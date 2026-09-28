Vietjet hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại Bangkok

Trước tình trạng ngập lụt tại Bangkok và khu vực lân cận, Vietjet áp dụng chính sách hỗ trợ đặc biệt cho hành khách có vé trên các chuyến bay khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi trong 3 ngày tới.

Theo thông báo của Vietjet, chính sách áp dụng cho hành khách có vé trên các chuyến bay khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi (BKK) từ ngày 26/9 đến hết ngày 28/9/2026.

Hành khách được lựa chọn một trong hai phương án hỗ trợ.

Phương án đầu tiên là đổi chuyến bay miễn phí. Hành khách được miễn phí đổi chuyến một lần, áp dụng trên cùng hành trình. Ngày bay mới phải nằm trong vòng 7 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu và tùy thuộc tình trạng chỗ.

Thông báo do Vietjet đăng tải

Cụ thể, hành khách có chuyến bay ngày 26/9 có thể đổi sang chuyến muộn nhất ngày 3/10/2026; chuyến bay ngày 27/9 được đổi muộn nhất đến 4/10/2026; còn chuyến bay ngày 28/9 được đổi muộn nhất đến 5/10/2026.

Phương án thứ hai là hoàn bảo lưu giá trị vé. Theo đó, toàn bộ giá trị vé được bảo lưu dưới dạng Travel Credit, hành khách không phải trả phí bảo lưu. Khoản Travel Credit này có thời hạn sử dụng 365 ngày.

Vietjet lưu ý các nội dung khác sẽ được thực hiện theo Điều lệ vận chuyển và những quy định hiện hành của hãng. Hành khách thuộc diện hỗ trợ có thể liên hệ hotline 19001886 hoặc email 19001886@vietjetair.com để được hướng dẫn.

Bangkok ngập lụt sau gần 48 giờ mưa lớn

Chính sách hỗ trợ được Vietjet đưa ra trong bối cảnh Bangkok đang chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn kéo dài. Sau gần 48 giờ mưa, cả 50 quận của thủ đô Thái Lan được tuyên bố là khu vực thiên tai, trong khi nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gặp khó khăn và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền Bangkok quyết định đóng cửa các trường học vào ngày 28/9, đồng thời khuyến khích nhân viên chính quyền làm việc tại nhà nhằm hạn chế lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường đang ngập.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết việc tuyên bố khu vực thiên tai sẽ tạo điều kiện để Cơ quan hành chính đô thị Bangkok (BMA), các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó nhanh chóng, đồng bộ hơn tại những khu vực chịu ảnh hưởng.

Các khu vực phía Đông Bangkok được ghi nhận chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại tỉnh Pathum Thani lân cận, chính quyền cũng tuyên bố thành phố Rangsit là khu vực thiên tai khẩn cấp trong bối cảnh mưa tiếp tục kéo dài đến tối 27/9.

Khoảng 9h ngày 27/9, người dân Bangkok nhận được cảnh báo qua hệ thống phát tin đến điện thoại (cell broadcast). Nội dung cảnh báo cho biết mực nước tại một số kênh đào đã ở mức nguy hiểm và có khả năng tiếp tục dâng cao.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, thời tiết bất ổn hiện nay chủ yếu liên quan đến một vùng áp thấp mạnh bao phủ khu vực đồng bằng miền Trung phía dưới, Bangkok và các tỉnh lân cận. Gió mùa Tây Nam trên biển Andaman, miền Nam và Vịnh Thái Lan cũng đang mạnh lên.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên toàn quốc đến ngày 28/9.

Người dân lội qua con phố ngập nước trong trận mưa lớn ở Bangkok ngày 26 tháng 9 (ẢNH: REUTERS)

Tháng 9 vốn là cao điểm mùa mưa tại Bangkok, nhưng lượng mưa ghi nhận trong tháng này năm nay cao hơn đáng kể so với mức thông thường.

Theo số liệu của Cục Thoát nước và Hệ thống cống rãnh Bangkok, thủ đô đã ghi nhận tổng cộng 487 mm mưa từ ngày 1 đến 25/9. Trong khi đó, lượng mưa trung bình trong cùng kỳ giai đoạn 1991-2020 chỉ khoảng 269 mm.

Đến khoảng trưa 27/9, mực nước bắt đầu ổn định khi hệ thống trạm bơm của thành phố được vận hành hết công suất, với tổng công suất bơm khoảng 1.200 m³/giây.

Trong cập nhật vào giữa buổi chiều, Thống đốc Chadchart cho biết nếu mưa ngừng, Bangkok có thể cần khoảng 2-3 ngày để thoát hoàn toàn nước ngập. Ông cũng trấn an người dân rằng tình hình hiện tại sẽ không lặp lại thảm họa lũ lụt năm 2011 và kêu gọi người dân không hoảng loạn.

Trong bối cảnh việc đi lại tại Bangkok đang chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt, Vietjet khuyến nghị hành khách thuộc diện áp dụng chính sách chủ động liên hệ hãng để lựa chọn phương án đổi chuyến hoặc bảo lưu giá trị vé theo quy định.