Việt Nam chưa bao giờ thiếu những tấm lòng khao khát cống hiến, cũng không thiếu tri thức tiên tiến, sáng kiến đột phá hay các nguồn lực sẵn sàng sẻ chia. Nhưng thực tế phát triển đang đặt ra những thách thức ngày càng đa chiều và có tính liên kết chặt chẽ.

Một vấn đề về biến đổi khí hậu không chỉ dừng lại ở câu chuyện môi trường, mà đan xen trực tiếp với bài toán sinh kế, sức khỏe và mô hình sản xuất. Một khoảng trống giáo dục không đơn thuần nằm ở sách vở hay trường lớp, mà gắn liền với hạ tầng số, bình đẳng cơ hội việc làm và an sinh lâu dài.

Trước những bài toán xã hội phức tạp ấy, không một cá nhân, một tổ chức xã hội hay một tập đoàn kinh tế nào đủ sức giải quyết trọn vẹn nếu hành động đơn độc. Nguồn lực dù mạnh mẽ đến đâu, khi đứng riêng rẽ, cũng sẽ chạm ngưỡng giới hạn.

Sau ba mùa bền bỉ đi qua từng nấc thang phát triển — từ đặt những “Dấu ấn tiên phong” (2023), kiến tạo một “Cộng đồng kiến tạo” (2024) đến tôn vinh sự “Kiên trì phụng sự” (2025) - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) do Báo Nhân Dân chủ trì, VCCorp phối hợp tổ chức bước sang năm thứ tư với một chuyển dịch mang tính bản lề: “Hợp lực cộng đồng”.

Chủ đề “Hợp lực cộng đồng” của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư không đơn thuần là việc kêu gọi thêm nhiều người tham gia hay quyên góp thêm ngân sách. Giá trị cốt lõi của hợp lực nằm ở năng lực kết nối có định hướng và bổ trợ lẫn nhau giữa các nguồn lực đa dạng: bên có tài chính cung cấp dòng vốn, bên có tri thức chia sẻ giải pháp khoa học, bên am hiểu công nghệ mang tới công cụ số hóa, bên có tầm ảnh hưởng cất lên tiếng nói định hướng nhận thức, và các tổ chức địa phương đóng vai trò cánh tay nối dài thấu hiểu đời sống thực địa.

Khi mỗi chủ thể tập trung làm tốt nhất thế mạnh của mình quanh một mục tiêu thống nhất, không có nguồn lực nào bị coi là nhỏ bé hay lãng phí. Đây chính là bước chuyển hóa then chốt: biến lòng tốt từ những phản ứng hỗ trợ mang tính thời điểm thành một năng lực phát triển có tổ chức, bài bản và bền vững cho toàn xã hội.

Tính khả thi và sức mạnh của tinh thần hợp lực đã được kiểm chứng rõ nét qua dự án “Một vòng tay ấm” trong đợt thiên tai nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên vào cuối năm 2025. Từ sự kết nối của nền tảng giải thưởng, một chuỗi phản ứng liên hoàn đã được thiết lập nhanh chóng: lực lượng quân đội, công an, biên phòng và cứu hộ chuyên trách hành động trong “thời gian vàng”; cộng đồng doanh nghiệp lập tức mở khóa mạng lưới cung ứng nhu yếu phẩm; các tổ chức xã hội và chính quyền cơ sở bám trụ địa bàn để triển khai tái thiết nhà ở kiên cố và phục hồi sinh kế. Tính khả thi và sức mạnh của tinh thần hợp lực đã được kiểm chứng rõ nét qua dự án “Một vòng tay ấm” trong đợt thiên tai nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên vào cuối năm 2025. Từ sự kết nối của nền tảng giải thưởng, một chuỗi phản ứng liên hoàn đã được thiết lập nhanh chóng: lực lượng quân đội, công an, biên phòng và cứu hộ chuyên trách hành động trong “thời gian vàng”; cộng đồng doanh nghiệp lập tức mở khóa mạng lưới cung ứng nhu yếu phẩm; các tổ chức xã hội và chính quyền cơ sở bám trụ địa bàn để triển khai tái thiết nhà ở kiên cố và phục hồi sinh kế.

Để tinh thần “Hợp lực cộng đồng” không dừng lại ở khẩu hiệu, mùa giải 2026 đánh dấu bước tiến mở rộng của Human Act từ một giải thưởng thường niên sang hệ sinh thái tác động dài hạn. Cùng với việc vận hành Hội đồng Kiến tạo Tác động Việt Nam (VIC) và bổ sung hạng mục vinh danh “Dự án Hợp lực Cộng đồng”, giải thưởng chính thức đồng hành cùng các chương trình mang tầm vóc quốc gia, mở đầu bằng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trên nền tảng hệ thống thực thi chuyên môn của Nhà nước với Quân đội nhân dân làm nòng cốt, nền tảng đóng vai trò cầu nối huy động tối đa các thế mạnh xã hội: doanh nghiệp và viện nghiên cứu hỗ trợ công nghệ sinh học, giải trình tự ADN và số hóa dữ liệu; chuyên gia và cựu chiến binh cung cấp nhân chứng, sơ đồ thực địa; mạng lưới truyền thông và cộng đồng kiều bào kết nối thông tin lưu trữ. Song song đó, sự bắt tay mang tính cấu trúc giữa báo chí và doanh nghiệp cùng các chương trình đào tạo thế hệ trẻ kế cận tiếp tục tạo nền móng vững chắc, mở ra lời giải cho câu hỏi lớn của thời đại phát triển bền vững: “Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?”.