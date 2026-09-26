Tin vui cho hơn 4,6 triệu người dân tại thành phố có quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước
Mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng.
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Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã nhất trí cao thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng.
Mục tiêu đầu tư nhằm hình thành trục giao thông liên kết thuận lợi giữa 2 trung tâm đô thị lớn của thành phố Hải Phòng (trung tâm đô thị phía tây và phía đông thành phố) với mạng lưới giao thông hiện có và các định hướng quy hoạch; hình thành tuyến đường có quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn lâu dài, tối ưu về cự ly, thời gian di chuyển giữa 2 đô thị trung tâm và tạo ra trục cảnh quan kiến trúc điểm nhấn của thành phố mới sau hợp nhất.
Đồng thời, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường; phát huy lợi thế, tiềm năng và tạo động lực thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giảm tải cho mạng lưới giao thông trên địa bàn, đặc biệt là quốc lộ 5 đi qua khu vực trung tâm thành phố và mạng lưới đường bộ hiện có; kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng.
Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 23,59 km, mặt cắt ngang rộng 68 m, với lộ giới quản lý quy hoạch 110 m. Tuyến gồm 6 làn xe chính tốc độ cao, vận tốc thiết kế 100 km/h và 4 làn đường song hành, vận tốc thiết kế 60 km/h. (gồm 6 làn xe chính tốc độ 100 km/h và 4 làn đường song hành).
Địa điểm thực hiện dự án qua địa bàn các xã, phường: An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc, Nam Đồng. Kết nối từ Quốc lộ 10 đến Vành đai 1 thành phố Hải Dương cũ, tạo trục liên kết chiến lược sau khi mở rộng không gian phát triển, dự kiến khởi công trong tháng 12/2026.
Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 284,77 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 22.669 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng có 3 dự án thành phần, gồm: Dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, đoạn từ nút giao Quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thủy (km0+000 - km3+188); Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng, đoạn từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến (km3+188 - km23+589,40).
Trước đó, Ban Đô thị HĐND thành phố đã thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết, đánh giá dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đúng thẩm quyền xem xét của HĐND thành phố. Ban Đô thị HĐND thành phố cơ bản tán thành với dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương, quy mô dân số hành chính của TP Hải Phòng là 4.664.124 người, tức hơn 4,6 triệu người và đứng thứ tư cả nước. Về kinh tế, thành phố là một trong những đầu tàu kinh tế lớn nhất Việt Nam. Năm 2025, quy mô GRDP của thành phố ước đạt hơn 734.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 29,4 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. Thành phố còn ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP 11,81% và tổng thu ngân sách hơn 190.000 tỷ đồng.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026: GRDP sáu tháng đầu năm tăng 11,33%, đứng thứ ba toàn quốc và dẫn đầu nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến hết tháng 8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 146.700 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ tăng 15,93%, vận tải hàng hóa tăng 20,17% và lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 11,74%. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Hải Phòng như một cực tăng trưởng lớn, dựa trên các trụ cột công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại và xuất nhập khẩu.