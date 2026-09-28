Lần đầu tiên tại Human Act Prize 2026: Có danh hiệu Trọn đời Cống hiến, dự án Hợp lực Cộng đồng

Đây là những điểm mới nhất của mùa giải Human Act Prize 2026.

Ngày 21/9, tại họp báo công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2026, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng đã chính thức công bố những điểm mới quan trọng của mùa giải năm nay.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ, từ sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại mùa giải trước, năm nay Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng bổ - Human Act Prize sung Danh hiệu Trọn đời Cống hiến, nhằm tôn vinh xứng đáng những cá nhân đã dành trọn cuộc đời để phụng sự cộng đồng.

Song song với đó, Giải thưởng bổ sung hai hạng mục mới: Lãnh đạo Hành động vì Cộng đồng và Dự án Hợp lực Cộng đồng, ghi nhận những người dẫn dắt và những mô hình tạo tác động bằng sức mạnh hợp lực.

Họp báo công bố Human Act Prize 2026 thu hút đông đảo các chuyên gia, doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan báo chí...

Cũng theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng, Human Act cần mở rộng ra ngoài khuôn khổ một mùa giải thường niên. Từ đó, Human Act Now được phát triển như một hệ sinh thái nhằm kết nối nguồn lực, thúc đẩy hành động và ươm mầm thế hệ Kiến tạo tác động kế cận – những người trẻ có tri thức, năng lực và mối quan tâm với các vấn đề của đất nước.

Công bố Dự án Hợp lực trọng điểm 2026 - 2027

Công bố Dự án Hợp lực trọng điểm của Giải thưởng năm 2026: Đồng hành cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Một trong những hành động đầu tiên hiện thực hóa tinh thần “Hợp lực cộng đồng” là việc chính thức công bố Dự án Hợp lực trọng điểm của Giải thưởng năm 2026: Đồng hành cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, trên nền tảng hệ thống thực thi chuyên môn của Nhà nước với Quân đội là lực lượng nòng cốt, Human Act sẽ phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội phù hợp để doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng trong, ngoài nước đóng góp đúng thế mạnh, đúng nhu cầu. Mục tiêu là đẩy nhanh công tác tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương – vừa là nhiệm vụ cần thêm nguồn lực, vừa là trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Khoảnh khắc kích hoạt dự án hợp lực

Ông Lê Quốc Minh cùng các Tổng Biên tập, đại diện cơ quan báo chí và cơ quan Nhà nước, thực hiện nghi thức kích hoạt Dự án Hợp lực trọng điểm.

Tại buổi họp báo công bố Human Act Prize 2026, ông Lê Quốc Minh cùng các Tổng Biên tập, đại diện cơ quan báo chí và cơ quan Nhà nước đã lên sân khấu thực hiện nghi thức kích hoạt Dự án Hợp lực trọng điểm. Khoảnh khắc này đánh dấu sự khởi động chính thức của tinh thần “Hợp lực cộng đồng”, thể hiện quyết tâm kết nối các nguồn lực báo chí, truyền thông và xã hội vào một nỗ lực chung có ý nghĩa đặc biệt.

Nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định: “‘Hợp lực cộng đồng’ không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đều có thể nhìn thấy vai trò của mình trong một nỗ lực chung; mang đến điều mình làm tốt nhất và cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn”.

Lời kêu gọi tới báo chí cả nước

Khoảnh khắc nhà báo Lê Quốc Minh trao tặng huy hiệu hợp lực cho Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh.

Nhấn mạnh vai trò của báo chí Việt Nam trong việc phát hiện, kết nối và lan tỏa những điều tốt đẹp, ông Lê Quốc Minh kêu gọi các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước cùng tham gia xây dựng một không gian thông tin chung về hành động tích cực vì cộng đồng trong năm 2026. Theo ông, không gian này sẽ tập hợp và kết nối nội dung từ nhiều tờ báo, chuyên mục và nền tảng, để những câu chuyện người tốt, việc tốt không còn nằm rải rác mà tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ hơn trong xã hội.

“Human Act 2026 vì thế là lời mời dành cho tất cả những ai đang và muốn hành động vì cộng đồng: Hãy mang đến thế mạnh của mình, tìm những người có thể bổ sung cho mình và cùng tạo ra những thay đổi lớn hơn. Bởi cuối cùng, câu hỏi không chỉ là mỗi chúng ta có thể làm được bao nhiêu, mà là: ‘Chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau?’”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ tại họp báo công bố Human Act Prize 2026.

Với những điểm mới này, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2026 không chỉ tiếp tục tôn vinh những hành động tử tế, mà còn trở thành lời gợi mở về cách biến các nguồn lực tốt đẹp trong xã hội thành sức mạnh chung, qua đó góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.