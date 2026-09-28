Một máy bay khổng lồ sải cánh dài 52m, cao gần 17m vừa đáp Tân Sơn Nhất, không thấy trên web theo dõi chuyến bay, làm nhiệm vụ đặc biệt liên quan Việt Nam

Tối 27/9, một chiếc máy bay quân sự khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại Tân Sơn Nhất. Đây là loại máy bay có thể chở hàng chục tấn hàng hóa nhưng hành trình lại không phải lúc nào cũng xuất hiện trên các trang theo dõi chuyến bay phổ biến.

Nguồn: QDND

Khoảng hơn 20h tối 27/9, một chiếc C-17 Globemaster III của Không quân Hoàng gia Australia đã hạ cánh xuống khu vực sân đỗ quân sự tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

C-17 là dòng vận tải cơ quân sự cỡ lớn do Boeing sản xuất. Theo Không quân Hoàng gia Australia, chiếc máy bay dài khoảng 53 mét, sải cánh gần 52 mét, cao 16,8 mét. Trọng lượng rỗng khoảng 128 tấn, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 265 tấn.

Khoang hàng của C-17 có thể chở tới khoảng 77 tấn. Không quân Australia cho biết không gian bên trong đủ để mang một xe tăng Abrams, 4 xe Bushmaster hoặc 3 trực thăng Black Hawk. Máy bay có thể chở tối đa 134 người trong một số cấu hình và đạt tốc độ hành trình khoảng 829 km/h.

Một điểm khá đặc biệt là những chiếc C-17 như vậy không phải lúc nào cũng xuất hiện trên các trang theo dõi chuyến bay mà người dùng thông thường có thể truy cập.

Do C-17 là máy bay quân sự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, hành trình của nó có thể không được hiển thị công khai trên các trang theo dõi chuyến bay như FlightRadar24. Vì vậy, dù chiếc máy bay thực sự hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, người dùng vẫn có thể không tìm thấy nó trên bản đồ chuyến bay.

Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt liên quan Việt Nam

Chuyến C-17 tới Tân Sơn Nhất tối 27/9 thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt: đưa 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Nguồn: QDND

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 được triển khai tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan từ tháng 9/2025. Toàn đơn vị gồm 63 cán bộ, nhân viên đến từ nhiều đơn vị trong quân đội.

Nguồn: QDND

Trong khoảng một năm làm nhiệm vụ, bệnh viện đã khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân, đồng thời thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp. Đơn vị cũng triển khai các hoạt động phòng chống dịch, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc.

Chuyến bay tối 27/9 cũng nằm trong quá trình luân chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Trước đó vài ngày, C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đã xuất hiện tại Việt Nam để đưa cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 lên đường tới Nam Sudan thay thế lực lượng hoàn thành nhiệm kỳ.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, dòng vận tải cơ khổng lồ dài 53 mét này đã thực hiện cả hai chặng của quá trình luân chuyển lực lượng: đưa lực lượng mới tới Nam Sudan và đưa những cán bộ, nhân viên Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.