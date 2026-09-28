Công an thông báo quan trọng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn "tra cứu phạt nguội”

Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo người dân có thể mất tiền, bị lừa đảo khi nhận được tin nhắn có nội dung này.

Theo công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục lợi dụng hình thức “phạt nguội” để giả danh lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), thông báo phương tiện vi phạm và hướng dẫn người dân truy cập đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Theo thủ đoạn này, đối tượng gọi điện, nhắn tin hoặc sử dụng mạng xã hội, tự xưng là cán bộ Công an, CSGT và thông báo phương tiện của người dân có vi phạm giao thông được ghi nhận qua hệ thống camera. Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể cung cấp biển số xe, thời gian, địa điểm hoặc lỗi vi phạm.

Sau đó, đối tượng gửi đường link yêu cầu “tra cứu lỗi vi phạm”, “xác nhận thông tin”, “nộp phạt trực tuyến” hoặc “nộp phạt sớm để được giảm tiền”. Khi truy cập, người dân có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu làm theo hướng dẫn, nạn nhân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và mất tài sản.

Hình thức và cách phòng ngừa tin nhắn của các đối tượng lừa đảo

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo tâm lý lo lắng, thúc giục người dân thực hiện ngay hoặc đe dọa phát sinh thêm tiền phạt nếu chậm trễ.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân:

- Không truy cập đường link, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc.

- Không tải, cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ Công an, CSGT qua điện thoại.

- Khi cần kiểm tra vi phạm giao thông, chủ động sử dụng các kênh chính thức; không truy cập đường link do người lạ cung cấp.

- Bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác thực.

- Nếu đã cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch nghi vấn, cần liên hệ ngay với ngân hàng để áp dụng biện pháp bảo vệ tài khoản, đồng thời lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường link và thông tin giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng