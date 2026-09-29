Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm Hồ Ngọc Ân (sinh năm 2008) để phục vụ xác minh, điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 17/9 tại khu vực trước nhà số 107-N7 khu 5 tầng, phường Tam Thắng, TP.HCM.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm Hồ Ngọc Ân (SN 2008, ngụ tỉnh Đắk Lắk, trú phường Tam Thắng, TP.HCM).

Hồ Ngọc Ân (Ảnh: CACC)

Theo công an, Hồ Ngọc Ân là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ: kết quả xác minh, điều tra vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 17/9 tại khu vực trước nhà số 107-N7 khu 5 tầng, phường Tam Thắng, TP.HCM.

Công an đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm; khi tìm thấy đối tượng Hồ Ngọc Ân báo cho điều tra viên Nguyễn Văn Mậu địa chỉ số 2 Nguyễn Bình, phường Tam Thắng, TP.HCM (số điện thoại: 09.09.010.828 hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.