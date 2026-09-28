Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc đón mưa lúc nào?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, vùng núi cao có thể xuống dưới 20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng tối 30/9, khối không khí lạnh đầu mùa từ phía Nam Trung Quốc dự kiến di chuyển xuống. Từ chiều và đêm cùng ngày, miền Bắc chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông.

Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, dự báo khiến nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ C so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc trong những ngày sau đó giảm còn khoảng 30-32 độ C, thời tiết mát hơn. Riêng vùng núi cao có thể se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20 độ C.

Cùng với sự giảm nhiệt, từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc bước vào chuỗi ngày có mưa dông rải rác. Tuy nhiên, mưa chủ yếu xuất hiện theo từng đợt trên phạm vi hẹp, ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng và kéo dài liên tục.

Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

Trong ngày và đêm 28/9, Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại TP.HCM, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi; riêng tối 28/9 và chiều 29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong các đợt mưa dông trên cả nước, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.