Người phụ nữ SN 1974 chuyển 70.000.000 đồng vào tài khoản Agribank của Vi Thị Phương: Công an vào cuộc rà soát giao dịch

Chuyển nhầm 70 triệu đồng vào tài khoản Agribank của chị Vi Thị Phương (SN 1991), chị Chu Thị Duyên (SN 1974) đã được người nhận chủ động trình báo công an và hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng 28/9, cán bộ trực ban Công an xã Yên Định tiếp nhận và hỗ trợ xử lý một trường hợp chuyển nhầm số tiền 70 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, ngày 27/9/2026 chị Chu Thị Duyên (sinh năm 1974 trú tại thôn Thanh Trà, xã An Lạc, TP. Bắc Ninh, hiện đang lao động xuất khẩu tại Trung Quốc) đã chuyển số tiền 70 triệu đồng qua tài khoản Agribank cho người nhà, nhưng chị Duyên đã chuyển nhầm số tiền trên đến số tài khoản ngân hàng Agribank của chị Vi Thị Phương, sinh năm 1991 trú tại thôn Cẩm Đàn, xã Yên Định, TP. Bắc Ninh.

Cán bộ Công an xã Yên Định hỗ trợ xác minh, trao trả tài sản cho công dân chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngay khi phát hiện tài khoản cá nhân phát sinh số tiền bất thường không rõ nguồn gốc, chị Phương đã chủ động liên hệ và trình báo Công an xã Yên Định để nhờ xác minh, trả lại cho người chuyển nhầm. Qua công tác xác minh, Công an xã Yên Định đã nhanh chóng xác định được người chuyển nhầm số tiền trên.

Ngày 28/9/2026, dưới sự chứng kiến và hỗ trợ của cán bộ Công an xã Yên Định, chị Phương đã làm thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 70 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Nhận lại tài sản, chị Duyên vui mừng gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Phương cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã. Hành động không tham của rơi, chủ động trả lại tiền cho người chuyển nhầm, của chị Phương là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nét đẹp văn hóa và đạo đức trong cộng đồng.