Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đóng vai trò gì trong việc đưa Wi-Fi của Elon Musk lên 120 máy bay Vietjet?

Trong thỏa thuận đưa Internet tốc độ cao Starlink lên máy bay Vietjet, Galaxy Telecom - thành viên Galaxy Holdings - sẽ đảm nhiệm tích hợp giải pháp, quản trị hệ thống và vận hành hạ tầng kỹ thuật Wi-Fi. Galaxy Holdings hiện thuộc sở hữu của Milky Way, doanh nghiệp do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sở hữu 100% vốn.

Galaxy Telecom đứng sau hạ tầng Wi-Fi trên 120 máy bay Vietjet

Vietjet đã ký thỏa thuận hợp tác với Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX (tập đoàn hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập), nhằm đưa Internet tốc độ cao lên các chuyến bay của hãng, tại ngày 23/9 ở New York (Mỹ),

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, Starlink sẽ được triển khai trên 120 tàu bay Vietjet, gồm 100 tàu Airbus A321/Boeing 737 và 20 tàu Airbus A330. Các tàu bay Vietjet tiếp nhận trong thời gian tới cũng sẽ được trang bị dịch vụ này.

Thỏa thuận đáng chú ý khi bên cạnh Vietjet và Starlink còn có Galaxy Telecom, doanh nghiệp tham gia vào phần hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Nếu Starlink cung cấp kết nối Internet từ hệ thống vệ tinh, Vietjet khai thác đội tàu bay thì Galaxy Telecom đảm nhiệm phần việc giúp kết nối đó được tích hợp và vận hành trên máy bay.

Theo Galaxy Holdings, Galaxy Telecom sẽ phụ trách tích hợp giải pháp, quản trị hệ thống và vận hành hạ tầng kỹ thuật viễn thông Wi-Fi trên 120 tàu bay Vietjet trong giai đoạn đầu.

Nói cách khác, Galaxy Telecom không phải bên cung cấp kết nối vệ tinh. Doanh nghiệp này tham gia ở lớp hạ tầng phía dưới, từ tích hợp giải pháp đến quản trị và vận hành hệ thống Wi-Fi trên máy bay.

Đây là khâu cần thiết để đường truyền từ vệ tinh có thể được đưa tới thiết bị của hành khách trong suốt chuyến bay. Kết nối vệ tinh chỉ là nguồn cung cấp đường truyền; để hình thành dịch vụ Internet trên máy bay còn cần hệ thống thiết bị, giải pháp kết nối, quản trị mạng và vận hành phù hợp với môi trường hàng không.

Với Galaxy Telecom, dự án 120 tàu bay cũng đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của doanh nghiệp trong lĩnh vực kết nối.

Được thành lập năm 2024, Galaxy Telecom phát triển thương hiệu SkyFi, tập trung vào các giải pháp viễn thông và kết nối số. Việc tham gia triển khai Wi-Fi trên đội tàu bay Vietjet đưa hoạt động của doanh nghiệp này từ các dịch vụ kết nối trên mặt đất sang một lĩnh vực đặc thù hơn là hạ tầng kết nối hàng không.

Mối liên hệ với con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Điểm đáng chú ý khác nằm ở cơ cấu sở hữu của Galaxy Telecom. Galaxy Telecom là thành viên của Galaxy Holdings, doanh nghiệp được thành lập năm 2021 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Galaxy Holdings có sự thay đổi về cơ cấu sở hữu khi quyền sở hữu doanh nghiệp được chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư Milky Way.

Galaxy Holdings là công ty mẹ của Galaxy Telecom, tăng vốn điều lệ lên 1.345 tỷ đồng vào đầu năm 2026.

Milky Way hiện do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor sở hữu 100% vốn. Ông Hùng Anh Victor, còn được biết đến với tên Tommy Nguyễn, là con trai cả của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người sáng lập Vietjet.

Như vậy, mối liên hệ giữa con trai bà Thảo và thỏa thuận Starlink - Vietjet nằm ở chuỗi sở hữu phía sau Galaxy Telecom, chứ không phải việc ông Hùng Anh Victor trực tiếp đứng tên hay trực tiếp thực hiện phần việc kỹ thuật trên máy bay.

Theo cấu trúc này, Galaxy Holdings là công ty mẹ của Galaxy Telecom; Galaxy Holdings lại thuộc sở hữu của Milky Way - doanh nghiệp do ông Hùng Anh Victor sở hữu toàn bộ vốn.

Cùng với sự thay đổi về chủ sở hữu, quy mô vốn của Galaxy Holdings cũng tăng đáng kể. Từ mức 500 tỷ đồng khi thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng lên 1.345 tỷ đồng vào đầu năm 2026.

Galaxy Holdings hiện phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, thanh toán, tài chính số và viễn thông, trong đó Galaxy Telecom phụ trách mảng kết nối.