Cầu Nhật Tân trước ngày thí điểm: Dòng xe ùn ứ theo vạch đo cự ly an toàn

Trước ngày thí điểm phương án giao thông mới, cầu Nhật Tân ghi nhận lượng xe dồn ứ kéo dài giữa giờ thấp điểm, khi các tài xế chủ động tuân thủ vạch đo khoảng cách trên mặt cầu.
Cầu Nhật Tân (Hà Nội) vừa được bổ sung hệ thống biển báo kết hợp vạch sơn đo khoảng cách an toàn giữa các phương tiện nhằm thí điểm nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.
Theo phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 27/9, tốc độ tối đa cho phép trên làn số 1 (sát dải phân cách giữa) giảm từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều lưu thông. Tốc độ trên làn số 2 và số 3 dành cho ô tô tiếp tục giữ nguyên mức 80 km/h, trong khi làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp duy trì tốc độ tối đa 40 km/h.
Ghi nhận thực tế trong ngày 25 và 26/9, trước thời điểm chính thức thí điểm, dòng phương tiện qua cầu Nhật Tân có hiện tượng di chuyển chậm và ùn ứ kéo dài sau khi hệ thống biển báo mới cùng vạch đo khoảng cách được lắp đặt trên mặt cầu.
Dòng phương tiện hướng ra ngoại thành di chuyển chậm và ùn dài do các tài xế giảm tốc độ nhằm bảo đảm cự ly an toàn tối thiểu.
Ở chiều ngược lại, hướng từ ngoại thành vào trung tâm thành phố lưu thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi.
Dòng xe giữ cự ly an toàn khi lưu thông qua đoạn có hệ thống biển báo và vạch sơn đo khoảng cách trên mặt cầu.
Lưu lượng phương tiện qua cầu Nhật Tân khá lớn trong ngày cuối tuần, dẫn đến tình trạng ùn ứ và di chuyển chậm.
Hệ thống biển báo và các cụm vạch sơn xác định cự ly an toàn được bố trí đồng bộ tại khu vực đầu cầu cùng dọc mặt cầu, giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận biết từ xa.
Trên mặt đường, các vạch tương ứng cũng được kẻ rõ để người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước. Việc điều chỉnh này nằm trong phương án tổ chức giao thông mới của thành phố, hướng tới mục tiêu kéo giảm nguy cơ tai nạn và ngăn chặn các vụ va chạm liên hoàn giữa các phương tiện.
Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần chú ý quan sát, chấp hành biển báo, đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án tổ chức giao thông mới được thực hiện thí điểm trong 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027. Đơn vị đề nghị các tài xế chấp hành nghiêm hệ thống vạch sơn, biển báo, duy trì khoảng cách an toàn và tuân thủ giới hạn tốc độ cho phép khi lưu thông qua cầu.