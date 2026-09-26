Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 công trình "lần đầu tiên có trong hệ thống": Sử dụng quỹ đất 4,6 ha giữa Đảo Ngọc dưới chân đèo ngoạn mục nhất Việt Nam, khách đến được đón bằng xe Lạc Hồng

Đây là một trong những dự án đang được tập đoàn Vingroup tập trung triển khai.

Tháng 6/2026, Vinpearl chính thức công bố thương hiệu khách sạn mới mang tên Vinpearl Legendlux, được doanh nghiệp định vị ở phân khúc 6 sao và hướng tới nhóm khách cao cấp trong nước cũng như quốc tế.

Đáng chú ý, dự án đầu tiên của thương hiệu này sẽ được triển khai tại Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng. Theo chủ đầu tư, Vinpearl Legendlux được xây dựng với định hướng tôn vinh văn hóa, nghệ thuật, thủ công và tinh thần hiếu khách Việt Nam trong một không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay tọa lạc trên quỹ đất khoảng 4,6 ha tại phân khu Đảo Ngọc, với quy mô giới hạn khoảng 250 phòng. Cách bố trí này được hướng tới việc duy trì không gian riêng tư và tạo điều kiện phát triển các dịch vụ theo hướng cá nhân hóa.

Góc nhìn gần hơn cho thấy phân khu Đảo Ngọc với Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay và VinWonders (Ảnh phối cảnh từ chủ đầu tư)

Quy mô dự kiến gồm 212 phòng khách sạn và 20 biệt thự, đi kèm hệ thống tiện ích cao cấp. Đây cũng là lý do công trình này khác với các khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn vốn đặt nặng số lượng phòng: Legendlux đi theo hướng giới hạn số khách, tăng mức độ riêng tư và độ sâu của trải nghiệm.

Khách có thể được đón bằng xe Lạc Hồng

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất tại Vinpearl Legendlux lại xuất hiện ngay từ lúc khách bắt đầu hành trình.

Chủ đầu tư cho biết, chu trình tiếp đón được thiết kế để tạo thành một trải nghiệm liền mạch, trong đó khách có thể được đưa đón bằng VF 9 hoặc xe siêu sang Lạc Hồng. Sau đó là các dịch vụ như spa trị liệu bằng y học cổ truyền Việt Nam, tiệc trà, dạ yến, ẩm thực bản địa tại các nhà hàng cao cấp và những hoạt động được cá nhân hóa cho từng vị khách.

Lạc Hồng cũng không phải một mẫu xe phổ thông. Trước đó, VinFast cho biết Lạc Hồng 900 LX là dòng xe giới hạn được phát triển với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Tháng 8/2025, hãng đã bàn giao lô xe Lạc Hồng cho Bộ Ngoại giao để phục vụ đưa đón nguyên thủ quốc tế trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Việc đưa Lạc Hồng vào trải nghiệm nghỉ dưỡng vì vậy tạo ra một điểm nhận diện khá đặc biệt. Thay vì chỉ sử dụng các dòng xe sang quốc tế quen thuộc, hành trình tại Legendlux được thiết kế để yếu tố Việt Nam xuất hiện ngay từ phương tiện đón khách.

Mẫu xe Lạc Hồng có thể được dùng để đón khách tại khu nghỉ (Ảnh Vinfast)

Tinh thần này tiếp tục được duy trì bên trong khách sạn. Theo thông tin công bố, bản sắc Việt được đưa vào kiến trúc, nghệ thuật bài trí, kỹ nghệ thủ công, ẩm thực và cách phục vụ. Những trải nghiệm có thể được thiết kế theo khẩu vị, nhịp nghỉ, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, lịch trình khám phá và mức độ riêng tư của từng người.

Nói cách khác, sự "siêu sang" mà Vinpearl Legendlux theo đuổi không chỉ nằm ở diện tích phòng hay vật liệu nội thất, mà còn ở khả năng cá nhân hóa kỳ nghỉ và tạo cảm giác khác biệt cho từng vị khách.

Sáng săn mây Hải Vân, chiều xuống biển, tối nghỉ dưỡng trên núi

Một lợi thế khác của Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay là khách sạn không tồn tại độc lập, mà nằm trong toàn bộ hệ sinh thái nghỉ dưỡng – vui chơi của Vinhomes Hải Vân Bay.

Theo Vingroup, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng trải nghiệm bình minh, săn mây trên khu vực đèo Hải Vân; buổi sáng khám phá các trò chơi tại VinWonders; buổi chiều xuống vịnh biển và buổi tối tiếp tục thư giãn tại Mikado Onsen Retreat, tổ hợp suối khoáng và chăm sóc sức khỏe trên núi.

Toàn cảnh dự án Làng Vân khi nhìn từ trên cao (Ảnh phối cảnh từ chủ đầu tư)

Riêng tại Đảo Ngọc, còn có thêm lựa chọn kết hợp VinWonders, Công viên Bách thảo, tuyến phố đi bộ Emerald Boulevard cùng một số dấu tích lịch sử trong khu vực. Không gian xung quanh cũng tạo điều kiện để khách mở rộng hành trình sang Hải Vân Quan, Lăng Cô, đầm Lập An hay đi xa hơn tới trung tâm Đà Nẵng, Hội An và Huế.

Vinpearl Legendlux nằm trong đại dự án Vinhomes Hải Vân Bay rộng 512,2 ha, dưới chân đèo Hải Vân, nơi Vingroup mô tả là không gian giao thoa giữa biển, núi, rừng và chuỗi di sản Huế – Đà Nẵng – Hội An.