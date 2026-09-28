Khởi tố giáo viên dạy lái ô tô Lê Xuân Vinh SN 1987

Lợi dụng danh nghĩa giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Hùng Vương, Lê Xuân Vinh đã nhận tiền và hồ sơ đăng ký học lái xe của 12 người rồi chiếm đoạt tổng cộng 126 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Vinh (SN 1987, trú tại xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo về hành vi có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn, Công an xã Đông Thành đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Lê Xuân Vinh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 28/2 đến 19/5/2026, Vinh, nguyên giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Hùng Vương, đã lợi dụng danh nghĩa của cơ sở này để thực hiện hành vi gian dối.

Cụ thể, đối tượng nhận tiền và hồ sơ đăng ký học lái xe ô tô của 12 cá nhân, sau đó chiếm đoạt số tiền 126 triệu đồng. Việc sử dụng danh nghĩa giáo viên tại trung tâm đào tạo lái xe để tạo lòng tin, khiến người có nhu cầu học lái xe giao tiền và giấy tờ là thủ đoạn được xác định trong vụ việc.

Ngày 15/9/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Đông Thành khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về cá nhân, cơ sở đào tạo trước khi đăng ký học lái xe, giao tiền hoặc cung cấp hồ sơ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên kịp thời trình báo cơ quan công an để được xác minh, xử lý.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ