Ngày mai, công viên nước rộng 20ha, từng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Việt Nam chính thức đóng cửa 6 tháng

Một trong những công viên nước quy mô lớn tại Hạ Long sẽ đóng cửa từ ngày 29/9.

Theo thông tin được Sun World Hạ Long đăng tải trên fanpage Facebook chính thức, từ ngày 29/9, Công viên nước Typhoon Water Park sẽ tạm đóng cửa để nghỉ đông và dự kiến mở cửa trở lại vào tháng 4/2027. Du khách có nhu cầu trải nghiệm các trò chơi dưới nước cần lưu ý thời gian hoạt động để chủ động sắp xếp lịch trình.

Ảnh: Chụp màn hình

Typhoon Water Park, hay Công viên nước Vịnh Lốc Xoáy - công viên nước từng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á được Tập đoàn Sun Group khai trương ngày 29/4/2017, nằm trong quần thể vui chơi giải trí Sun World Hạ Long tại Quảng Ninh.

Với diện tích gần 20ha, Typhoon Water Park được thiết kế theo mô hình các công viên nước nổi tiếng thế giới, với hệ thống trò chơi dành cho nhiều nhóm du khách. Công viên được chia thành 3 phân khu chính gồm khu gia đình, khu trẻ em và khu trò chơi cảm giác mạnh.

Ở khu trò chơi cảm giác mạnh, du khách có thể trải nghiệm các trò như Cưỡi Rồng Vượt Thác, Sóng Thần, Cơn Bão Nhiệt Đới, Cuồng Phong Lốc Xoáy và Tia Chớp Khổng Lồ. Các trò chơi có nhiều dạng đường trượt, độ cao và tốc độ khác nhau.

Trong khi đó, khu dành cho trẻ em tập trung vào những trò chơi có quy mô nhỏ hơn. Quốc Đảo Kỳ Diệu được thiết kế với các mô hình đảo, cầu trượt mini, vòi phun nước và tiểu cảnh. Dòng Sông Lơ Đãng là khu vực để du khách nằm trên phao, thả mình theo dòng nước và thư giãn.

Thiết kế của Công viên nước Vịnh Lốc Xoáy lấy cảm hứng từ một số công viên nước nổi tiếng như Typhoon Lagoon và Blizzard Beach thuộc Walt Disney World tại Mỹ, cùng Yas Waterworld Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Công viên nằm trong quần thể Sun World Hạ Long, cùng với nhiều hạng mục vui chơi, giải trí khác. Việc Typhoon Water Park đóng cửa vào cuối tháng 9 và mở lại vào khoảng tháng 4 là lịch hoạt động theo mùa, gắn với thời tiết và điều kiện khai thác các trò chơi dưới nước tại Hạ Long.