Tận thấy bên trong nhà ga “siêu sân bay” Long Thành

Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.
Bước vào bên trong Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành thời điểm này, cảm nhận rõ nhất là sự thay đổi của công trình. Những khoảng không rộng lớn trước đây còn ngổn ngang vật liệu đang dần được phủ kín bởi các hạng mục thiết bị phục vụ khai thác.
Tại khu vực làm thủ tục, hệ thống quầy được lắp đặt đồng bộ, phía trên xuất hiện các bảng chỉ dẫn “Quầy gửi hành lý tự phục vụ - Self Bag Drop”. Đây là một trong những tiện ích được bố trí nhằm hỗ trợ hành khách thực hiện thủ tục gửi hành lý nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi.
Phía sau các quầy, hệ thống băng chuyền và thiết bị xử lý hành lý đang được hoàn thiện. Nhiều thiết bị vẫn được bọc bảo vệ, đánh số và bố trí theo từng vị trí, trong khi đội ngũ kỹ thuật kiểm tra, đấu nối các hệ thống liên quan.
Ở một khu vực khác, những tuyến băng chuyền kéo dài theo hành lang nhà ga đang dần thành hình. Đây là hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hành lý giữa các khu vực, đòi hỏi quá trình lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử phải được thực hiện đồng bộ.
Không chỉ các thiết bị khai thác hàng không, nhiều máy móc chuyên dụng cũng đang hoạt động bên trong nhà ga. Những xe nâng người dạng cần vươn cao được sử dụng để đưa công nhân tiếp cận các vị trí cao dưới mái nhà ga, phục vụ hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, chiếu sáng và các hạng mục trên cao.
Đáng chú ý, tại nhiều khu vực như thang cuốn, thang máy, các cụm thiết bị kỹ thuật và hệ thống phục vụ hành khách đã được lắp đặt. Một số khu vực vẫn được quây chắn để tiếp tục thi công, trong khi các tuyến đi lại, sàn đá và hệ thống lan can đã dần hoàn thiện.
Đến đầu tháng 9/2026, gói thầu 5.10 - xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách đạt khoảng 77,37%. Trong đó, phần xây dựng, hoàn thiện đạt 82,93%; hệ thống điện khoảng 94% và thiết bị nhà ga đạt 70,39%.
Những con số này cho thấy phần việc phía trước vẫn còn đáng kể, đặc biệt ở khâu lắp đặt thiết bị, hoàn thiện và tích hợp các hệ thống.
Từ những quầy gửi hành lý tự phục vụ còn mới nguyên, hệ thống băng chuyền hành lý, thang cuốn đến những cỗ máy nâng người đang hoạt động trên cao, từng thiết bị đang được ghép nối để biến một đại công trường thành một nhà ga có thể phục vụ những chuyến bay đầu tiên
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 4 gói đã hoàn thành và 12 gói đang triển khai.
Tính đến ngày đầu tháng 9, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, trong đó có 4 gói được xác định thuộc đường găng tiến độ là gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 5.10 về Nhà ga hành khách; gói 7.8 về Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; gói 11.5 về Nhà để xe. Đây là những gói có phạm vi công việc lớn, liên quan đến nhiều hạng mục và có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt bằng, hạ tầng, thiết bị và trình tự thi công.
Trong 4 gói thuộc đường găng, đáng chú ý là gói 7.8 - Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ, với giá trị thực hiện mới đạt khoảng 43,74%.
Một gói thầu khác cũng đang được đặc biệt chú ý là gói 11.5 - Nhà để xe, hiện đạt khoảng 41,30%. Công trường đang triển khai kết cấu bê tông cốt thép, hoàn thiện kiến trúc, hệ thống MEPF, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kết nối.
Nếu Nhà ga hàng hóa và Nhà để xe cần tăng tốc về khối lượng, thì Nhà ga hành khách lại đặt ra một bài toán phức tạp hơn: hoàn thiện và tích hợp hàng loạt hệ thống trong cùng một công trình. Hiện Gói thầu 5.10 hiện đạt khoảng 77,37% giá trị hợp đồng.
Gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cũng đạt khoảng 76,3%. Đây là hệ thống kết nối các khu vực chức năng trong sân bay, với nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời như đường trục chính, đường cấp 3, cầu cạn, nhà trạm và hạ tầng kỹ thuật.
ACV và Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu kiện toàn bộ máy điều hành tại công trường, xây dựng tiến độ chi tiết cho phần khối lượng còn lại, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp và cập nhật tiến độ hằng ngày.
Với 79,46% khối lượng xây lắp chính đã được thực hiện, phần việc còn lại của sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn có tính chất quyết định. Cuộc đua lúc này không chỉ là hoàn thành từng công trình, mà là đưa những “mảnh ghép” đã hoàn thành và đang thi công về cùng một nhịp, để hình thành một hệ thống sân bay có thể vận hành đồng bộ.