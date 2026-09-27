Cầu Nhật Tân trước ngày thí điểm: Dòng xe ùn ứ theo vạch đo cự ly an toàn

Theo phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 27/9, tốc độ tối đa cho phép trên làn số 1 (sát dải phân cách giữa) giảm từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều lưu thông. Tốc độ trên làn số 2 và số 3 dành cho ô tô tiếp tục giữ nguyên mức 80 km/h, trong khi làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp duy trì tốc độ tối đa 40 km/h.