Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây một làng đặc biệt rộng 100.000 m2, được giới thiệu lớn nhất Việt Nam

Trong quy hoạch hệ thống tiện ích của Vinhomes Global Gate Hạ Long, bên cạnh những công trình quy mô lớn như VinWonders 81 ha, quần thể sân golf hay các tổ hợp thương mại – giải trí, một hạng mục khá đặc biệt được dành riêng cho ẩm thực biển: Làng Hải sản Viet Seafood .







Theo Vinhomes Market, Viet Seafood có diện tích khoảng 10 ha và được giới thiệu là “Làng hải sản lớn nhất Việt Nam”. Khác với một nhà hàng hoặc cụm ẩm thực thông thường, Viet Seafood được quy hoạch thành một “làng” chuyên biệt trong hệ sinh thái ẩm thực – mua sắm – giải trí của toàn dự án.

Làng Hải sản Viet Seafood sẽ tập trung vào nguồn hải sản tươi sống khai thác từ vùng biển Quảng Ninh. Đây cũng là yếu tố tạo nên nét riêng cho hạng mục này khi được đặt tại một trong những địa phương nổi tiếng về nguồn lợi thủy sản và văn hóa ẩm thực biển của Việt Nam.

Trên quy hoạch tổng thể, Viet Seafood thuộc khu vực Vịnh Lễ Hội – Festa Bay. Cùng khu vực này còn được bố trí điểm đến văn hóa và sự kiện rộng 16,4 ha cùng hệ thống khách sạn, resort mang thương hiệu quốc tế.

Đáng chú ý, Viet Seafood chỉ là một phần trong hệ thống không gian ẩm thực có quy mô khá lớn được quy hoạch tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Theo Vinhomes Market, dự án còn có Global Gourmet rộng khoảng 8,2 ha. Không gian này được định hướng phát triển các khu phố ẩm thực mang đặc trưng của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Dương và châu Âu. Bên cạnh đó là Làng Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam Heritage Village rộng 18,5 ha, hướng tới trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật dân tộc, ẩm thực và mua sắm đặc sản ba miền.

Ngoài ra, danh mục tiện ích được Vinhomes công bố còn có Làng bia quốc tế Wonder Beer Town rộng khoảng 4,2 ha và tổ hợp ẩm thực – mua sắm – giải trí phong cách Trung Hoa C-District rộng khoảng 2,4 ha.

Làng Hải sản Viet Seafood nằm trong Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long). Dự án có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD, quy mô khoảng 6.200 ha, được Tập đoàn Vingroup khởi công vào ngày 19/12/2025 tại Quảng Ninh.

Bên trong đại đô thị, hàng loạt tổ hợp quy mô lớn được quy hoạch, trong đó nhiều hạng mục được giới thiệu với mục tiêu xác lập các kỷ lục tại Việt Nam, khu vực và thế giới.

Hiện công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng. Hệ thống đê bao, các trục giao thông khung cùng một số phân khu chức năng đang dần hình thành, bước đầu định hình cấu trúc một đô thị biển hiện đại với sự phân tách giữa khu ở, dịch vụ và các không gian sinh thái, mặt nước.

Theo quy hoạch, dự án được định vị là "Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế", tích hợp các chức năng an cư, làm việc, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí.

Đáng chú ý, dự án nằm tại điểm cuối tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời được quy hoạch ga depot ngay trong nội khu. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2028, được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến đây xuống còn khoảng 23 phút.