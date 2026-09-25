Nam sinh lao xuống nước cứu 2 em nhỏ được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

Nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen sau khi lao xuống nước cứu hai em nhỏ.

Chiều 25/9, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Mạnh Hùng , học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, vì hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ gặp nạn trên đường khi Hùng đi học về.

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen cho em Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ tuyên dương chiều 25/9.

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, Hùng cho biết khi phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu, em rất lo lắng cho sự an toàn của các em.

“Em chỉ nghĩ phải nhanh chóng làm gì đó để giúp các em nhỏ nên đã dừng xe, để ba lô trên đường rồi lao xuống nước, lần lượt đưa hai em vào bờ” , Hùng kể.

Nam sinh lớp 11 nói thêm, thời điểm xảy ra sự việc, em không nghĩ mình đang làm điều gì lớn lao. Hùng chỉ nghĩ rằng khi nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm và bản thân có thể giúp được thì nên cố gắng giúp đỡ.

Chủ tịch UBND xã Hải Xuân gặp mặt, động viên và khen thưởng học sinh dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, việc Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời tặng Bằng khen cho Nguyễn Mạnh Hùng không chỉ ghi nhận hành động dũng cảm của nam sinh mà còn mang ý nghĩa giáo dục.

Ông Dũng cho rằng hành động của Hùng xuất phát từ lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong học sinh, thế hệ trẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cũng cho biết sự việc là dịp để các nhà trường tiếp tục quan tâm, giáo dục học sinh về kỹ năng phòng, chống đuối nước và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Khoảng 11h15 ngày 24/9, trên đường đi học về qua địa bàn xã Hải Xuân, Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu. Nam sinh đã lao xuống nước, lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn.

Hai em được Hùng cứu là L.Q.T., học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và L.A.T., học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân. Hai em là anh em ruột.

Theo thông tin ban đầu, hai học sinh đi xe đạp về nhà thì xảy ra sự cố với một xe tải. Chiếc xe sau đó mất lái, lao xuống sông, khiến hai em cùng phương tiện rơi xuống nước.

Ngày 24/9, UBND xã Hải Xuân ban hành quyết định tặng Giấy khen đột xuất cho Nguyễn Mạnh Hùng vì hành động dũng cảm cứu hai học sinh gặp nạn dưới sông.