Bán đất 20 tỷ đồng nhưng chỉ khai 5 tỷ, Công an vào cuộc điều tra, một đối tượng 79 tuổi bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Cần Thơ, ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Kim Ngẩu (Sinh năm 1947, ĐKTT: Phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Trốn thuế" quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Ngô Kim Ngẩu. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, bà Ngẩu thực hiện ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá chuyển nhượng thực tế 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, bà Ngẩu chỉ kê khai giá chuyển nhượng 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Ngô Kim Ngẩu.



Cơ quan điều tra xác định việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế nhằm làm giảm số tiền thuế, lệ phí phải nộp, trong đó số tiền thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi trốn thuế sẽ bị xử phạt ra sao?﻿

Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi trốn thuế có thể bị xử lý như sau:

- Trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc thuộc một số trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

- Trường hợp phạm tội có tổ chức; số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 02 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm, có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

- Trường hợp số tiền trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, có thể bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế; thực hiện đầy đủ, trung thực, chính xác việc đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế.

Không che giấu doanh thu, kê khai không đúng giá trị giao dịch thực tế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế, người dân, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn; đồng thời kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.