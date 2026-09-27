Từ 1/10, tất cả người dân muốn sử dụng dịch vụ miễn phí này cần lưu ý

Dịch vụ miễn phí này cụ thể là gì?

Từ đầu tháng 10, người thường xuyên sử dụng xe buýt tại TP.HCM cần chú ý một thay đổi quan trọng. Chính sách hỗ trợ 100% giá vé không kết thúc sau tháng 9, nhưng cách hành khách sử dụng dịch vụ sẽ có thêm một bước so với giai đoạn trước.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, chương trình miễn phí vé trên 134 tuyến được triển khai từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026. Trong giai đoạn đầu, từ 1/7 đến 30/9, hành khách chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh. Từ ngày 1/10 đến hết năm, việc hỗ trợ 100% giá vé tiếp tục được duy trì nhưng gắn với việc ghi nhận, xác thực hoặc định danh hành khách.

Điều này đồng nghĩa người dân vẫn không phải trả tiền vé, nhưng khi lên xe cần chủ động thực hiện thao tác xác thực để hệ thống ghi nhận lượt sử dụng thực tế.

Từ 1/10, lên xe buýt miễn phí cần làm gì?

Theo hướng dẫn của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, hành khách có thể sử dụng nhiều phương thức khác nhau để xác thực, gồm căn cước, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc thẻ giao thông công cộng do Trung tâm phát hành. Trên xe có thiết bị đầu đọc để hành khách thực hiện thao tác này.

Người dân không cần sử dụng đồng thời tất cả các phương thức trên mà chỉ cần lựa chọn hình thức phù hợp, thuận tiện với mình.

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là việc chạm thẻ ngân hàng hoặc sử dụng ví điện tử trên thiết bị không có nghĩa hành khách phải thanh toán trở lại. Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM hồi tháng 8, ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, cho biết thao tác này nhằm ghi nhận, định danh thông tin và số lượng hành khách sử dụng xe buýt. Đại diện Trung tâm cũng khẳng định việc xác thực bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử trong thời gian áp dụng chính sách miễn phí không nhằm trừ tiền của người sử dụng.

Việc ghi nhận lượt đi có ý nghĩa quan trọng bởi ngân sách sẽ thanh toán chi phí vé cho các đơn vị vận tải dựa trên số lượt hành khách thực tế được kiểm tra, đối soát.

Có 12 tuyến phải nhớ xác thực cả khi lên và xuống xe

Ngoài thao tác xác thực khi lên xe, hành khách sử dụng một số tuyến cần đặc biệt chú ý thêm bước xác thực lúc xuống.

Theo thông tin Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cung cấp được Tuổi Trẻ đăng tải ngày 24/9, có 12 tuyến gồm 13, 67, 75, 94, 61-2, 61-3, 61-4, 61-8, 61-9, 72-4, 171 và 173 yêu cầu hành khách xác thực cả khi lên và khi xuống xe.

Nguyên nhân là các tuyến này cần ghi nhận điểm lên, điểm xuống và cự ly di chuyển, từ đó làm cơ sở xác định mức vé tương ứng. Vì vậy, những người thường xuyên sử dụng các tuyến trên cần nhớ thao tác "chạm vào – chạm ra", tránh chỉ xác thực lúc bắt đầu hành trình.

Thành phố cũng đã đưa ra phương án đối với những nhóm hành khách chưa thuận tiện sử dụng các hình thức xác thực điện tử.

Cụ thể, học sinh, sinh viên chưa có phương thức xác thực có thể xuất trình giấy tờ chứng minh mình là học sinh, sinh viên để nhân viên phục vụ ghi nhận trên thiết bị bán vé.

Với trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ vẫn thuộc diện được miễn vé và phải có người lớn đi cùng. Khi lên xe, người đi cùng cần thông báo với nhân viên phục vụ để lượt đi của trẻ được ghi nhận trên hệ thống.

Riêng các nhóm ưu tiên như người có công với cách mạng, người khuyết tật, người từ đủ 60 tuổi và trẻ dưới 6 tuổi có thể đăng ký thẻ giao thông công cộng. Theo Trung tâm Báo chí TP.HCM, loại thẻ này được triển khai từ ngày 4/8, giúp quá trình xác thực thuận tiện hơn và còn có thể sử dụng trên tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Không phải mọi tuyến xe buýt tại TP.HCM đều miễn phí

Một lưu ý khác là chính sách không áp dụng với toàn bộ xe buýt hoạt động tại TP.HCM.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, chương trình hỗ trợ 100% giá vé áp dụng trên 134 tuyến. Các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt hai tầng hoặc xe thoáng nóc phục vụ du lịch, một số tuyến kết nối khu vực trung tâm đô thị hoặc trung tâm du lịch với cảng hàng không và các tuyến mang tính chất tương tự xe buýt liên tỉnh không nằm trong phạm vi hỗ trợ.

Do đó, trước những hành trình đặc thù như đi sân bay hoặc di chuyển sang địa phương khác, hành khách nên kiểm tra số hiệu và chính sách của tuyến mình sử dụng thay vì mặc định mọi chuyến xe buýt đều miễn phí.