"Bà trùm" Mai Anh cùng hơn 60 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương hầu tòa

Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, liên quan đến các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội đưa 65 bị cáo trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Vụ án này có 45 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương dự kiến diễn ra trong 10 ngày.Phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương dự kiến diễn ra trong 10 ngày.Phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Trong đó, các ông Trần Văn Trường (SN 1973, cựu phó viện trưởng), Ngô Văn Vinh (SN 1962, nguyên viện trưởng, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu phó viện trưởng) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) bị xét xử về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Mai Anh trình bày, đã sống với Đông được 18 năm, có với nhau 5 người con.

Tại phiên tòa, 46/69 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt; vắng mặt 2 luật sư.

Phiên tòa thu hút sự chú ý khi có 45 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng một số bệnh viện tâm thần khác.Phiên tòa thu hút sự chú ý khi có 45 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng một số bệnh viện tâm thần khác.Phiên tòa thu hút sự chú ý khi có 45 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng một số bệnh viện tâm thần khác.

Theo cáo trạng, đêm 7/6/2025, 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ tại khách sạn Long Thành 3, đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cùng vợ chồng Lê Văn Đông - Nguyễn Thị Mai Anh bị bắt quả tang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét buồng chữa bệnh của Lê Văn Đông tại Khoa Điều trị bắt buộc nam, cơ quan công an thu giữ ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Vụ án với 65 bị cáo liên quan đến nhiều tội danh, trong đó có nhận hối lộ, đưa hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án, được đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 28/9.

Hành vi của hầu hết bị cáo bị chi phối bởi Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, cặp vợ chồng có tổng cộng 20 tiền án.Hành vi của hầu hết bị cáo bị chi phối bởi Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, cặp vợ chồng có tổng cộng 20 tiền án.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ cán bộ, nhân viên của Viện để bỏ qua các sai phạm trong quá trình điều trị.

Đồng thời Viện Pháp y tâm thần Trung ương tạo điều kiện cho Mai Anh và một số bệnh nhân khác tự do ra vào viện trái pháp luật.

Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông, môi giới cho nhiều đối tượng đưa hối lộ các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để có kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, có gần 40 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Hội đồng xét xử cũng triệu tập hơn 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.