Tận thấy bên trong nhà ga “siêu sân bay” Long Thành

Tính đến ngày đầu tháng 9, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, trong đó có 4 gói được xác định thuộc đường găng tiến độ là gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 5.10 về Nhà ga hành khách; gói 7.8 về Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; gói 11.5 về Nhà để xe. Đây là những gói có phạm vi công việc lớn, liên quan đến nhiều hạng mục và có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt bằng, hạ tầng, thiết bị và trình tự thi công.