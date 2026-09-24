Nạp 6,6 triệu đồng, sau 5 ngày kiếm được hơn 4,48 tỷ đồng và chiếc Honda SH: Công an vào cuộc điều tra một thanh niên SN 2005

Theo Công an TP Quảng Ninh, chỉ trong thời gian ngắn, từ việc tham gia với số tiền ban đầu 6,6 triệu đồng, đối tượng đã thực hiện hàng trăm lượt đặt cược với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng và phải trả giá bằng hình phạt tù.

Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Trường (SN 2005, trú tại khu phố Hải Hòa 6, phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh) về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do không có thu nhập ổn định, ngày 05/02/2026, Phạm Văn Trường biết đến trang F168 quảng cáo hình thức cá cược được thua bằng tiền nên nảy sinh ý định đánh bạc. Trường sử dụng điện thoại di động tải ứng dụng F168, đăng ký tài khoản và nạp tiền để tham gia trò chơi “CASINO SEXY” dưới hình thức Baccarat.

Trường đồng thời liên kết các tài khoản ngân hàng cá nhân với tài khoản trên ứng dụng để thực hiện việc nạp, rút tiền. Từ ngày 06/02 đến 10/02/2026, Trường đăng nhập 04 lần vào tài khoản trên ứng dụng F168, thực hiện 480 lần đặt cược với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền thắng là hơn 4,48 tỷ đồng, số tiền cược thua hơn 3,93 tỷ đồng. Quá trình đánh bạc, Trường đã rút số tiền thắng bạc để chi tiêu cá nhân, trong đó mua 01 xe máy Honda SH với giá 92 triệu đồng và 01 xe máy Honda Wave với giá 25 triệu đồng.



Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Quá trình điều tra, Phạm Văn Trường khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng mạng Internet để đánh bạc được thua bằng tiền. Lời khai của Trường phù hợp với kết quả kiểm tra, sao kê các tài khoản ngân hàng và dữ liệu liên quan đến quá trình đăng nhập, nạp tiền, rút tiền, đặt cược trên ứng dụng F168.



Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định trong thời gian từ ngày 05/02 đến 10/02/2026, tại phường Móng Cái 1, Phạm Văn Trường đã sử dụng điện thoại kết nối Internet để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat trên ứng dụng F168, với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Hành vi của Trường thuộc trường hợp sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội và phạm tội 02 lần trở lên.



Tại phiên tòa ngày 15/9/2026, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Phạm Văn Trường là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, đồng thời cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Xét các tình tiết của vụ án, trong đó bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Trường 05 năm tù về tội “Đánh bạc”.



Cơ quan Công an TP Quảng Ninh cho hay, vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định tham gia các hình thức cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là các trò chơi cá cược được thua bằng tiền trên không gian mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, từ việc tham gia với số tiền ban đầu 6,6 triệu đồng, Phạm Văn Trường đã thực hiện hàng trăm lượt đặt cược với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng và phải trả giá bằng hình phạt tù.

"Số tiền cá cược nhỏ" không đồng nghĩa với "không bị xử lý"

Trước tình trạng hoạt động đánh bạc trên mạng ngày càng diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết các đối tượng đang triệt để lợi dụng công nghệ để tự động hóa gần như toàn bộ quá trình tổ chức. Thay vì gặp mặt, ghi chép và giao nhận tiền trực tiếp như trước, người tổ chức có thể sử dụng website, ứng dụng, tài khoản ngân hàng và các nền tảng nhắn tin để cấp tài khoản, nhận tiền, trả tiền cũng như điều hành người chơi từ xa.

Cơ quan công an cảnh báo việc tổ chức theo mô hình nhiều tầng, nhiều tài khoản trung gian không chỉ giúp các đường dây mở rộng nhanh chóng mà còn khiến người tham gia dễ bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục. Các ứng dụng có thể tạo cảm giác người chơi đang thắng trong giai đoạn đầu, từ đó kích thích họ tăng số tiền và tần suất tham gia. Khi số tiền đã đủ lớn, người chơi có thể bị khóa tài khoản, không rút được tiền hoặc được yêu cầu tiếp tục nạp thêm với nhiều lý do khác nhau.

Vì vậy, Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước các cam kết lợi nhuận cao hoặc lời giới thiệu có thể kiếm tiền nhanh chóng chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc mã xác thực cho người khác.

Điều 321 Bộ luật Hình sự sự hiện hành quy định: Hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền hoặc hiện vật từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng thuộc trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu thuộc các trường hợp định khung như có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên, sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để đánh bạc, hoặc tái phạm nguy hiểm, mức phạt tù có thể từ 3 năm đến 7 năm; ngoài ra còn có thể bị phạt tiền bổ sung từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

Đối với tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; nếu có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội, hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Trường hợp “chơi nhỏ”, “chơi cho vui” có nghĩa như là số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như quy định ở trên, người vi phạm vẫn bị xử phạt hành chính.

Theo Điều 36 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng; hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác đánh bạc trái phép hoặc dùng địa điểm, phương tiện của mình để chứa chấp việc đánh bạc có thể bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng; một số hành vi tổ chức đánh đề, tổ chức cá cược trái phép có thể bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, tùy hành vi còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Như vậy, "số tiền cá cược nhỏ" không đồng nghĩa với "không bị xử lý" . Đối với hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử phạt hành chính; khi đủ các điều kiện luật định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không chỉ người trực tiếp tham gia, người cho mượn hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, số điện thoại và thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động cá cược cũng có nguy cơ bị xử lý. Việc đăng tải, chia sẻ đường dẫn, mã QR, hình ảnh hoặc nội dung quảng cáo cho website cờ bạc trên mạng xã hội cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị người dân tuyệt đối không tham gia, không quảng cáo và không tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện tài khoản, website, nhóm mạng xã hội hoặc giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, người dân nên chụp lại màn hình, lưu giữ đường dẫn và chứng từ giao dịch, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.