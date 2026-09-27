Việt Nam sẽ có "siêu đô thị" trung hòa carbon đầu tiên với tòa tháp 108 tầng, đỉnh tháp là quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ

Trên đỉnh tòa tháp sẽ có “Phòng Mặt Trăng” (Lunarium) – không gian nghệ thuật với một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã tiếp ông Yukihito Honda – Tổng Giám đốc điều hành Khối phát triển đô thị đa dạng của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Ông Yukihito Honda cho biết dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Sumitomo và BRG mong muốn điều chỉnh gia tăng số lượng cư dân nhằm phù hợp mục tiêu khai thác, đồng thời kỳ vọng góp phần giải quyết một số vấn đề đô thị của Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố và các sở, ngành sớm có văn bản trả lời về quy mô dân số được phép bố trí tại dự án. Đồng thời đề nghị, sau khi có trả lời chính thức, Sumitomo và BRG cần khẩn trương triển khai thi công, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội của BRG Group - Sumitomo Corporation đã nộp 9,971 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 3,200 tỷ đồng tiền thuê đất - đây là dự án nộp số tiền lớn nhất trong các khoản thu từ nhà, đất trong nửa đầu năm 2026 của TP Hà Nội.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD, được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội. Với diện tích hơn 270 ha, dự án nằm ngay chân cầu Nhật Tân, thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ (huyện Đông Anh cũ).

Dự án do liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư và khởi công vào cuối năm 2025. Điểm nhấn của dự án là Tháp tài chính 108 tầng.

Tòa tháp có chiều cao lên tới 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam. Công trình được thiết kế với sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, nổi bật với tầm nhìn 360 độ không giới hạn ra cảnh quan xung quanh và định hướng tối ưu hóa năng lượng mặt trời.

Phương án thiết kế đề cao chất liệu và màu sắc gắn với các không gian thủy (nước), viên (vườn), phong (gió) và nguyệt (trăng), kết hợp cùng hệ thống vườn treo nhằm tạo nên một môi trường sống sinh động.

Điểm nhấn của tòa tháp là phòng Mặt trăng (lunarium) tại sảnh quan sát trên đỉnh tòa nhà với hình ảnh quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi qua từng thời điểm trong ngày. Sự kết hợp giữa những bức tường nước xung quanh và hình ảnh phản chiếu từ các hồ nước cùng với ánh sáng của quả cầu Mặt Trăng dự kiến mang lại những trải nghiệm thị giác đầy tính nghệ thuật.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được chia thành 5 giai đoạn thi công, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Khi hoàn thành, tháp tài chính 108 tầng không chỉ là điểm nhấn của Thành phố thông minh Bắc Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, góp phần định hình diện mạo đô thị của Thủ đô.

Vào tháng 2/2025, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một thành phố có nhiều tính năng thông minh.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG, đây sẽ là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Bà Nga cho biết đã đến Indonesia vào tháng 8/2024 để ký kết tại hội nghị EZVIZ toàn cầu. "Cam kết này tiêu biểu cho một thành phố trung hòa carbon thực sự và có thể chúng tôi sẽ nhập một số cây từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, sẽ có các giải pháp để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình", Chủ tịch BRG cho biết.