Danh sách hơn 400 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Địa điểm vi phạm Loại phương tiện Màu biển Hành vi vi phạm

1 30K56200 01-09-2026 05:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2 35B15999 01-09-2026 06:34 Khu vực đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3 18A50303 01-09-2026 07:52 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4 18A09538 01-09-2026 08:05 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

5 29D22127 01-09-2026 09:22 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6 35H0767 01-09-2026 09:41 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7 29E59012 01-09-2026 09:54 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

8 14A25980 01-09-2026 10:54 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

9 90C11998 01-09-2026 11:04 Ngã 4 QL21B + QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10 30L82858 01-09-2026 12:14 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

11 35A53266 01-09-2026 12:23 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

12 15A19950 01-09-2026 12:37 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

13 90A29672 01-09-2026 13:16 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14 89A49381 01-09-2026 13:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15 35R02051 01-09-2026 14:39 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

16 37K38969 01-09-2026 15:20 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

17 36A49818 01-09-2026 15:25 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

18 36H14127 01-09-2026 15:25 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

19 90A15968 01-09-2026 15:43 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

20 36H23007 01-09-2026 16:08 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

21 35C11300 01-09-2026 16:13 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22 18H06249 01-09-2026 16:18 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23 30M01913 01-09-2026 16:19 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

24 37K57341 01-09-2026 16:40 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

25 37A59392 01-09-2026 16:49 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

26 90A13965 01-09-2026 16:55 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

27 35A26184 01-09-2026 17:37 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

28 30C39279 01-09-2026 17:52 Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29 36H11576 01-09-2026 17:53 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

30 35C12378 01-09-2026 17:54 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

31 29E39850 01-09-2026 17:57 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

32 36B02385 01-09-2026 18:15 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

33 18A36271 02-09-2026 00:07 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34 18A50447 02-09-2026 02:44 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35 18A50447 02-09-2026 02:44 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36 29K19180 02-09-2026 03:03 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

37 29K19180 02-09-2026 03:03 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

38 29A06108 02-09-2026 08:03 VT125: Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + đường vào UBND xã Đạo Lý Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

39 30L34714 02-09-2026 08:59 VT002: Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 14K22944 02-09-2026 13:10 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

41 90C14626 02-09-2026 16:45 VT013: Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42 24A30290 02-09-2026 17:10 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43 18A40420 02-09-2026 17:22 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

44 90H02351 02-09-2026 17:46 VT044: Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

45 35D-015.73 02-09-2026 21:55 Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

46 90A25643 02-09-2026 22:46 VT051: Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

47 90A25643 02-09-2026 22:46 VT051: Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 30K02036 03-09-2026 06:21 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49 90A-113.35 03-09-2026 06:22 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50 50E-221.48 03-09-2026 06:50 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

51 74B-004.98 03-09-2026 06:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52 90C-087.50 03-09-2026 06:54 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53 35H-053.04 03-09-2026 10:39 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54 90H-025.57 03-09-2026 10:58 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

55 18C-021.80 03-09-2026 12:09 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

56 90A-230.21 03-09-2026 14:47 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57 18A-702.04 03-09-2026 15:11 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58 90A-320.65 03-09-2026 16:41 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

59 90A-301.46 03-09-2026 17:18 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60 89A-689.17 03-09-2026 17:27 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61 36R-034.45 03-09-2026 18:06 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Rơ moóc chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

62 35C-060.30 03-09-2026 18:15 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

63 90A-159.83 03-09-2026 20:05 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64 15H19157 04-09-2026 03:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65 24C07627 04-09-2026 04:59 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66 14C39552 04-09-2026 05:36 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67 34R04928 04-09-2026 06:01 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

68 30K02274 04-09-2026 06:33 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69 74B00498 04-09-2026 06:44 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70 90A20401 04-09-2026 09:40 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

71 90LD00337 04-09-2026 10:02 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

72 89A26156 04-09-2026 10:05 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

73 29E75820 04-09-2026 10:27 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

74 35A29394 04-09-2026 11:01 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

75 35C13477 04-09-2026 12:58 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

76 36K47512 04-09-2026 13:08 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải chở mô tô, xe máy Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

77 90A35622 04-09-2026 13:35 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78 18C-021.80 04-09-2026 14:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79 18H01293 04-09-2026 14:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

80 90A23807 04-09-2026 14:44 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

81 90C08313 04-09-2026 15:03 Đường Lý Thường Kiệt Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

82 90A31358 04-09-2026 15:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

83 35A68284 04-09-2026 16:08 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 90LD00347 04-09-2026 20:35 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

85 30H43075 04-09-2026 21:37 Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

86 90A38687 04-09-2026 22:18 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 30K02274 05-09-2026 05:42 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

88 29E66863 05-09-2026 05:53 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 18C02180 05-09-2026 06:48 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

90 35H07282 05-09-2026 06:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

91 35A82070 05-09-2026 07:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92 15B36222 05-09-2026 07:52 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

93 90A03360 05-09-2026 07:55 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 35B15999 05-09-2026 08:13 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

95 28A18893 05-09-2026 08:19 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96 29H90469 05-09-2026 08:55 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97 88B09949 05-09-2026 09:12 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

98 90A17515 05-09-2026 10:10 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

99 90A32431 05-09-2026 10:13 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

100 35A77038 05-09-2026 10:15 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

101 29H25146 05-09-2026 10:19 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

102 90A23120 05-09-2026 10:25 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103 29RM04060 05-09-2026 10:49 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 36C27917 05-09-2026 11:26 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

105 29K12382 05-09-2026 11:40 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

106 89C31402 05-09-2026 11:44 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

107 17A60740 05-09-2026 11:46 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

108 90A07825 05-09-2026 12:16 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

109 28B00816 05-09-2026 12:26 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô Khách thành phố Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 17A20584 05-09-2026 12:31 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

111 30A57255 05-09-2026 12:36 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112 90A06954 05-09-2026 13:03 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

113 90A23520 05-09-2026 13:31 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

114 90A22373 05-09-2026 13:58 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

115 35H13384 05-09-2026 14:22 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

116 90A09914 05-09-2026 14:31 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

117 90C11967 05-09-2026 15:22 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

118 90C13061 05-09-2026 15:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

119 51K69168 05-09-2026 15:50 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

120 34C13891 05-09-2026 16:17 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

121 29A26868 05-09-2026 16:18 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

122 36H22911 05-09-2026 16:49 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

123 89H14082 05-09-2026 16:51 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

124 35A44439 05-09-2026 17:10 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

125 75C08620 05-09-2026 17:16 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô chở pallet Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

126 90A12686 05-09-2026 17:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

127 29E34361 05-09-2026 18:11 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

128 30L45650 05-09-2026 20:12 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 35A66308 05-09-2026 22:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 61H-198.03 06-09-2026 05:31 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

131 90A-206.87 06-09-2026 06:28 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

132 90A-107.39 06-09-2026 06:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

133 90A-320.70 06-09-2026 07:34 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 15A-616.86 06-09-2026 08:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

135 90A-101.81 06-09-2026 08:28 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

136 35H-047.93 06-09-2026 08:43 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

137 90A-104.31 06-09-2026 08:43 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

138 90A-064.35 06-09-2026 08:52 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

139 89C-241.93 06-09-2026 09:30 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

140 90A-290.83 06-09-2026 09:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

141 17C-063.38 06-09-2026 09:48 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

142 90C-146.78 06-09-2026 10:25 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

143 30F-332.53 06-09-2026 10:27 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

144 30E-619.58 06-09-2026 10:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

145 90A-096.82 06-09-2026 10:39 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

146 28A-277.56 06-09-2026 10:48 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 29E-384.42 06-09-2026 10:48 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải chở mô tô, xe máy Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

148 30B-129.45 06-09-2026 11:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

149 90A06157 06-09-2026 11:18 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

150 90A06534 06-09-2026 11:26 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

151 15K-567.11 06-09-2026 12:05 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

152 35H1817 06-09-2026 12:09 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

153 29A-998.46 06-09-2026 12:59 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

154 90A-131.51 06-09-2026 13:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

155 35C-097.42 06-09-2026 14:13 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156 29C-657.46 06-09-2026 14:26 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

157 90T7012 06-09-2026 14:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

158 90A-212.25 06-09-2026 14:58 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

159 90C-147.76 06-09-2026 15:35 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

160 30A-017.43 06-09-2026 15:36 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

161 14A-559.90 06-09-2026 16:16 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

162 90T6569 06-09-2026 16:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

163 90A-143.90 06-09-2026 16:33 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

164 36A-162.16 06-09-2026 16:36 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

165 18A-161.29 06-09-2026 20:20 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

166 90A15806 07-09-2026 05:35 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

167 29E58747 07-09-2026 05:49 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

168 77RM01105 07-09-2026 05:52 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

169 72B01123 07-09-2026 07:39 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

170 18A06419 07-09-2026 07:41 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

171 22E00235 07-09-2026 08:10 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

172 90H03251 07-09-2026 08:33 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

173 90A15762 07-09-2026 08:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174 20H05932 07-09-2026 09:00 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

175 29B05457 07-09-2026 09:04 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

176 18A-255.09 07-09-2026 09:11 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

177 35H15926 07-09-2026 09:14 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

178 88A57483 07-09-2026 09:23 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

179 34C13891 07-09-2026 10:30 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

180 29E-570.17 07-09-2026 11:42 Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

181 90H03898 07-09-2026 13:28 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

182 89H03851 07-09-2026 13:44 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

183 90A33127 07-09-2026 13:56 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184 29A78336 07-09-2026 14:06 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

185 90C00383 07-09-2026 16:55 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

186 36A05424 07-09-2026 22:26 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

187 35A52784 08-09-2026 01:35 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188 35H-085.84 08-09-2026 03:30 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189 30M95527 08-09-2026 07:45 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

190 99H07404 08-09-2026 07:49 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

191 90A39391 08-09-2026 08:01 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

192 90A22666 08-09-2026 08:46 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

193 90A22910 08-09-2026 10:06 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

194 90A27882 08-09-2026 10:51 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195 30M56537 08-09-2026 10:53 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

196 90E00289 08-09-2026 10:55 Ngã 4 QL21B + QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197 90A23909 08-09-2026 11:00 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

198 90A38971 08-09-2026 11:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199 50E43597 08-09-2026 11:14 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

200 35A59154 08-09-2026 11:24 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

201 89H-147.85 08-09-2026 12:09 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải chở mô tô, xe máy Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

202 89A-411.58 08-09-2026 12:19 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

203 17A47441 08-09-2026 12:21 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204 29B12004 08-09-2026 14:22 Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + DT491 Xã Bình Lục, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

205 36A-553.19 08-09-2026 14:42 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

206 90H03892 08-09-2026 14:47 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt 21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

207 36C11755 08-09-2026 15:39 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

208 37K15595 08-09-2026 16:37 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

209 35A36372 08-09-2026 16:53 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

210 29H59666 08-09-2026 17:17 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

211 30B05668 08-09-2026 18:59 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh - Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212 90A26593 08-09-2026 19:09 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

213 35A72513 08-09-2026 23:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

214 35A-451.50 09-09-2026 03:25 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi Cầu Khả Phong Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

215 18A-522.90 09-09-2026 04:03 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

216 36K-068.83 09-09-2026 05:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

217 30K-597.17 09-09-2026 06:17 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

218 90A-307.65 09-09-2026 06:37 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

219 90C-102.24 09-09-2026 08:34 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

220 35A-488.04 09-09-2026 09:23 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

221 30L-063.61 09-09-2026 09:50 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

222 34E-001.16 09-09-2026 10:28 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

223 90C-059.37 09-09-2026 10:48 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình CDlắp TB N.người LV Tcao Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

224 35A-526.50 09-09-2026 10:57 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

225 15B-168.67 09-09-2026 11:31 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

226 90A-011.93 09-09-2026 12:50 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

227 18A-492.85 09-09-2026 13:01 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

228 36RM03606 09-09-2026 14:03 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM tải có khung mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

229 90F-002.55 09-09-2026 14:48 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

230 90C-139.41 09-09-2026 15:05 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

231 90C-127.41 09-09-2026 15:41 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

232 90A-305.73 09-09-2026 15:44 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

233 89H-140.12 09-09-2026 15:46 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

234 90A-192.18 09-09-2026 15:58 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

235 90A-135.64 09-09-2026 16:16 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

236 30K0697 09-09-2026 16:25 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

237 35A-665.11 09-09-2026 16:25 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

238 18H-055.09 09-09-2026 18:24 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

239 29R53036 10-09-2026 01:47 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

240 29C24927 10-09-2026 06:45 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải có khung mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

241 30M92699 10-09-2026 06:45 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

242 51C44823 10-09-2026 07:08 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

243 90H02077 10-09-2026 07:23 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

244 14K18989 10-09-2026 07:30 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

245 18F00668 10-09-2026 07:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

246 90A13690 10-09-2026 08:03 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

247 30H19315 10-09-2026 09:48 Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

248 90A33235 10-09-2026 12:56 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

249 90A24556 10-09-2026 12:57 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

250 90A16528 10-09-2026 14:08 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

251 30L71666 10-09-2026 14:21 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

252 12H01196 10-09-2026 14:49 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

253 29H81755 10-09-2026 15:04 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

254 36A42871 10-09-2026 15:20 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

255 35A-113.93 10-09-2026 16:44 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

256 30E53755 10-09-2026 20:17 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

257 34H04368 11-09-2026 01:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

258 34H04163 11-09-2026 01:25 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

259 37RM03272 11-09-2026 01:50 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

260 90A25601 11-09-2026 03:27 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

261 28A18893 11-09-2026 07:02 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

262 35A65931 11-09-2026 07:31 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

263 35A39171 11-09-2026 07:35 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

264 35A78916 11-09-2026 07:36 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

265 15H19520 11-09-2026 07:39 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

266 90A03360 11-09-2026 07:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

267 90A17978 11-09-2026 07:44 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

268 29B05457 11-09-2026 09:05 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

269 15R03072 11-09-2026 09:42 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

270 35H-029.51 11-09-2026 10:53 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

271 35A62732 11-09-2026 12:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

272 30H23979 11-09-2026 14:20 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

273 90A26244 11-09-2026 15:38 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

274 15B41013 11-09-2026 16:48 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

275 90A02027 11-09-2026 16:50 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

276 30L22633 11-09-2026 17:25 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

277 90A21213 11-09-2026 19:53 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

278 30L99968 11-09-2026 21:39 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

279 90C-113.91 11-09-2026 23:44 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

280 90A-235.58 12-09-2026 00:06 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

281 90A-179.61 12-09-2026 01:55 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

282 30K-865.58 12-09-2026 06:52 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

283 89RM00719 12-09-2026 08:08 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

284 90A-063.74 12-09-2026 08:28 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

285 30L-474.83 12-09-2026 09:10 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

286 28A-071.00 12-09-2026 09:16 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

287 30B-771.69 12-09-2026 09:26 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

288 29K-204.23 12-09-2026 09:56 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

289 90A-199.20 12-09-2026 10:05 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

290 89A41319 12-09-2026 10:54 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

291 90A-019.07 12-09-2026 11:20 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

292 29H-086.74 12-09-2026 11:50 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải chở gia cầm Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

293 36K-894.74 12-09-2026 12:15 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

294 30K-734.81 12-09-2026 12:30 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

295 30K-865.58 12-09-2026 12:31 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

296 29E-773.93 12-09-2026 12:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

297 30A-627.17 12-09-2026 12:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

298 30G-618.78 12-09-2026 12:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

299 28A-138.09 12-09-2026 12:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

300 26A-280.83 12-09-2026 13:09 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

301 29D52205 12-09-2026 13:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

302 30A-017.43 12-09-2026 13:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

303 34A-935.94 12-09-2026 13:47 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

304 36K-128.48 12-09-2026 13:47 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

305 29A-853.81 12-09-2026 14:54 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

306 35A-664.94 12-09-2026 16:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

307 30M-115.88 12-09-2026 16:49 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

308 30A-931.12 12-09-2026 17:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

309 30G56569 12-09-2026 17:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

310 90A-238.39 12-09-2026 17:30 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

311 18A-435.53 12-09-2026 20:01 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

312 35H05675 13-09-2026 03:35 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

313 35H01258 13-09-2026 05:54 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

314 29D01009 13-09-2026 05:58 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

315 98D00843 13-09-2026 06:23 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

316 36B30267 13-09-2026 06:27 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

317 29D01250 13-09-2026 07:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

318 90A21256 13-09-2026 07:36 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

319 90A30446 13-09-2026 08:12 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

320 35A82458 13-09-2026 08:17 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

321 29H99633 13-09-2026 08:39 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải có mui,nâng HH Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

322 90C11477 13-09-2026 08:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

323 35A78733 13-09-2026 09:16 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

324 36A30757 13-09-2026 10:17 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

325 30B52301 13-09-2026 10:21 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

326 29E61084 13-09-2026 10:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

327 30L08472 13-09-2026 11:16 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

328 18H01144 13-09-2026 11:19 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

329 35A28098 13-09-2026 11:42 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

330 35A65572 13-09-2026 11:46 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

331 90A01074 13-09-2026 12:13 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

332 35A09163 13-09-2026 12:40 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

333 30M53754 13-09-2026 13:35 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

334 30M07779 13-09-2026 13:36 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

335 14A01288 13-09-2026 13:44 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

336 35H15056 13-09-2026 13:57 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

337 18A52016 13-09-2026 14:02 Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

338 34A36944 13-09-2026 14:04 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

339 18A46689 13-09-2026 14:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

340 90A28787 13-09-2026 15:09 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

341 90A09095 13-09-2026 16:41 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

342 34A80009 13-09-2026 17:14 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

343 35A81682 13-09-2026 18:43 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

344 90A03390 13-09-2026 21:21 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

345 29E58747 13-09-2026 23:01 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

346 93A06322 13-09-2026 23:23 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

347 14A-710.13 14-09-2026 07:15 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

348 90A03360 14-09-2026 07:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

349 30B-242.00 14-09-2026 07:23 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

350 35A-688.46 14-09-2026 07:29 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

351 30B-237.53 14-09-2026 08:56 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

352 17A-752.97 14-09-2026 09:04 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

353 90T5569 14-09-2026 09:04 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

354 90A-263.87 14-09-2026 12:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

355 90A-279.92 14-09-2026 13:31 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

356 30B-172.14 14-09-2026 13:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

357 15R10197 14-09-2026 14:07 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

358 30K-577.05 14-09-2026 14:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

359 15E-015.95 14-09-2026 14:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

360 90A36473 14-09-2026 15:01 Km219+900 QL1A Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

361 14K-189.89 14-09-2026 15:50 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

362 31F7035 14-09-2026 16:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

363 15C-142.21 14-09-2026 16:45 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

364 90A-221.79 14-09-2026 16:50 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

365 89C-275.89 14-09-2026 17:19 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

366 30A-687.08 14-09-2026 17:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

367 29H-146.23 14-09-2026 18:37 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh(Cổng chào KCN Đồng Văn 1) trên đường Nguyễn Hữu Tiến hướng từ QL1A đi nút giao Vực Vòng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

368 35H-083.14 14-09-2026 18:51 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

369 90A-206.96 15-09-2026 01:14 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

370 99B-188.01 15-09-2026 02:16 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

371 29E-304.66 15-09-2026 07:14 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

372 36A-767.36 15-09-2026 07:42 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

373 90A-080.52 15-09-2026 07:49 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

374 37A-780.59 15-09-2026 08:16 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

375 29H-551.54 15-09-2026 08:19 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

376 29H-663.92 15-09-2026 08:57 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

377 35A-560.72 15-09-2026 09:02 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

378 89A-870.85 15-09-2026 09:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

379 90A-221.79 15-09-2026 09:20 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

380 15K-773.83 15-09-2026 09:56 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

381 35A-618.45 15-09-2026 10:02 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

382 15A-720.94 15-09-2026 10:26 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

383 29H-822.28 15-09-2026 10:48 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

384 99E-009.42 15-09-2026 10:56 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

385 90B-005.51 15-09-2026 11:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô Khách thành phố Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

386 15RM02185 15-09-2026 11:36 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

387 29H-788.86 15-09-2026 12:04 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

388 29D56384 15-09-2026 12:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

389 34H-042.08 15-09-2026 13:10 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ôtô kéo, chở xe Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

390 28A-138.09 15-09-2026 13:34 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

391 89H-179.13 15-09-2026 13:45 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

392 98RM00120 15-09-2026 13:53 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

393 30B-216.17 15-09-2026 13:57 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

394 35A-401.38 15-09-2026 14:09 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

395 18C-184.83 15-09-2026 14:10 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

396 35C-128.45 15-09-2026 14:18 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

397 90H-030.33 15-09-2026 14:35 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

398 30K-690.94 15-09-2026 15:10 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

399 14A-198.28 15-09-2026 15:26 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

400 90LD00402 15-09-2026 15:33 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

401 30H-433.55 15-09-2026 16:05 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

402 15H-054.39 15-09-2026 16:22 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

403 30M-585.41 15-09-2026 19:47 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

404 35A-829.61 15-09-2026 21:47 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông