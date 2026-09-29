Tài khoản ngân hàng ACB phát sinh giao dịch 1.000.000.000 đồng, chủ hộ kinh doanh Trần Văn Tưởng phải trình báo công an

Nhận được 1 tỷ vào tài khoản, người đàn ông ở Lâm Đồng đã chủ động báo công an để hoàn trả cho chủ sở hữu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 25/9/2026, anh Trần Văn Tưởng, chủ một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Di Linh, đã đến Công an xã Di Linh trình báo việc tài khoản của mình trước đó nhận được số tiền 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an xác minh thông tin để thực hiện việc trao trả cho người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Di Linh đã phối hợp với Ngân hàng ACB tiến hành xác minh giao dịch, làm rõ thông tin liên quan đến khoản tiền và hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả theo quy định.

Anh Trần Văn Tưởng chuyển trả lại số tiền do người khác chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Trên cơ sở xác minh, anh Trần Văn Tưởng đã phối hợp cùng Công an xã Di Linh và Ngân hàng ACB hoàn trả toàn bộ số tiền khoảng 1 tỷ đồng cho người đã chuyển nhầm, bảo đảm đúng người, đúng giao dịch và an toàn trong quá trình xử lý.

Việc chủ động đến cơ quan Công an trình báo và phối hợp hoàn trả số tiền lớn của anh Trần Văn Tưởng thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, tôn trọng tài sản của người khác; đồng thời là hành động đẹp, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Di Linh khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm không tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển số tiền này sang tài khoản khác; cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý và hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.

Công an xã Di Linh ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm của anh Trần Văn Tưởng; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của Ngân hàng ACB trong quá trình xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.