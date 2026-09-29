Danh sách hơn 400 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168

Theo vietnamdaily
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Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách phạt nguội trong gần 2 tuần qua. Theo đó, trong thời gian từ ngày 01/9/2026 đến ngày 15/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 409 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Biển số Thời gian vi phạm Địa điểm vi phạm Loại phương tiện Màu biển Hành vi vi phạm
1 30K56200 01-09-2026 05:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2 35B15999 01-09-2026 06:34 Khu vực đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3 18A50303 01-09-2026 07:52 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4 18A09538 01-09-2026 08:05 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
5 29D22127 01-09-2026 09:22 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6 35H0767 01-09-2026 09:41 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7 29E59012 01-09-2026 09:54 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
8 14A25980 01-09-2026 10:54 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
9 90C11998 01-09-2026 11:04 Ngã 4 QL21B + QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10 30L82858 01-09-2026 12:14 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
11 35A53266 01-09-2026 12:23 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
12 15A19950 01-09-2026 12:37 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
13 90A29672 01-09-2026 13:16 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14 89A49381 01-09-2026 13:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15 35R02051 01-09-2026 14:39 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
16 37K38969 01-09-2026 15:20 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
17 36A49818 01-09-2026 15:25 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
18 36H14127 01-09-2026 15:25 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
19 90A15968 01-09-2026 15:43 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
20 36H23007 01-09-2026 16:08 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
21 35C11300 01-09-2026 16:13 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
22 18H06249 01-09-2026 16:18 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
23 30M01913 01-09-2026 16:19 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
24 37K57341 01-09-2026 16:40 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
25 37A59392 01-09-2026 16:49 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
26 90A13965 01-09-2026 16:55 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
27 35A26184 01-09-2026 17:37 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
28 30C39279 01-09-2026 17:52 Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29 36H11576 01-09-2026 17:53 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
30 35C12378 01-09-2026 17:54 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
31 29E39850 01-09-2026 17:57 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
32 36B02385 01-09-2026 18:15 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
33 18A36271 02-09-2026 00:07 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34 18A50447 02-09-2026 02:44 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35 18A50447 02-09-2026 02:44 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36 29K19180 02-09-2026 03:03 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37 29K19180 02-09-2026 03:03 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38 29A06108 02-09-2026 08:03 VT125: Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + đường vào UBND xã Đạo Lý Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39 30L34714 02-09-2026 08:59 VT002: Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40 14K22944 02-09-2026 13:10 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41 90C14626 02-09-2026 16:45 VT013: Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42 24A30290 02-09-2026 17:10 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
43 18A40420 02-09-2026 17:22 VT094: Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44 90H02351 02-09-2026 17:46 VT044: Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
45 35D-015.73 02-09-2026 21:55 Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
46 90A25643 02-09-2026 22:46 VT051: Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
47 90A25643 02-09-2026 22:46 VT051: Ngã 4 DT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48 30K02036 03-09-2026 06:21 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
49 90A-113.35 03-09-2026 06:22 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
50 50E-221.48 03-09-2026 06:50 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
51 74B-004.98 03-09-2026 06:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
52 90C-087.50 03-09-2026 06:54 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
53 35H-053.04 03-09-2026 10:39 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
54 90H-025.57 03-09-2026 10:58 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
55 18C-021.80 03-09-2026 12:09 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
56 90A-230.21 03-09-2026 14:47 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
57 18A-702.04 03-09-2026 15:11 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
58 90A-320.65 03-09-2026 16:41 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
59 90A-301.46 03-09-2026 17:18 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
60 89A-689.17 03-09-2026 17:27 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
61 36R-034.45 03-09-2026 18:06 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Rơ moóc chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
62 35C-060.30 03-09-2026 18:15 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
63 90A-159.83 03-09-2026 20:05 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
64 15H19157 04-09-2026 03:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
65 24C07627 04-09-2026 04:59 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
66 14C39552 04-09-2026 05:36 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
67 34R04928 04-09-2026 06:01 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
68 30K02274 04-09-2026 06:33 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
69 74B00498 04-09-2026 06:44 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
70 90A20401 04-09-2026 09:40 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
71 90LD00337 04-09-2026 10:02 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
72 89A26156 04-09-2026 10:05 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
73 29E75820 04-09-2026 10:27 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
74 35A29394 04-09-2026 11:01 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
75 35C13477 04-09-2026 12:58 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
76 36K47512 04-09-2026 13:08 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải chở mô tô, xe máy Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
77 90A35622 04-09-2026 13:35 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
78 18C-021.80 04-09-2026 14:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
79 18H01293 04-09-2026 14:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
80 90A23807 04-09-2026 14:44 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
81 90C08313 04-09-2026 15:03 Đường Lý Thường Kiệt Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
82 90A31358 04-09-2026 15:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
83 35A68284 04-09-2026 16:08 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84 90LD00347 04-09-2026 20:35 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85 30H43075 04-09-2026 21:37 Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
86 90A38687 04-09-2026 22:18 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87 30K02274 05-09-2026 05:42 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
88 29E66863 05-09-2026 05:53 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89 18C02180 05-09-2026 06:48 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
90 35H07282 05-09-2026 06:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
91 35A82070 05-09-2026 07:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
92 15B36222 05-09-2026 07:52 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
93 90A03360 05-09-2026 07:55 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
94 35B15999 05-09-2026 08:13 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
95 28A18893 05-09-2026 08:19 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
96 29H90469 05-09-2026 08:55 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
97 88B09949 05-09-2026 09:12 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
98 90A17515 05-09-2026 10:10 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99 90A32431 05-09-2026 10:13 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
100 35A77038 05-09-2026 10:15 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
101 29H25146 05-09-2026 10:19 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
102 90A23120 05-09-2026 10:25 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
103 29RM04060 05-09-2026 10:49 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
104 36C27917 05-09-2026 11:26 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
105 29K12382 05-09-2026 11:40 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
106 89C31402 05-09-2026 11:44 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
107 17A60740 05-09-2026 11:46 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
108 90A07825 05-09-2026 12:16 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
109 28B00816 05-09-2026 12:26 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô Khách thành phố Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
110 17A20584 05-09-2026 12:31 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
111 30A57255 05-09-2026 12:36 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
112 90A06954 05-09-2026 13:03 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
113 90A23520 05-09-2026 13:31 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
114 90A22373 05-09-2026 13:58 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
115 35H13384 05-09-2026 14:22 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
116 90A09914 05-09-2026 14:31 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
117 90C11967 05-09-2026 15:22 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
118 90C13061 05-09-2026 15:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
119 51K69168 05-09-2026 15:50 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
120 34C13891 05-09-2026 16:17 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
121 29A26868 05-09-2026 16:18 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
122 36H22911 05-09-2026 16:49 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
123 89H14082 05-09-2026 16:51 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
124 35A44439 05-09-2026 17:10 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
125 75C08620 05-09-2026 17:16 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô chở pallet Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
126 90A12686 05-09-2026 17:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
127 29E34361 05-09-2026 18:11 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
128 30L45650 05-09-2026 20:12 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129 35A66308 05-09-2026 22:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130 61H-198.03 06-09-2026 05:31 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
131 90A-206.87 06-09-2026 06:28 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
132 90A-107.39 06-09-2026 06:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
133 90A-320.70 06-09-2026 07:34 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
134 15A-616.86 06-09-2026 08:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
135 90A-101.81 06-09-2026 08:28 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
136 35H-047.93 06-09-2026 08:43 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
137 90A-104.31 06-09-2026 08:43 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
138 90A-064.35 06-09-2026 08:52 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
139 89C-241.93 06-09-2026 09:30 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
140 90A-290.83 06-09-2026 09:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
141 17C-063.38 06-09-2026 09:48 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
142 90C-146.78 06-09-2026 10:25 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
143 30F-332.53 06-09-2026 10:27 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
144 30E-619.58 06-09-2026 10:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
145 90A-096.82 06-09-2026 10:39 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
146 28A-277.56 06-09-2026 10:48 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
147 29E-384.42 06-09-2026 10:48 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải chở mô tô, xe máy Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
148 30B-129.45 06-09-2026 11:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
149 90A06157 06-09-2026 11:18 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
150 90A06534 06-09-2026 11:26 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
151 15K-567.11 06-09-2026 12:05 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
152 35H1817 06-09-2026 12:09 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
153 29A-998.46 06-09-2026 12:59 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
154 90A-131.51 06-09-2026 13:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
155 35C-097.42 06-09-2026 14:13 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
156 29C-657.46 06-09-2026 14:26 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
157 90T7012 06-09-2026 14:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
158 90A-212.25 06-09-2026 14:58 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
159 90C-147.76 06-09-2026 15:35 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
160 30A-017.43 06-09-2026 15:36 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
161 14A-559.90 06-09-2026 16:16 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
162 90T6569 06-09-2026 16:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
163 90A-143.90 06-09-2026 16:33 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
164 36A-162.16 06-09-2026 16:36 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
165 18A-161.29 06-09-2026 20:20 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
166 90A15806 07-09-2026 05:35 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
167 29E58747 07-09-2026 05:49 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
168 77RM01105 07-09-2026 05:52 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
169 72B01123 07-09-2026 07:39 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
170 18A06419 07-09-2026 07:41 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
171 22E00235 07-09-2026 08:10 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
172 90H03251 07-09-2026 08:33 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
173 90A15762 07-09-2026 08:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
174 20H05932 07-09-2026 09:00 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
175 29B05457 07-09-2026 09:04 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
176 18A-255.09 07-09-2026 09:11 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
177 35H15926 07-09-2026 09:14 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
178 88A57483 07-09-2026 09:23 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
179 34C13891 07-09-2026 10:30 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
180 29E-570.17 07-09-2026 11:42 Nút giao Trần Hưng Đao - Tràng An - Hướng Thanh Hoá Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
181 90H03898 07-09-2026 13:28 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
182 89H03851 07-09-2026 13:44 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
183 90A33127 07-09-2026 13:56 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
184 29A78336 07-09-2026 14:06 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
185 90C00383 07-09-2026 16:55 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
186 36A05424 07-09-2026 22:26 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
187 35A52784 08-09-2026 01:35 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
188 35H-085.84 08-09-2026 03:30 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
189 30M95527 08-09-2026 07:45 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
190 99H07404 08-09-2026 07:49 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
191 90A39391 08-09-2026 08:01 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
192 90A22666 08-09-2026 08:46 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
193 90A22910 08-09-2026 10:06 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
194 90A27882 08-09-2026 10:51 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
195 30M56537 08-09-2026 10:53 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
196 90E00289 08-09-2026 10:55 Ngã 4 QL21B + QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
197 90A23909 08-09-2026 11:00 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
198 90A38971 08-09-2026 11:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
199 50E43597 08-09-2026 11:14 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
200 35A59154 08-09-2026 11:24 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
201 89H-147.85 08-09-2026 12:09 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải chở mô tô, xe máy Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
202 89A-411.58 08-09-2026 12:19 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
203 17A47441 08-09-2026 12:21 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
204 29B12004 08-09-2026 14:22 Ngã 4 đường nối 2 cao tốc + DT491 Xã Bình Lục, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
205 36A-553.19 08-09-2026 14:42 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
206 90H03892 08-09-2026 14:47 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt 21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
207 36C11755 08-09-2026 15:39 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
208 37K15595 08-09-2026 16:37 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
209 35A36372 08-09-2026 16:53 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
210 29H59666 08-09-2026 17:17 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
211 30B05668 08-09-2026 18:59 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh - Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
212 90A26593 08-09-2026 19:09 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
213 35A72513 08-09-2026 23:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
214 35A-451.50 09-09-2026 03:25 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi Cầu Khả Phong Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
215 18A-522.90 09-09-2026 04:03 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
216 36K-068.83 09-09-2026 05:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
217 30K-597.17 09-09-2026 06:17 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
218 90A-307.65 09-09-2026 06:37 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
219 90C-102.24 09-09-2026 08:34 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
220 35A-488.04 09-09-2026 09:23 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
221 30L-063.61 09-09-2026 09:50 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
222 34E-001.16 09-09-2026 10:28 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
223 90C-059.37 09-09-2026 10:48 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình CDlắp TB N.người LV Tcao Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
224 35A-526.50 09-09-2026 10:57 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
225 15B-168.67 09-09-2026 11:31 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
226 90A-011.93 09-09-2026 12:50 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
227 18A-492.85 09-09-2026 13:01 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
228 36RM03606 09-09-2026 14:03 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM tải có khung mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
229 90F-002.55 09-09-2026 14:48 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
230 90C-139.41 09-09-2026 15:05 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
231 90C-127.41 09-09-2026 15:41 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
232 90A-305.73 09-09-2026 15:44 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
233 89H-140.12 09-09-2026 15:46 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
234 90A-192.18 09-09-2026 15:58 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
235 90A-135.64 09-09-2026 16:16 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
236 30K0697 09-09-2026 16:25 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
237 35A-665.11 09-09-2026 16:25 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
238 18H-055.09 09-09-2026 18:24 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
239 29R53036 10-09-2026 01:47 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
240 29C24927 10-09-2026 06:45 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải có khung mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
241 30M92699 10-09-2026 06:45 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh Phủ Lý + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
242 51C44823 10-09-2026 07:08 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
243 90H02077 10-09-2026 07:23 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
244 14K18989 10-09-2026 07:30 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
245 18F00668 10-09-2026 07:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
246 90A13690 10-09-2026 08:03 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
247 30H19315 10-09-2026 09:48 Ngã 4 DT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
248 90A33235 10-09-2026 12:56 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
249 90A24556 10-09-2026 12:57 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
250 90A16528 10-09-2026 14:08 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
251 30L71666 10-09-2026 14:21 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
252 12H01196 10-09-2026 14:49 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
253 29H81755 10-09-2026 15:04 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
254 36A42871 10-09-2026 15:20 Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
255 35A-113.93 10-09-2026 16:44 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
256 30E53755 10-09-2026 20:17 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
257 34H04368 11-09-2026 01:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
258 34H04163 11-09-2026 01:25 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
259 37RM03272 11-09-2026 01:50 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
260 90A25601 11-09-2026 03:27 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
261 28A18893 11-09-2026 07:02 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
262 35A65931 11-09-2026 07:31 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
263 35A39171 11-09-2026 07:35 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
264 35A78916 11-09-2026 07:36 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
265 15H19520 11-09-2026 07:39 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
266 90A03360 11-09-2026 07:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
267 90A17978 11-09-2026 07:44 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
268 29B05457 11-09-2026 09:05 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
269 15R03072 11-09-2026 09:42 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
270 35H-029.51 11-09-2026 10:53 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
271 35A62732 11-09-2026 12:20 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
272 30H23979 11-09-2026 14:20 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
273 90A26244 11-09-2026 15:38 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
274 15B41013 11-09-2026 16:48 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
275 90A02027 11-09-2026 16:50 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
276 30L22633 11-09-2026 17:25 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
277 90A21213 11-09-2026 19:53 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
278 30L99968 11-09-2026 21:39 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
279 90C-113.91 11-09-2026 23:44 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
280 90A-235.58 12-09-2026 00:06 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
281 90A-179.61 12-09-2026 01:55 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
282 30K-865.58 12-09-2026 06:52 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
283 89RM00719 12-09-2026 08:08 Ngã 5 đường DT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
284 90A-063.74 12-09-2026 08:28 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
285 30L-474.83 12-09-2026 09:10 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
286 28A-071.00 12-09-2026 09:16 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
287 30B-771.69 12-09-2026 09:26 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
288 29K-204.23 12-09-2026 09:56 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
289 90A-199.20 12-09-2026 10:05 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
290 89A41319 12-09-2026 10:54 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
291 90A-019.07 12-09-2026 11:20 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
292 29H-086.74 12-09-2026 11:50 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải chở gia cầm Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
293 36K-894.74 12-09-2026 12:15 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
294 30K-734.81 12-09-2026 12:30 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
295 30K-865.58 12-09-2026 12:31 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
296 29E-773.93 12-09-2026 12:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
297 30A-627.17 12-09-2026 12:47 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
298 30G-618.78 12-09-2026 12:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
299 28A-138.09 12-09-2026 12:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
300 26A-280.83 12-09-2026 13:09 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
301 29D52205 12-09-2026 13:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
302 30A-017.43 12-09-2026 13:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
303 34A-935.94 12-09-2026 13:47 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
304 36K-128.48 12-09-2026 13:47 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
305 29A-853.81 12-09-2026 14:54 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
306 35A-664.94 12-09-2026 16:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
307 30M-115.88 12-09-2026 16:49 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
308 30A-931.12 12-09-2026 17:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
309 30G56569 12-09-2026 17:17 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
310 90A-238.39 12-09-2026 17:30 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
311 18A-435.53 12-09-2026 20:01 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
312 35H05675 13-09-2026 03:35 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
313 35H01258 13-09-2026 05:54 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
314 29D01009 13-09-2026 05:58 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
315 98D00843 13-09-2026 06:23 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
316 36B30267 13-09-2026 06:27 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
317 29D01250 13-09-2026 07:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
318 90A21256 13-09-2026 07:36 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
319 90A30446 13-09-2026 08:12 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
320 35A82458 13-09-2026 08:17 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
321 29H99633 13-09-2026 08:39 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải có mui,nâng HH Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
322 90C11477 13-09-2026 08:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
323 35A78733 13-09-2026 09:16 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
324 36A30757 13-09-2026 10:17 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
325 30B52301 13-09-2026 10:21 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
326 29E61084 13-09-2026 10:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
327 30L08472 13-09-2026 11:16 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
328 18H01144 13-09-2026 11:19 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
329 35A28098 13-09-2026 11:42 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
330 35A65572 13-09-2026 11:46 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
331 90A01074 13-09-2026 12:13 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
332 35A09163 13-09-2026 12:40 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
333 30M53754 13-09-2026 13:35 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
334 30M07779 13-09-2026 13:36 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
335 14A01288 13-09-2026 13:44 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
336 35H15056 13-09-2026 13:57 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
337 18A52016 13-09-2026 14:02 Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
338 34A36944 13-09-2026 14:04 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
339 18A46689 13-09-2026 14:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
340 90A28787 13-09-2026 15:09 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
341 90A09095 13-09-2026 16:41 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
342 34A80009 13-09-2026 17:14 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
343 35A81682 13-09-2026 18:43 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
344 90A03390 13-09-2026 21:21 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
345 29E58747 13-09-2026 23:01 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
346 93A06322 13-09-2026 23:23 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
347 14A-710.13 14-09-2026 07:15 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
348 90A03360 14-09-2026 07:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
349 30B-242.00 14-09-2026 07:23 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
350 35A-688.46 14-09-2026 07:29 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
351 30B-237.53 14-09-2026 08:56 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải đông lạnh Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
352 17A-752.97 14-09-2026 09:04 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
353 90T5569 14-09-2026 09:04 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
354 90A-263.87 14-09-2026 12:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
355 90A-279.92 14-09-2026 13:31 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
356 30B-172.14 14-09-2026 13:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
357 15R10197 14-09-2026 14:07 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
358 30K-577.05 14-09-2026 14:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
359 15E-015.95 14-09-2026 14:56 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
360 90A36473 14-09-2026 15:01 Km219+900 QL1A Phường Đồng Văn, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
361 14K-189.89 14-09-2026 15:50 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
362 31F7035 14-09-2026 16:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
363 15C-142.21 14-09-2026 16:45 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
364 90A-221.79 14-09-2026 16:50 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
365 89C-275.89 14-09-2026 17:19 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
366 30A-687.08 14-09-2026 17:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
367 29H-146.23 14-09-2026 18:37 Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Tiến + đường Nguyễn Văn Linh(Cổng chào KCN Đồng Văn 1) trên đường Nguyễn Hữu Tiến hướng từ QL1A đi nút giao Vực Vòng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
368 35H-083.14 14-09-2026 18:51 Nút giao Trần Hưng Đạo - Lương Văn Thăng - Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
369 90A-206.96 15-09-2026 01:14 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
370 99B-188.01 15-09-2026 02:16 Ngã 4 QL1A + DT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
371 29E-304.66 15-09-2026 07:14 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
372 36A-767.36 15-09-2026 07:42 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
373 90A-080.52 15-09-2026 07:49 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
374 37A-780.59 15-09-2026 08:16 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
375 29H-551.54 15-09-2026 08:19 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
376 29H-663.92 15-09-2026 08:57 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
377 35A-560.72 15-09-2026 09:02 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
378 89A-870.85 15-09-2026 09:03 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
379 90A-221.79 15-09-2026 09:20 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
380 15K-773.83 15-09-2026 09:56 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
381 35A-618.45 15-09-2026 10:02 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
382 15A-720.94 15-09-2026 10:26 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
383 29H-822.28 15-09-2026 10:48 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
384 99E-009.42 15-09-2026 10:56 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
385 90B-005.51 15-09-2026 11:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô Khách thành phố Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
386 15RM02185 15-09-2026 11:36 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
387 29H-788.86 15-09-2026 12:04 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
388 29D56384 15-09-2026 12:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
389 34H-042.08 15-09-2026 13:10 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ôtô kéo, chở xe Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
390 28A-138.09 15-09-2026 13:34 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
391 89H-179.13 15-09-2026 13:45 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
392 98RM00120 15-09-2026 13:53 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình SMRM chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
393 30B-216.17 15-09-2026 13:57 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
394 35A-401.38 15-09-2026 14:09 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
395 18C-184.83 15-09-2026 14:10 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
396 35C-128.45 15-09-2026 14:18 Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
397 90H-030.33 15-09-2026 14:35 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
398 30K-690.94 15-09-2026 15:10 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
399 14A-198.28 15-09-2026 15:26 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
400 90LD00402 15-09-2026 15:33 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
401 30H-433.55 15-09-2026 16:05 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
402 15H-054.39 15-09-2026 16:22 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
403 30M-585.41 15-09-2026 19:47 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
404 35A-829.61 15-09-2026 21:47 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
405 51K-114.90 15-09-2026 23:17 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vạch kẻ đường năm 2026

Danh sách hơn 400 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi AI

Danh sách 1.636 lượt phạt nguội, đề nghị chủ phương tiện tra cứu và nộp phạt theo Nghị định 168
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