Xe Mercedes tông 6 xe máy khiến một người tử vong, nhiều người bị thương ở TP.HCM

Tối 25/9, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe Mercedes tông hàng loạt phương tiện khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gần 16h30 cùng ngày, tài xế lái chiếc Mercedes mang biển số 51M-123.xx chạy trên đường Đỗ Mười, theo hướng Thủ Đức đi An Sương.

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Khi gần đến giao lộ với đường Vườn Lài (phường An Phú Đông), phương tiện bất ngờ tông vào hàng loạt xe máy và một ô tô đang chạy cùng chiều. Chiếc Mercedes tiếp tục kéo lê một người đàn ông cùng chiếc xe máy lao lên vỉa hè, tông vào hai ô tô tải của cửa hàng mua bán xe.

Hậu quả vụ tai nạn làm người đàn ông tử vong trước đầu xe Mercedes, nhiều nạn nhân khác bị thương nhẹ.

Nhận tin, Công an phường An Phú Đông và lực lượng CSGT đến điều tiết giao thông, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.