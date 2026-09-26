Tất cả những ai thường xuyên nhắn tin qua Zalo, Messenger chú ý thông báo từ Công an

Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.

Ảnh minh hoạ

Trước tình trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã thông tin tới người dân về cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo và kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Lực lượng Công an nhấn mạnh, trong thời gian gần đây, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tâm lý nhẹ dạ, cả tin hoặc thiếu cảnh giác của một bộ phận người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong dư luận xã hội.

Cần chú ý, một trong những thủ đoạn phổ biến và nguy hiểm nhất nhất hiện nay là việc các đối tượng gọi điện thoại giả danh lực lượng Công an, cán bộ Viện kiểm sát hoặc Tòa án.

Sử dụng lời lẽ đe dọa, chúng thông báo người nghe đang liên quan đến các đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ công tác "phục vụ điều tra".

Bên cạnh đó, tình trạng mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo trúng thưởng, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hoặc giả vờ thông báo tài khoản đang bị khóa để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cũng diễn ra rất thường xuyên.

Nguy hiểm không kém, Công an chỉ ra, nhiều đối tượng đã lập các trang Fanpage giả mạo thương hiệu, cửa hàng uy tín để đăng bán hàng hóa giá rẻ, yêu cầu chuyển tiền cọc trước rồi nhanh chóng chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, thủ đoạn hack tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo của người dùng rồi nhắn tin mượn tiền người thân, bạn bè trong danh bạ cũng khiến rất nhiều người sập bẫy lừa đảo.

Để chủ động phòng ngừa lừa đảo qua mạng, Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân ghi nhớ 3 nguyên tắc sau:

- Không chia sẻ thông tin cá nhân: Tuyệt đối không cung cấp hình Căn cước công dân hay số tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội

- Không cung cấp mã OTP: Tuyệt đối giữ bí mật mã xác thực OTP và mật khẩu đăng nhập, không giao cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức

- Không vội vàng chuyển tiền: Nếu nhận được cuộc gọi đe dọa ép chuyển tiền hoặc tin nhắn hỏi mượn tiền từ người quen, hãy bình tĩnh và gọi điện thoại trực tiếp để xác minh trước khi thực hiện