Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau

Nếu phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được giao dịch chuyển khoản bất thường, người dân cần thông báo cơ quan công an để được xác minh, làm rõ.

Cẩn trọng khi tìm kiếm thông tin vay tiền trên mạng xã hội

Ngày 25/9, Công an TP Cần Thơ thông tin, thời gian qua, Công an TP tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Trong đó, lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, một số đối tượng tìm cách tiếp cận người dân qua mạng xã hội, hướng dẫn làm thủ tục vay rồi lợi dụng thông tin cá nhân, thiết bị hoặc quá trình giao dịch để thực hiện các hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại về tài sản.

Thực tế trên địa bàn thành phố cho thấy, thời gian gần đây đã có một số trường hợp người dân tìm kiếm, tiếp cận thông tin vay tiền trên mạng xã hội nhưng thiếu thận trọng trong kiểm tra, xác minh, từ đó bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại.

Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện các giao dịch vay tiền trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, một số tài khoản, hội nhóm quảng cáo dịch vụ vay tiền với những lời mời chào như "vay nhanh", "không cần thế chấp", "thủ tục đơn giản", "giải ngân trong ngày".

Người có nhu cầu vay có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại.

Người dân cần đặc biệt thận trọng khi người cung cấp dịch vụ vay yêu cầu được trực tiếp sử dụng điện thoại, đăng nhập tài khoản, thực hiện thao tác xác thực hoặc cung cấp mã bảo mật.

Khi phát hiện tài khoản nhận được số tiền bất thường, cần lập tức trình báo công an

Bộ Công an cũng đã cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng các ứng dụng vay tiền trực tuyến để tạo khoản vay mà người bị hại không biết hoặc không kiểm soát.

Thủ đoạn có thể khác nhau nhưng thường lợi dụng nhu cầu vay tiền, tạo lòng tin, tiếp cận thông tin hoặc thiết bị cá nhân rồi thực hiện các giao dịch trái phép.

Vì vậy, người dân không nên chỉ dựa vào những lời quảng cáo về thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh để quyết định giao thông tin hoặc thiết bị cá nhân cho người khác.

Khi có nhu cầu vay tiền, người dân nên lựa chọn ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính được phép hoạt động; chủ động liên hệ qua các kênh thông tin chính thức và tìm hiểu kỹ điều kiện, quy trình, lãi suất, các khoản phí và nghĩa vụ thanh toán trước khi quyết định vay.

Khi nhận được thông báo về khoản vay, phê duyệt hoặc giải ngân, cần chủ động kiểm tra trực tiếp với ngân hàng, tổ chức tín dụng qua các kênh thông tin chính thức. Đặc biệt, không nên vì tâm lý cần tiền gấp mà bỏ qua các bước kiểm tra.

Trước khi xác nhận hồ sơ hoặc giao dịch, cần kiểm tra rõ đơn vị cho vay, số tiền vay, số tiền thực nhận, tài khoản nhận tiền, phương thức thanh toán và các nghĩa vụ liên quan.

Nếu phát hiện khoản vay không do mình thực hiện, tài khoản phát sinh giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ thông tin cá nhân bị người khác sử dụng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, tổ chức tín dụng liên quan để kiểm tra; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Người dân cần lưu giữ các tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch có liên quan để phục vụ công tác xác minh khi cần thiết.

Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; đồng thời tiếp nhận, xác minh, xử lý các tin báo, tố giác liên quan.

Mỗi người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch; bảo vệ căn cước công dân, điện thoại, tài khoản và các thông tin bảo mật, qua đó hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.