Công an điều tra giao dịch chuyển tiền 2,4 tỷ đồng: Bắt tạm giam người đàn ông 35 tuổi

Nguyễn Thành Trung bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2,4 tỷ đồng.

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1991, trú tại xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 4 Điều 174 và khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thành Trung tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 4/2026, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Trung tìm hiểu trên mạng xã hội và đặt làm giả 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Ngoài ra, Trung còn sử dụng 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị do trước đó đã báo mất và được cấp lại.

Sau đó, Trung sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện giao dịch đối với 04 nền đất dưới hình thức ký hợp đồng ủy quyền với ông Đ.B.L. (ngụ tại phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ), qua đó nhận tổng số tiền 2,4 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Trung đưa ông L. đến xem các nền đất trống không thuộc quyền sử dụng của mình nhưng giới thiệu là tài sản do Trung sở hữu. Sau khi nhận tiền, Trung rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp công tác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của Trung. Trên cơ sở kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan.

Người dân cần thực hiện các bước trên nhằm hạn chế nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những ai là nạn nhân của Nguyễn Thành Trung khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ hoặc liên hệ Điều tra viên, Thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, số điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.