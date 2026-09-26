Công an đang điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền từ 5 triệu đồng sau đây: Nhiều người được mời làm việc

Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của website đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên vừa qua đã làm rõ nhiều dấu hiệu của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua website Net.win, với hệ thống tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để thực hiện giao dịch và che giấu hoạt động phạm tội.

Theo hồ sơ xác minh, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của NVM, trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Quá trình làm việc, NVM thừa nhận từ đầu năm 2025 đã biết đến game bài trực tuyến Net.win thông qua quảng cáo trên Internet và lập tài khoản để tham gia đánh bạc. Tại website này, người chơi thực hiện việc nạp tiền mua "điểm" thông qua các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp; 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, người chơi có thể quy đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng. NVM khai nhận chủ yếu tham gia các trò chơi "Tài xỉu" và "Tài xỉu SHA".

Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của NVM cho thấy, từ ngày 08/02/2025 đến ngày 16/10/2025, NVM thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 02 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc. Trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với số tiền lớn.

Hình ảnh làm việc với các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc

Mở rộng xác minh các tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.



Điện thoại các đối tượng sử dụng để đánh bạc

Tiếp tục đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win. Qua đó, cơ quan Công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này, có người tham gia nhiều lần với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.



Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các quảng cáo mời gọi tham gia game bài, cá cược trực tuyến trên không gian mạng, nhất là những website có dấu hiệu tổ chức các trò chơi được - thua bằng tiền. Người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập, đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch nạp, rút tiền tại các website, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Đặc biệt, người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán cho người khác sử dụng; không thực hiện quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch. Việc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng; khi phát hiện các website, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu quảng cáo, lôi kéo tham gia đánh bạc trực tuyến hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên