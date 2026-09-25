Gần 1 năm nữa, siêu tổ hợp thể thao 400ha của Vingroup ở phía Nam Hà Nội sẽ có gì?

Chỉ còn gần 1 năm nữa, siêu tổ hợp thể thao 400ha của Vingroup ở phía Nam Hà Nội dự kiến hoàn thành các hạng mục chính, với tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ cùng khoảng 300 sân tennis, pickleball và padel....

Từ sân vận động 135.000 chỗ đến quần thể thể thao hàng trăm sân

Theo thông tin vừa được Vingroup đưa ra, khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) nằm trong siêu đô thị Vinhomes Global Sportia Hanoi, phía Nam Hà Nội, được định hướng trở thành tổ hợp thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn.

Toàn khu có diện tích hơn 400ha. Theo số liệu đối chiếu được cung cấp, quy mô này đặt Hùng Vương vào nhóm những tổ hợp thể thao có diện tích lớn trên thế giới, cùng với Olympic Green tại Bắc Kinh (1.135ha), Công viên Olympic Sydney (640ha) hay Tổ hợp thể thao Azadi tại Tehran (450ha).

Điểm nhấn của tổ hợp là sân vận động VinFast - Trống Đồng. Công trình có diện tích khoảng 73ha, sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi và được thiết kế với hệ thống mái che đóng mở tự động.

Sân được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA, đồng thời tích hợp các giải pháp công nghệ và trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh. Theo kế hoạch, sân vận động này dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Với sức chứa 135.000 người, VinFast - Trống Đồng được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các trận đấu thể thao quy mô lớn, đồng thời có thể phục vụ những chương trình văn hóa, nghệ thuật và giải trí có lượng khán giả rất lớn.

Bên cạnh sân vận động chính, khu liên hợp còn có một sân vận động tiêu chuẩn Olympic với sức chứa khoảng 40.000 chỗ, phục vụ các môn điền kinh cùng những sự kiện thể thao, văn hóa trong nước và quốc tế.

Hanoi Sport Arena có diện tích khoảng 7,6ha, sức chứa 12.000 chỗ, được thiết kế cho các giải đấu thể thao trong nhà cũng như các chương trình biểu diễn, concert.

Trong khi đó, Aquatic Center có sức chứa khoảng 10.000 chỗ, phục vụ các môn bơi và thể thao dưới nước theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo cũng được bố trí với quy mô 4.000-5.000 chỗ, hướng tới khả năng tổ chức các giải đấu theo tiêu chuẩn Olympic.

Khoảng 300 sân tennis, pickleball và padel

Một trong những cấu phần đáng chú ý khác của Hùng Vương Sports Complex là hệ thống công viên thể thao vợt với tổng diện tích hơn 40ha.

Theo quy hoạch được giới thiệu, khu này có khoảng 300 sân, bao gồm tennis, pickleball và padel.

Quy mô này được đặt cạnh một số trung tâm thể thao vợt lớn trên thế giới. Chẳng hạn, USTA National Campus tại Mỹ có khoảng 25,9ha với 98 sân tennis, 4 sân pickleball và 4 sân padel. Mobile Tennis Center có khoảng 14-16ha với 60 sân tennis.

Một số tổ hợp khác như Swing Racquet + Paddle có khoảng 17,8ha với hệ thống sân tennis, pickleball, padel cùng các sân beach tennis/volleyball; Club El Estudiante tại Tây Ban Nha có hơn 10ha với khoảng 40 sân padel và 12 sân tennis.

Nếu triển khai theo quy mô khoảng 300 sân trên hơn 40ha, khu thể thao vợt tại Hùng Vương sẽ trở thành một trong những cấu phần có quy mô rất lớn, không chỉ phục vụ thi đấu mà còn hướng tới nhu cầu luyện tập thường xuyên của cư dân, vận động viên và du khách.

Bên cạnh đó là hệ thống đường dạo xe đạp được thiết kế với nhiều loại địa hình và độ dốc, tạo không gian luyện tập cũng như trải nghiệm cho người sử dụng.

Tiến độ khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương vào cuối tháng 7/2026.

4 sân golf và hệ sinh thái lưu trú, mua sắm

Không gian thể thao của khu liên hợp không chỉ giới hạn ở các công trình thi đấu. Dự án còn được giới thiệu với quần thể 4 sân golf 18 hố, được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn quốc tế.

Xung quanh khu liên hợp là hệ sinh thái tiện ích đô thị gồm khách sạn, lưu trú, mua sắm, giải trí, văn hóa và y tế.

Đáng chú ý, hệ thống lưu trú được định hướng gồm các khách sạn cao cấp 5 sao do những thương hiệu quốc tế quản lý, cùng các khách sạn 3-4 sao. Quỹ khách sạn dự trữ phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế được giới thiệu có tổng diện tích lên tới khoảng 2 triệu m² sàn.

Các công trình thương mại, outlet, công viên, biển hồ cũng được bố trí để hình thành chuỗi dịch vụ phục vụ cả vận động viên, khán giả, du khách và cộng đồng cư dân.

Ngoài ra, hệ sinh thái còn có Làng Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam và bệnh viện đa khoa quốc tế.

Với cách tổ chức này, Hùng Vương International Sports Complex được định hướng không chỉ là một cụm sân thi đấu mà là một quần thể thể thao - giải trí - lưu trú hoạt động quanh năm.

Hoàn thành các hạng mục chính vào năm 2027

Theo lộ trình dự kiến, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ hoàn thành vào tháng 7/2027.

Toàn bộ Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 8/2027.

Khi hoàn thiện, tổ hợp sẽ quy tụ nhiều loại hình công trình thể thao trong cùng một không gian: sân vận động quy mô lớn, sân Olympic, nhà thi đấu trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước, nhà thi đấu xe đạp lòng chảo, hệ thống sân thể thao vợt và quần thể golf.

Đây cũng là cấu trúc được thiết kế để phục vụ đồng thời nhiều nhóm nhu cầu, từ thi đấu chuyên nghiệp, các đại hội thể thao quốc tế đến concert, lễ hội văn hóa, giải trí và hoạt động thể thao thường nhật.

Vinhomes Global Sportia Hanoi được Tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái, có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 9.171 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội.