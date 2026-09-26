Nam Tân Uyên bị phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

Theo Quyết định số 1669/QĐ-DNL ngày 21/9/2026, Nam Tân Uyên phải nộp tổng số tiền thuế truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp gần 10 tỷ đồng.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC, sàn HoSE) vừa công bố nhận được Quyết định xử phạt của Chi cục thuế doanh nghiệp lớn.



Cụ thể, Theo Quyết định số 1669/QĐ-DNL ngày 21/9/2026, Nam Tân Uyên phải nộp tổng số tiền thuế truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là hơn 9,6 tỷ đồng. Nam Tân Uyên cho biết đã nộp đủ số tiền trên vào ngân sách Nhà nước.

Ảnh: NTC

Về hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2026, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu hơn 163 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 82 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp đôi lên mức gần 132 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí tài chính được tiết giảm mạnh từ hơn 13 tỷ đồng giảm xuống còn 1,6 tỷ đồng.

Về phía các chi phí khác, trong khi chí phí bán hàng tăng không đáng kể thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 10 tỷ đồng, lên mức gần 24 tỷ đồng.

Nhờ chi phí thuế TNDN chỉ bằng một nửa kỳ trước nên Nam Tân Uyên báo lãi sau thuế 171 tỷ đồng, cao hơn khoảng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Cuối quý II/2026, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đạt gần 6.815 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp hơn 3 lần đầu năm, lên 1.178 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 89 tỷ đồng, gấp 2,9 lần đầu năm, chủ yếu phục vụ KCN Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn 2. Dự án có diện tích gần 346ha, tổng vốn đầu tư gần 872 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng 15% sau 6 tháng còn hơn 5.365 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chờ phân bổ dài hạn chiếm tới hơn 4.900 tỷ đồng, công ty không ghi nhận nợ vay tài chính.