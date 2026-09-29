Không khí lạnh sắp tăng cường, các khu vực có mưa to đến rất to

Thời tiết tại một số khu vực sẽ thay đổi rõ rệt khi không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 29/9, Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến trời nắng, có nơi nắng nóng. Mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm tại một số nơi.

Tại Hà Nội, ngày 29/9 trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C.

Từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông được dự báo ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Khu vực này xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Riêng Hà Nội, từ ngày 1-2/10, tác động của không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm khoảng 4 độ C, nhiệt độ cao nhất xuống còn khoảng 32 độ C.

Khoảng từ đêm 4-5/10, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Khi đó, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có sự thay đổi rõ rệt, mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm.

Trong ngày 29/9, Tây Bắc Bộ có nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, riêng đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; thấp nhất 26-29 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng, một số nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động 24-27 độ C vào thời điểm thấp nhất và 31-34 độ C vào thời điểm cao nhất, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại TP.HCM, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong các đợt mưa dông tại nhiều khu vực, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.