2 cựu Viện trưởng cùng 63 bị cáo trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương sắp hầu tòa

Tại bãi biển Sầm Sơn, Công an bắt quả tang các đối tượng - bao gồm cả nhân viên y tế hút cần sa, uống "nước vui" do Đông cung cấp và còn cất giấu ma túy trong túi quần.

TAND TP. Hà Nội vừa ra quyết định ngày 28/9 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, theo báo Công Lý.

HĐXX trong vụ án gồm 5 người: 2 Thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa.

Hai kiểm sát viên của VKSND TP. Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố và đưa ra xét xử về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong số 65 bị cáo, có tới 48 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông - Ảnh: Công Lý

Đặc biệt, có hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương gồm: Trần Văn Trường (SN 1973), Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đánh bạc.

VnExpress dẫn cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông là hai người xuyên suốt nhiều hành vi trong vụ án. Mai Anh có 7 tiền án, tiền sự; Đông có 13 tiền án, tiền sự.

Mai Anh thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ năm 2016 và 2020 nhưng bị cáo buộc nhiều lần trốn viện để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

VKS xác định Mai Anh và Đông đã đưa tiền, tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế để được sinh hoạt tự do tại Viện.

Mai Anh được bố trí buồng điều trị riêng có điều hòa, tủ lạnh, đưa hai con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng. Đông cũng được tự do ra vào, ăn ở và sinh hoạt tại đây.

Ngoài ra, nhiều bác sĩ, điều dưỡng bị cáo buộc nhận tiền hằng tháng từ một đến 10 triệu đồng để làm ngơ cho người chữa bệnh bắt buộc trốn viện và che giấu thông tin khi cơ quan điều tra xác minh.

Một số nhân viên bảo vệ cũng bị cáo buộc nhận tiền để mở cổng, giúp Mai Anh trốn viện 37 lần và Đông 11 lần.

Không dừng lại ở việc bao che trốn viện, cán bộ y tế ở đây bị cáo buộc trực tiếp phạm tội cùng bệnh nhân, cùng dùng ma túy, chơi đánh bạc...

Tối 7/6/2025, tại bãi biển Sầm Sơn, Công an bắt quả tang Đông tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số người đang bay lắc, có điều dưỡng Trần Quốc An tham gia hút cần sa, uống "nước vui" do Đông cung cấp và còn cất giấu ma túy trong túi quần. Trong khi 14 nhân viên, cán bộ của Viện cũng đang nghỉ dưỡng ở khách sạn cạnh đó.

Khám xét khẩn cấp buồng bệnh của Đông và Mai Anh trong Viện đã thu giữ nhiều loại ma túy cùng các bộ tẩu hút tự tạo.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Quang cũng bị truy tố Nhận hối lộ và Đánh bạc do nhiều lần tham gia cá độ bóng đá quốc tế với số tiền giao dịch lên đến 10 triệu đồng/trận.

Trọng tâm của vụ án là hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thông qua hoạt động giám định pháp y tâm thần.

VKS xác định, lợi dụng quy định thời gian chữa bệnh bắt buộc được trừ vào thời hạn chấp hành án phạt tù, các bị can phạm tội nguy hiểm trong các vụ án ma túy, giết người, lừa đảo đã chi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để "chạy" kết luận tâm thần.

Cáo trạng xác định Viện trưởng Trần Văn Trường đã trực tiếp nhận hối lộ 4,68 tỷ đồng từ hành vi "chạy giấy tâm thần".

Các bị cáo là cán bộ Viện cố ý ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng giả như "ảo thanh đàm thoại", "khí sắc trầm", "bi quan chán nản" vào hồ sơ bệnh án để kết luận các đối tượng "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Bên cạnh ma túy và giám định giả, hành vi nhận hối lộ còn tràn lan trong công tác quản lý cán bộ. Cáo trạng xác định, Mai Anh còn can thiệp vào công việc nội bộ của Viện để cho cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng, được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, được luân chuyển vị trí công tác thuận lợi cho việc giúp sức Mai Anh.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường (trái), Mai Anh (áo đen thứ 3 hàng đầu trái) cùng các bị can khi bị bắt - Ảnh: Bộ Công an

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Viện bị cáo buộc nhận 3,46 tỷ đồng của 7 trường hợp, sau đó chuyển 3 tỷ đồng cho Viện trưởng Trần Văn Trường để quyết định tuyển dụng trái quy định.

Khám xét nơi ở của Viện trưởng Trường, cơ quan điều tra thu giữ thùng carton chứa 4,579 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 3,412 tỷ đồng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD cùng 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm về tội Nhận hối lộ lên tới hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi riêng 6,86 tỷ đồng.

Vợ ông Trường, bà Đặng Thị Hòa, cũng làm việc tại Viện, bị cáo buộc nhận 378 triệu đồng, từ Mai Anh để tác động chồng cho Mai Anh "tự tung tự tác".

Phạm Minh Tuấn, nguyên điều tra viên Công an Hà Nội, bị xác định dù thụ lý vụ án của Mai Anh nhưng đã nhận quà, tiền, tivi, đi du lịch do Mai Anh chi trả; tiết lộ thông tin điều tra và môi giới hối lộ 400 triệu đồng cho Giám đốc Trung tâm Miền núi phía Bắc.

Bị cáo Lê Văn Thưởng, đồng nghiệp của Tuấn, trực tiếp đưa 250 triệu đồng hối lộ các giám định viên để làm giả kết luận tâm thần cho bị can.

Ngoài ra, Kiểm sát viên Dương Thị Hòa, VKSND quận Thanh Xuân cũng bị xác định hướng dẫn, tư vấn cho Mai Anh; gửi biên bản xét nghiệm ma túy của Đông; thông báo trước lịch làm việc của cơ quan điều tra; tự ý gặp gỡ bị can ngoài trụ sở trái quy định... và nhận 10 triệu đồng tiền cảm ơn.