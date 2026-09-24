Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam gần 16km, sở hữu “đường hầm kỹ thuật” với 88 khoang bê tông đúc sẵn được áp dụng công nghệ lắp ghép tiên tiến

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện dài 15,63km, vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, sở hữu hệ thống hầm kỹ thuật 88 khoang đúc sẵn.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện là công trình trọng điểm kết nối giao thông tại TP.Hải Phòng, được đưa vào khai thác từ ngày 4/9/2017. Với tổng mức đầu tư gần 11.850 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước, đây hiện là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đang vận hành, đóng vai trò then chốt trong việc liên kết vùng kinh tế phía Bắc.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến đạt 15,63km, trong đó riêng đoạn vượt biển chiếm 5,44km. Công trình bao gồm ba hạng mục chính: tuyến đường dẫn phía Hải An, cầu Đình Vũ - Cát Hải và tuyến đường dẫn tại khu vực Cát Hải. Điểm đầu của cầu đặt tại nút giao Tân Vũ (khu vực Hải An), kéo dài đến khu vực cảng Lạch Huyện (khu vực Cát Hải).

Phần cầu vượt biển được thiết kế với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cắt rộng 16m với 4 làn xe, có khả năng mở rộng lên 6 làn trong các giai đoạn tiếp theo. Đáng chú ý, công trình áp dụng công nghệ lắp ghép từng nhịp dài 60m, một kỹ thuật thi công lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Phương pháp thi công này không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian xây dựng mà còn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng cấu kiện bê tông ngay từ khâu sản xuất. Điều này giúp nâng cao độ bền, tính an toàn và khả năng chịu lực cho toàn bộ hệ thống kết cấu trong điều kiện môi trường biển khắc nghiệt.

Sự xuất hiện của cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đã thay đổi hoàn toàn diện mạo hạ tầng khu vực. Thay vì phụ thuộc vào hệ thống phà và mất nhiều giờ đồng hồ như trước đây, hành trình từ trung tâm TP.Hải Phòng ra đảo Cát Hải hiện chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển bằng ô tô.

Công trình là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuyến đường kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18 và sân bay quốc tế Cát Bi, mở ra tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ cho khu vực Cát Bà và các vùng ven biển lân cận.

Một điểm đặc biệt về mặt kỹ thuật của công trình là hệ thống "đường hầm kỹ thuật" nằm bên trong thân cầu. Không gian này dài khoảng 4,5km, cấu tạo từ 88 khoang bê tông đúc sẵn, mỗi khoang có chiều dài 60m được ghép nối liên hoàn dọc theo dầm cầu.

Bên trong hầm có chiều rộng khoảng 9m và chiều cao trên 2,5m, phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì định kỳ. Đây là nơi bố trí hệ thống cáp dự ứng lực - thành phần chịu lực chính cho công trình. Mỗi khoang chứa 12 bó cáp, đảm bảo vận hành an toàn cho các phương tiện lưu thông phía trên với tốc độ thiết kế 80km/h. Khu vực này được lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhưng chỉ dành cho nhân sự kỹ thuật, không mở cửa cho người dân tiếp cận.

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện không chỉ là thành tựu về hạ tầng của TP.Hải Phòng mà còn khẳng định năng lực thi công các dự án quy mô lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, kỷ lục về chiều dài cầu vượt biển có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới khi các dự án mới được triển khai.

Hiện nay, dự án cầu vượt biển Hòn Khoai kết nối từ khu vực Khai Long ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau) đang được nghiên cứu xây dựng với tổng chiều dài dự kiến khoảng 18km. Khi hoàn thành, công trình này sẽ thiết lập kỷ lục mới, vượt xa các công trình hiện hữu tại Việt Nam và trong khu vực.