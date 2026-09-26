Tin vui cho hơn 4,6 triệu người dân tại thành phố có quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã nhất trí cao thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu đầu tư nhằm hình thành trục giao thông liên kết thuận lợi giữa 2 trung tâm đô thị lớn của thành phố Hải Phòng (trung tâm đô thị phía tây và phía đông thành phố) với mạng lưới giao thông hiện có và các định hướng quy hoạch; hình thành tuyến đường có quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn lâu dài, tối ưu về cự ly, thời gian di chuyển giữa 2 đô thị trung tâm và tạo ra trục cảnh quan kiến trúc điểm nhấn của thành phố mới sau hợp nhất.

Đồng thời, mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường; phát huy lợi thế, tiềm năng và tạo động lực thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giảm tải cho mạng lưới giao thông trên địa bàn, đặc biệt là quốc lộ 5 đi qua khu vực trung tâm thành phố và mạng lưới đường bộ hiện có; kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hải Phòng. Ảnh: UBND TP Hải Phòng

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 23,59 km, mặt cắt ngang rộng 68 m, với lộ giới quản lý quy hoạch 110 m. Tuyến gồm 6 làn xe chính tốc độ cao, vận tốc thiết kế 100 km/h và 4 làn đường song hành, vận tốc thiết kế 60 km/h. (gồm 6 làn xe chính tốc độ 100 km/h và 4 làn đường song hành).

Địa điểm thực hiện dự án qua địa bàn các xã, phường: An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc, Nam Đồng. Kết nối từ Quốc lộ 10 đến Vành đai 1 thành phố Hải Dương cũ, tạo trục liên kết chiến lược sau khi mở rộng không gian phát triển, dự kiến khởi công trong tháng 12/2026.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 284,77 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 22.669 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng có 3 dự án thành phần, gồm: Dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, đoạn từ nút giao Quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thủy (km0+000 - km3+188); Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng, đoạn từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến (km3+188 - km23+589,40).

Trước đó, Ban Đô thị HĐND thành phố đã thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết, đánh giá dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đúng thẩm quyền xem xét của HĐND thành phố. Ban Đô thị HĐND thành phố cơ bản tán thành với dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.