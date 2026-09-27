Chiếc máy bay từng nhiều lần mang “Quái thú” hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

3 lần chở "Quái thú" đến Hà Nội trong 1 thập niên qua





Trước thời điểm chiếc Air Force One - chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ xuất hiện tại sân bay Nội Bài, một loại máy bay khác thường đã có mặt từ nhiều ngày trước. Đó là C-17 Globemaster III, vận tải cơ hạng nặng của Không quân Mỹ, mang theo những phương tiện và thiết bị đặc biệt phục vụ chuyến thăm, trong đó có những chiếc Cadillac One được biết đến với biệt danh “Quái thú”.





Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama tháng 5/2016, loại máy bay này đã hạ cánh xuống Nội Bài, mang theo hàng hóa, thiết bị và hai chiếc ôtô phục vụ Tổng thống Mỹ. Hai chiếc Cadillac One sau đó trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong đoàn xe hộ tống ông Obama tại Hà Nội. Đây là những chiếc xe có tên chính thức là Presidential State Car và thường được gọi là The Beast (Quái thú).





Một chiếc C-17 Globemaster III chở vật dụng và phương tiện phục vụ chuyến công du của ông Joe Biden hạ cánh xuống sân bay Nội Bài năm 2023. Ảnh: VTC News

Gần ba năm sau, những chuyến bay này lặp lại khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai vào tháng 2/2019. Sáng 23/2 năm đó, C-17 từ căn cứ Yokota ở Nhật Bản đưa hai chiếc Cadillac One cùng hai Chevrolet Suburban và nhân lực trong đội hộ tống tới Nội Bài. Trước đó, từ ngày 14 đến 22/2, Không quân Mỹ đã thực hiện nhiều chuyến bay tới Nội Bài để vận chuyển thiết bị, phương tiện phục vụ chuyến công du.





Đến tháng 9/2023, trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, những chiếc C-17 lại xuất hiện tại Nội Bài. Chiếc đầu tiên, mang số hiệu 33126, hạ cánh chiều 1/9, chở thiết bị và xe đặc chủng phục vụ chuyến thăm dự kiến diễn ra ngày 10-11/9. Hai chiếc C-17 khác tiếp tục đáp xuống Nội Bài ngày 3/9, trong khi một chiếc khác mang trực thăng Marine One tới Hà Nội vào ngày 5/9. Trong các chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam trước đó, các máy bay C-17 thường đến trước khoảng một tuần để đưa người, thiết bị và đặc biệt là xe chuyên dụng phục vụ Tổng thống.





Như vậy, qua ba chuyến thăm của ba đời Tổng thống Mỹ là Obama, Trump và Biden, hình ảnh C-17 xuất hiện trước tại Nội Bài đã trở thành một phần không thể thiếu trong công tác chuẩn bị hậu cần cho chuyến công du cấp cao. Chiếc máy bay không chở Tổng thống, nhưng lại đảm nhiệm một phần quan trọng phía sau chuyến đi: đưa phương tiện và thiết bị cần thiết đến trước khi người đứng đầu Nhà Trắng đặt chân xuống Việt Nam.





“Ngựa thồ” hạng nặng của Không quân Mỹ





C-17 Globemaster III được McDonnell Douglas phát triển, sau này trở thành một phần của Boeing. Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1991 và được đưa vào phục vụ Không quân Mỹ từ giữa thập niên 1990. Với chiều dài khoảng 53 m, sải cánh gần 52 m và khối lượng cất cánh tối đa khoảng 265 tấn, C-17 thuộc nhóm máy bay vận tải quân sự hạng nặng.





Máy bay được trang bị bốn động cơ turbofan Pratt & Whitney F117, có tốc độ hành trình khoảng 830 km/h và khả năng mang tải trọng tối đa khoảng 77,5 tấn. Khoang hàng lớn cho phép C-17 vận chuyển nhiều loại phương tiện và thiết bị, từ xe quân sự, xe chuyên dụng đến các kiện hàng hậu cần.





Chính khoang hàng rộng và cửa đuôi có đường dốc giúp C-17 trở thành phương tiện phù hợp để vận chuyển trực tiếp các phương tiện đặc chủng. Trong chuyến thăm của Tổng thống Biden năm 2023, hình ảnh từ Nội Bài cho thấy nhiều loại xe được đưa ra khỏi bụng máy bay, trong đó có Chevrolet Suburban và một xe mang thương hiệu Ford phục vụ lực lượng tình báo.





Khả năng của C-17 không chỉ nằm ở sức chở. Máy bay còn được thiết kế để có thể cất và hạ cánh trên những đường băng tương đối ngắn so với kích thước của nó, giúp tăng tính linh hoạt khi vận chuyển hàng hóa tới các khu vực khác nhau. Đây cũng là lý do C-17 thường được sử dụng để đưa các phương tiện phục vụ Tổng thống Mỹ tới trước mỗi chuyến công du.





Nếu Air Force One là hình ảnh dễ nhận biết nhất khi Tổng thống Mỹ xuất hiện tại một quốc gia, thì C-17 lại đảm nhiệm phần việc âm thầm hơn ở phía sau. Nó mang theo những phương tiện, thiết bị và lực lượng cần thiết để chuyến công du có thể diễn ra theo kế hoạch được chuẩn bị từ trước.





Nguồn: Tổng hợp