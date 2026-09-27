Huế đầu tư gần 100 tỷ đồng xây thêm đường đi bộ kết hợp kè ven sông

TP Huế triển khai dự án nạo vét, xây dựng kè kết hợp đường đi bộ dọc sông An Hòa và hồ Hữu Bảo, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, chống sạt lở và nâng cao khả năng thoát lũ.

Ngày 26/9, thông tin từ Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II - tiểu dự án Huế cho biết, TP Huế triển khai dự án nạo vét, xây dựng kè kết hợp đường đi bộ dọc sông An Hòa và nạo vét, xây kè hồ Hữu Bảo, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh).

Kè kết hợp đường đi bộ ven sông An Hòa, thuộc hai phường Phú Xuân, Hóa Châu.

Theo đó, hạng mục nạo vét, xây kè kết hợp đường đi bộ dọc sông An Hòa đi qua hai phường Phú Xuân và Hóa Châu có tổng giá trị đầu tư gần 79 tỷ đồng. Hạng mục nạo vét, xây kè hồ Hữu Bảo (phường Phú Xuân) có giá trị gần 14 tỷ đồng.

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, chỉnh trang cảnh quan đô thị, đồng thời nâng cao khả năng thoát lũ, chống sạt lở cho khu vực. Riêng tuyến kè dọc sông An Hòa được kết hợp xây dựng đường đi bộ, với chiều dài 2,5km, góp phần cải thiện không gian công cộng và môi trường sống của người dân.

Công trình nằm cạnh Kinh thành Huế, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, nâng cao năng lực thoát lũ và hạn chế sạt lở bờ sông.

Công trình do Liên danh Kè sông An Hòa thi công, hiện đang được triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2028.

Dự án là một phần của Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Huế, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt năm 2016 và điều chỉnh năm 2023. Sở Tài chính TP Huế (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư) làm chủ đầu tư.

Theo Ban Quản lý dự án, chương trình gồm 11 gói thầu xây lắp, với tổng mức đầu tư hơn 2.208 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương, trong đó, chi phí xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, TP Huế đã đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều tuyến đi bộ, công viên cảnh quan ven sông, như đường đi bộ bờ bắc sông Hương từ cầu Dã Viên đến chùa Thiên Mụ, tuyến đi bộ trong công viên Thương Bạc, cầu đi bộ gỗ lim ven bờ Nam sông Hương cùng hệ thống kè, công viên dọc hai bờ sông Hương.

Gần đây, thành phố tiếp tục hoàn thành tuyến đường đi bộ kết hợp kè ven sông Như Ý dài 1,6km, tổng vốn hơn 267 tỷ đồng và tuyến đi bộ ven sông Hương, đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến Đập Đá, với trị giá hơn 35 tỷ đồng, từng bước mở rộng mạng lưới không gian xanh và các tuyến dạo bộ ven sông phục vụ cộng đồng, du khách.