệ thống hạ tầng mới đang được đầu tư tại Phú Quốc. Theo SOM, toàn bộ khu vực được định hướng để hỗ trợ vai trò ngày càng lớn của đảo trong du lịch quốc tế, kinh doanh và ngoại giao.

Nếu những mục tiêu này được hiện thực hóa, APEC 2027 có thể là thời điểm công chúng lần đầu nhìn thấy đầy đủ “sân khấu” mới của Phú Quốc. Nhưng giá trị của công trình sẽ được quyết định nhiều hơn bởi những gì diễn ra trên sân khấu đó trong những năm tiếp theo.

Bởi một nhà hát có thể được xây để đón một sự kiện. Nhưng để trở thành một điểm hẹn văn hóa, nó cần có những chương trình đủ sức khiến khán giả tiếp tục tìm đến – ngay cả khi APEC đã kết thúc.