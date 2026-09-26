Agribank chào bán khoản nợ của một doanh nghiệp xây dựng, tài sản thế chấp là 27 sổ đỏ với tổng diện tích hơn 100.000 m2

Agribank đang tìm đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH XD TM An Thuận Hòa với giá trị ghi sổ hơn 49,3 tỷ đồng. Khoản nợ được bảo đảm bằng 27 quyền sử dụng đất, tổng diện tích lên tới hơn 100.000 m2.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD) vừa thông báo lựa chọn đơn vị đấu khoản nợ của Công ty TNHH XD TM An Thuận Hòa phát sinh theo Hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và Agribank Chi nhánh Long An.

Khoản nợ hơn 49,3 tỷ đồng

Theo Agribank, giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH XD TM An Thuận Hòa tạm tính đến ngày 7/5/2026 là 49,34 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ gốc là 36,4 tỷ đồng, còn nợ lãi là 12,95 tỷ đồng. Agribank lưu ý tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 8/5/2026 cho đến khi Công ty TNHH XD TM An Thuận Hòa thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay.

Agribank cho biết toàn bộ khoản nợ được hình thành từ Hợp đồng tín dụng ký ngày 28/9/2023 giữa Agribank Chi nhánh Long An và Công ty TNHH XD TM An Thuận Hòa.

Đáng chú ý, khoản nợ này được bảo đảm bằng một danh mục gồm 27 quyền sử dụng đất, trải rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh theo đơn vị hành chính mới.

Trong 27 tài sản, có nhiều lô đất nằm tại khu dân cư nội ô, khu dân cư trung tâm thị trấn Thạnh Hóa; cụm dân cư vượt lũ và các khu vực thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An trước đây.

Một số tài sản có diện tích tương đối nhỏ, như các thửa đất 72 m2, 66,4 m2 hoặc 100 m2. Trong khi đó, danh mục cũng có những khu đất diện tích hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn m2.

Cụ thể, tài sản số 18 là quyền sử dụng đất tại các thửa 1051, 1103, tờ bản đồ số 2, diện tích 12.618 m2, tại xã Mỹ Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, nay là xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản số 20 là quyền sử dụng đất tại thửa 181, tờ bản đồ số 9, diện tích 21.071 m2, tại ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, nay là xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản số 25 có diện tích lên tới 34.984 m2, gồm các thửa 611, 612 và 613, tờ bản đồ số 9, tại ấp T3, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, nay là xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, tài sản số 26 có diện tích 15.797 m2, còn tài sản số 27 có diện tích 9.367 m2, đều nằm tại khu vực ấp T3, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa trước đây.

Nếu cộng diện tích được Agribank công bố cho 27 tài sản, danh mục tài sản bảo đảm có quy mô hơn 100.000 m2 đất.

Theo Agribank, nhiều hợp đồng thế chấp được ký giữa Agribank Chi nhánh Long An với ông Trần Văn Gương và bà Nguyễn Thị Thanh Hương. Một số tài sản khác được thế chấp bởi ông Trần Văn Dành và bà Hồ Thị Đẹt; ông Nguyễn Văn Truyền và bà Nguyễn Thị Hoa.

Hồ sơ pháp lý của khoản nợ bao gồm nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được ký trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, cùng các phụ lục, hợp đồng sửa đổi, bổ sung và hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm.

Giá khởi điểm hơn 51,35 tỷ đồng

Agribank đưa ra giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ Công ty TNHH XD TM An Thuận Hòa là 51,35 tỷ đồng, cao hơn giá trị ghi sổ tạm tính tại ngày 7/5/2026 khoảng 2 tỷ đồng.

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế giá trị gia tăng trong trường hợp khoản nợ thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Khoản nợ được đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên và bán nguyên trạng toàn bộ khoản nợ. Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm, trong khi bước giá là 100 triệu đồng.

Theo điều kiện được Agribank công bố, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ với người có khoản nợ đấu giá trong vòng 5 ngày kể từ ngày đấu giá thành. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán lần thứ nhất cho Agribank tối thiểu 30% giá trị hợp đồng.