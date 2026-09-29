Từ những hành động tiên phong đến sức mạnh hợp lực
Việt Nam chưa bao giờ thiếu những tấm lòng khao khát cống hiến, cũng không thiếu tri thức tiên tiến, sáng kiến đột phá hay các nguồn lực sẵn sàng sẻ chia. Nhưng thực tế phát triển đang đặt ra những thách thức ngày càng đa chiều và có tính liên kết chặt chẽ.
Một vấn đề về biến đổi khí hậu không chỉ dừng lại ở câu chuyện môi trường, mà đan xen trực tiếp với bài toán sinh kế, sức khỏe và mô hình sản xuất. Một khoảng trống giáo dục không đơn thuần nằm ở sách vở hay trường lớp, mà gắn liền với hạ tầng số, bình đẳng cơ hội việc làm và an sinh lâu dài.
Trước những bài toán xã hội phức tạp ấy, không một cá nhân, một tổ chức xã hội hay một tập đoàn kinh tế nào đủ sức giải quyết trọn vẹn nếu hành động đơn độc. Nguồn lực dù mạnh mẽ đến đâu, khi đứng riêng rẽ, cũng sẽ chạm ngưỡng giới hạn.
Sau ba mùa bền bỉ đi qua từng nấc thang phát triển — từ đặt những “Dấu ấn tiên phong” (2023), kiến tạo một “Cộng đồng kiến tạo” (2024) đến tôn vinh sự “Kiên trì phụng sự” (2025) - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) do Báo Nhân Dân chủ trì, VCCorp phối hợp tổ chức bước sang năm thứ tư với một chuyển dịch mang tính bản lề: “Hợp lực cộng đồng”.
Chủ đề “Hợp lực cộng đồng” của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư không đơn thuần là việc kêu gọi thêm nhiều người tham gia hay quyên góp thêm ngân sách. Giá trị cốt lõi của hợp lực nằm ở năng lực kết nối có định hướng và bổ trợ lẫn nhau giữa các nguồn lực đa dạng: bên có tài chính cung cấp dòng vốn, bên có tri thức chia sẻ giải pháp khoa học, bên am hiểu công nghệ mang tới công cụ số hóa, bên có tầm ảnh hưởng cất lên tiếng nói định hướng nhận thức, và các tổ chức địa phương đóng vai trò cánh tay nối dài thấu hiểu đời sống thực địa.
Khi mỗi chủ thể tập trung làm tốt nhất thế mạnh của mình quanh một mục tiêu thống nhất, không có nguồn lực nào bị coi là nhỏ bé hay lãng phí. Đây chính là bước chuyển hóa then chốt: biến lòng tốt từ những phản ứng hỗ trợ mang tính thời điểm thành một năng lực phát triển có tổ chức, bài bản và bền vững cho toàn xã hội.
Tính khả thi và sức mạnh của tinh thần hợp lực đã được kiểm chứng rõ nét qua dự án “Một vòng tay ấm” trong đợt thiên tai nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên vào cuối năm 2025. Từ sự kết nối của nền tảng giải thưởng, một chuỗi phản ứng liên hoàn đã được thiết lập nhanh chóng: lực lượng quân đội, công an, biên phòng và cứu hộ chuyên trách hành động trong “thời gian vàng”; cộng đồng doanh nghiệp lập tức mở khóa mạng lưới cung ứng nhu yếu phẩm; các tổ chức xã hội và chính quyền cơ sở bám trụ địa bàn để triển khai tái thiết nhà ở kiên cố và phục hồi sinh kế.
Tính khả thi và sức mạnh của tinh thần hợp lực đã được kiểm chứng rõ nét qua dự án “Một vòng tay ấm” trong đợt thiên tai nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên vào cuối năm 2025. Từ sự kết nối của nền tảng giải thưởng, một chuỗi phản ứng liên hoàn đã được thiết lập nhanh chóng: lực lượng quân đội, công an, biên phòng và cứu hộ chuyên trách hành động trong “thời gian vàng”; cộng đồng doanh nghiệp lập tức mở khóa mạng lưới cung ứng nhu yếu phẩm; các tổ chức xã hội và chính quyền cơ sở bám trụ địa bàn để triển khai tái thiết nhà ở kiên cố và phục hồi sinh kế.
Để tinh thần “Hợp lực cộng đồng” không dừng lại ở khẩu hiệu, mùa giải 2026 đánh dấu bước tiến mở rộng của Human Act từ một giải thưởng thường niên sang hệ sinh thái tác động dài hạn. Cùng với việc vận hành Hội đồng Kiến tạo Tác động Việt Nam (VIC) và bổ sung hạng mục vinh danh “Dự án Hợp lực Cộng đồng”, giải thưởng chính thức đồng hành cùng các chương trình mang tầm vóc quốc gia, mở đầu bằng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Trên nền tảng hệ thống thực thi chuyên môn của Nhà nước với Quân đội nhân dân làm nòng cốt, nền tảng đóng vai trò cầu nối huy động tối đa các thế mạnh xã hội: doanh nghiệp và viện nghiên cứu hỗ trợ công nghệ sinh học, giải trình tự ADN và số hóa dữ liệu; chuyên gia và cựu chiến binh cung cấp nhân chứng, sơ đồ thực địa; mạng lưới truyền thông và cộng đồng kiều bào kết nối thông tin lưu trữ. Song song đó, sự bắt tay mang tính cấu trúc giữa báo chí và doanh nghiệp cùng các chương trình đào tạo thế hệ trẻ kế cận tiếp tục tạo nền móng vững chắc, mở ra lời giải cho câu hỏi lớn của thời đại phát triển bền vững: “Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?”.
"Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?"
Phát biểu chỉ đạo và khởi động mùa giải thứ tư, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2026 – đã nhấn mạnh:
“Qua hành trình 3 mùa đã qua của Human Act Prize, chúng tôi càng thấy rõ một điều: Việt Nam không thiếu những con người muốn làm điều tốt. Chúng ta cũng không thiếu sáng kiến, tri thức, nguồn lực hay những cộng đồng sẵn sàng hành động.
Nhưng những vấn đề mà xã hội đang phải đối diện ngày càng phức tạp, đan xen và tác động lẫn nhau. Một vấn đề về giáo dục có thể liên quan đến kinh tế, công nghệ và cơ hội việc làm. Một vấn đề môi trường có thể đồng thời là bài toán về sinh kế, sức khỏe và mô hình sản xuất.
Trong khi đó, không một chủ thể nào sở hữu toàn bộ nguồn lực, tri thức và năng lực để giải quyết những bài toán lớn một mình. Vì thế, điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là tạo ra khả năng phối hợp giữa những hành động ấy; để các nguồn lực có thể được kết nối, bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới một mục tiêu chung.
Đó là lý do chúng tôi lựa chọn ‘Hợp lực cộng đồng’ làm chủ đề của Human Act Prize 2026.”
Khẳng định bản chất cốt lõi của tinh thần hợp lực, ông Lê Quốc Minh chia sẻ:
“Hợp lực không đơn thuần là có thêm nhiều người tham gia hay huy động thêm nhiều nguồn lực. Điều quan trọng là cùng nhìn thấy một vấn đề, cùng hướng tới một mục tiêu và mỗi bên đóng góp thế mạnh của mình vào lời giải chung. Bởi mỗi nguồn lực riêng lẻ đều có giới hạn, nhưng khi được kết nối và bổ trợ đúng cách, những nguồn lực ấy có thể tạo nên một năng lực lớn hơn để giải quyết những vấn đề mà từng bên khó có thể làm được một mình.
Chúng tôi không muốn hành trình của một dự án với Human Act kết thúc ở khoảnh khắc nhận một chiếc cúp. Một giải thưởng tốt phải có khả năng mở ra những hành trình mới. Vì thế, Human Act Prize 2026 muốn tiến thêm một bước: từ tìm kiếm, ghi nhận, vinh danh và truyền cảm hứng đến chủ động thúc đẩy hành động, kết nối nguồn lực và kiến tạo những hợp lực cụ thể vì cộng đồng.
‘Hợp lực cộng đồng’ không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đều có thể nhìn thấy vai trò của mình trong một nỗ lực chung; mang đến điều mình làm tốt nhất và cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
Human Act 2026 vì thế là lời mời dành cho tất cả những ai đang và muốn hành động vì cộng đồng: Hãy mang đến thế mạnh của mình, tìm những người có thể bổ sung cho mình và cùng tạo ra những thay đổi lớn hơn. Bởi cuối cùng, câu hỏi không chỉ là mỗi chúng ta có thể làm được bao nhiêu, mà là: Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?
Tôi tin rằng “Hợp lực cộng đồng” không chỉ là chủ đề của giải thưởng năm 2026, mà còn là một lời gợi mở về cách chúng ta có thể biến những nguồn lực tốt đẹp đang hiện diện trong xã hội thành sức mạnh chung để cùng giải quyết những vấn đề của cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.
Từ giải thưởng vinh danh đến hệ sinh thái kiến tạo tác động dài hạn
Năm 2026 đánh dấu bước tiến mang tính chiến lược của Human Act Prize: vượt qua khuôn khổ của một sự kiện tôn vinh thường niên để chính thức vận hành như một hệ sinh thái tác động hai trụ cột:
Trong khuôn khổ Lễ Công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026, Human Act Now được giới thiệu với định hướng dài hạn nhằm phát hiện, bồi dưỡng và mở cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán thực tế của cộng đồng và đất nước.
Human Act Now được phát triển trên nền tảng những giá trị, kinh nghiệm và mạng lưới đã được bồi đắp qua hành trình Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng. Qua ba mùa giải, hàng trăm sáng kiến, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp bền bỉ phụng sự đã được tìm kiếm, tôn vinh và kết nối. Từ hành trình ấy, một câu hỏi mới được đặt ra: Làm thế nào để những kinh nghiệm, tri thức, nguồn lực và mạng lưới của thế hệ hôm nay được trao truyền, để hình thành một thế hệ hành động tiếp theo?
Nếu Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng tìm kiếm, tôn vinh và lan tỏa những cá nhân, tổ chức, dự án đang tạo ra tác động tích cực, Human Act Now mở rộng hành trình về phía tương lai: hợp lực nguồn lực của thế hệ hôm nay để đầu tư cho thế hệ tiếp nối; giúp người trẻ chuyển từ mong muốn đóng góp thành năng lực và hành động thực tế.
Một trong những nền tảng của Human Act Now là kết nối nguồn lực của thế hệ hôm nay với tiềm năng của thế hệ tiếp nối. Thông qua Hội đồng Hợp lực Thế hệ Tạo tác động, chương trình hướng tới quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học, nhà giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng các mạng lưới trong nước và quốc tế.
Mỗi thành viên tham gia không chỉ chia sẻ kinh nghiệm hay truyền cảm hứng, mà có thể đóng góp một nguồn lực cụ thể cho người trẻ: tri thức, người hướng dẫn, mạng lưới, cơ hội thực địa, cơ hội nghề nghiệp và đặc biệt là những bài toán thật để họ tham gia giải quyết. Đây cũng là cách Human Act Now đưa tinh thần “Hợp lực cộng đồng” vào một mục tiêu dài hạn: hợp lực để chuẩn bị cho thế hệ sẽ tiếp tục kiến tạo đất nước trong tương lai.
Đặc biệt, mùa giải 2026 Human Act Prize sẽ bổ sung các hạng mục tôn vinh mang tính dẫn dắt: Danh hiệu Trọn đời Cống hiến dành cho những nhân vật dành cả cuộc đời phụng sự thầm lặng; cùng các hạng mục Lãnh đạo Hành động vì Cộng đồng và Dự án Hợp lực Cộng đồng tôn vinh những người lĩnh xướng và mô hình có khả năng gắn kết nguồn lực xã hội hiệu quả.
Lộ trình Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2026
Cổng thông tin đề cử cộng đồng đã chính thức mở từ ngày 21/9/2026 tại địa chỉ: humanactprize.org/congdongdecu nhằm tiếp nhận các sáng kiến do công chúng và các tổ chức giới thiệu.
21/9/2026: Họp báo công bố Human Act Prize 2026 & Mở Cổng đề cử cộng đồng
15/11/2026: Đóng cổng đăng ký hồ sơ
23/11/2026: Hội đồng Chấm sơ khảo làm việc
25/11/2026: Công bố kết quả vòng sơ khảo
02/12/2026: Hội đồng Chấm chung khảo
18 – 20/12/2026: Triển lãm Hành động vì Cộng đồng
20/12/2026: Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026
Thước đo của kỷ nguyên phát triển bền vững không nằm ở việc một cá nhân hay một tổ chức có thể làm được bao nhiêu, mà nằm ở câu hỏi: “Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?” Human Act Prize 2026 sẽ mở ra không gian để lòng tốt được tổ chức lại một cách khoa học, bền bỉ và tạo ra những chuyển biến lớn lao cho tương lai đất nước.