Rạng sáng hôm nay - 26/9, một chuyến tàu đặc biệt vừa tới Ga Hà Nội

Rạng sáng 26/9, chuyến tàu SE4 dừng tại Ga Hà Nội, đưa hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh từ TP.HCM trở về quê hương Phú Thọ, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ông hy sinh.

Theo Đường sắt Việt Nam, rạng sáng 26/9, chuyến tàu SE4 cập Ga Hà Nội, mang theo hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh cùng 2 thân nhân từ TP.HCM ra Hà Nội. Từ đây, hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đưa về Phú Thọ, nơi ông sinh ra và là quê hương của gia đình. Sau hơn 50 năm nằm lại tại đất phương Nam, liệt sĩ Vi Ngọc Vinh đã được đưa trở về quê hương trên chính tuyến đường sắt nối liền Bắc - Nam.

Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh là Trung sĩ, lái xe tăng thuộc Trung đoàn 273, Quân đoàn 3. Ông hy sinh ngày 30/4/1975, đúng ngày đất nước thống nhất. Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, hành trình tìm kiếm, xác minh và đưa ông trở về quê hương mới hoàn tất.

Theo thông tin được Đường sắt Việt Nam đăng tải, trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các tổ chức Hội trên cả nước đã hỗ trợ hơn 30 trường hợp đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Với trường hợp liệt sĩ Vi Ngọc Vinh, Văn phòng phía Nam của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thủ tục, đính chính thông tin về mộ, tổ chức cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ từ Ga Sài Gòn. Theo chương trình phối hợp giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và ngành Đường sắt, hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh cùng 2 thân nhân được vận chuyển miễn phí bằng đường sắt từ TP.HCM ra Hà Nội.

Hình ảnh chuyến tàu Thống Nhất đưa người đã hy sinh trở về quê hương sau hàng chục năm gợi lại một hành trình đặc biệt của ngành đường sắt. Không chỉ đảm nhiệm việc kết nối các vùng miền, những chuyến tàu còn trở thành phương tiện đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập kỷ.

Theo Đường sắt Việt Nam, từ ngày 1/1/2026 đến nay, ngành Đường sắt đã miễn vé cho 66 thân nhân liệt sĩ và vận chuyển 33 hài cốt liệt sĩ đi cùng tàu. Đây là một phần trong chương trình phối hợp hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tìm kiếm thông tin, xác minh, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang trên cả nước về quê nhà.

Với trường hợp liệt sĩ Vi Ngọc Vinh, chuyến SE4 ngày 26/9 không chỉ là một hành trình vận chuyển. Đó còn là chặng đường cuối để một người lính trở về nơi mình đã sinh ra, sau hơn 50 năm nằm lại nơi đất khách. Trong những hành trình như vậy, thời gian có thể kéo dài hàng chục năm, nhưng việc tìm kiếm và đưa những người đã hy sinh trở về vẫn được tiếp tục.

Theo Đường sắt Việt Nam