Tài khoản MBbank của Lý Văn Hào phát sinh giao dịch 388.000.000 đồng, Công an mời người đàn ông SN 1991 lên làm việc, kiểm tra sao kê ngân hàng
Phát hiện 388 triệu đồng người lạ chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông ở Bắc Ninh đã chủ động trình báo công an và hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ nhân.
- Người đàn ông ở Nghệ An chuyển khoản 50.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Trương Thị Ngoan ở Tây Ninh: Công an vào cuộc rà soát giao dịch
- Nguyễn Thị Thùy SN 1984 chuyển khoản 20.000.000 đồng vào tài khoản của 1 người phụ nữ ở Cần Thơ: Công an rà soát giao dịch
- Công an điều tra số tiền hơn 5,3 tỷ đồng chuyển khoản trong nhiều lần: Bắt Trương Minh Hiếu SN 2005
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 24/9, Công an xã Biển Động nhận được trình báo của anh Lý Văn Hào, sinh năm 1999, trú tại thôn Quéo, xã Biển Động, về việc nhận được số tiền 388 triệu đồng do một người lạ chuyển đến tài khoản của anh Hào được mở tại Ngân hàng MB.
Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Biển Động đã phân công cán bộ phối hợp với Ngân hàng xác minh chủ tài khoản chuyển đến, xác định người chuyển tiền nhầm đến tài khoản anh Hào là anh LVĐ, sinh năm 1991, trú tại xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng thời, liên hệ với anh Đ và mời đến Công an xã Biển Động để làm rõ việc chuyển tiền nhầm tới tài khoản của anh Hào.
Ngày 25/9/2026, anh Đ đã đến làm việc tại Công an xã Biển Động. Sau khi kiểm tra sao kê do Ngân hàng cung cấp, xác định việc chuyển nhầm tiền là do sơ của anh Đ suất trong quá trình thao tác. Anh Hào đã chuyển hoàn lại toàn bộ số tiền 388 triệu đã chuyển nhầm cho anh Đ.
Qua sự việc, cho thấy nghĩa cử cao đẹp của người dân xã Biển Động cần lan tỏa nhân rộng trong cộng đồng và tinh thần trách nhiệm của Công an xã trong hỗ trợ, xác minh sự việc, tạo niềm tin cho quần chúng Nhân dân.
Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh