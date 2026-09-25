Sau một năm thi công, tổ hợp công trình đón APEC 2027 trên đảo Ngọc giờ ra sao?

Tính đến tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ sân bay mở rộng, tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, đang đồng loạt tăng tốc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Cánh cửa đầu tiên đón APEC 2027 đến với đảo Ngọc là dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, quy mô 1.050 ha.

Giai đoạn 1 được thiết kế để phục vụ 20–24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước. Dự án đang thi công hoàn thiện lắp kính mặt ngoài và hoàn thiện phần mái.

Kiến trúc tổng thể nhà ga lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn lên, tượng trưng cho "kỷ nguyên vươn mình", sự tái sinh và sức sống mãnh liệt. Đến nay các tầng bên trong nhà ga đang được thi công lắp đặt phần trần trang trí, nội thất…

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2026, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt 95%; hệ thống xử lý hành lý hoàn thành khoảng 60%. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ đưa vào khai thác vào tháng 4/2027.

Nằm trong tổng thể dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m², trên khu đất 5,3 ha. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, được thiết kế để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. Đến nay, phần mái cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh.

Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, các hạng mục xây, trát dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026. Phần mái sẽ hoàn tất trong tháng 9, còn toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027, bảo đảm công trình về đích trước APEC 2027.

Nếu sân bay là cửa ngõ thì tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 17,59 km là mạch nối từ sân bay Phú Quốc về trung tâm hội nghị APEC ở Nam đảo. Toàn tuyến chạy dọc dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga với kiến trúc lấy cảm hứng từ nét đặc trưng văn hóa ba miền của Việt Nam.

Tính đến nay, các mũi thi công cầu, hầm và nền đường được triển khai đồng thời và song song bước vào giai đoạn lắp ray. Dự án tuyến đường sắt nhẹ (LRT) tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027.

Đường tỉnh ĐT.975 được coi là trục đại lộ huyết mạch Bắc - Nam Phú Quốc với tuyến tàu điện đô thị (LRT) chạy song song xuyên suốt lộ trình. Tính đến tháng 9/2026 hình hài dự án đã lộ rõ. Dự án đặt mục tiêu dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Đại lộ APEC là trục kết nối trung tâm của tổ hợp, dài 3 km với 4–6 làn xe. Mỗi bên vỉa hè rộng 8 m, hướng tới một trong những đại lộ có cảnh quan ấn tượng bậc nhất Việt Nam. Theo ghi nhận, đến nay dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống, vỉa hè, xử lý nền và đã lộ rõ hình hài mặt cắt của toàn tuyến, hướng tới mục tiêu Đại lộ hoàn thành vào quý II/2027.

Được xem là trái tim của tổ hợp các dự án APEC, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn lên tới 153.130 m², chiều cao 39,25m, tích hợp 1 tầng hầm cùng 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Bên trong là ballroom rộng 11.050 m², với nhịp vượt không cột lên tới 81 m. Hệ mái Trung tâm Hội nghị và Triển lãm được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần khung và mái của công trình đã dần hoàn thiện, khép kín. Dự án đặt mục tiêu trong quý IV/2026 sẽ hoàn thiện mặt ngoài và hoàn thiện nội thất ngày 31/3/2027

Cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là Nhà biểu diễn đa năng, công trình có tổng diện tích sàn 54.680 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở lớp vỏ kiến trúc lấy cảm hứng từ vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, trong khi hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ công trình tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển.