Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo tới toàn bộ người dân: Hành động tuyệt đối không nên làm tại sân bay

Hành động tưởng chừng đơn giản nhưng có thể khiến người dân gặp phải những rắc rối không đáng có.

Mới đây, fanpage Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội - Hanoi Immigration Office đăng tải một cảnh báo ngắn nhưng đáng chú ý dành cho những người di chuyển bằng đường hàng không: “Đi máy bay - tuyệt đối không cầm hộ hành lý của người lạ”.

Đây là tình huống mà bất cứ hành khách nào cũng có thể gặp phải. Trong thời gian chờ làm thủ tục, xếp hàng kiểm tra an ninh hay chuẩn bị lên máy bay, một người lạ có thể nhờ giữ hộ túi xách, xách giúp vali hoặc mang một kiện đồ với những lý do tưởng chừng hợp lý như quá cân hành lý, cần đi vệ sinh hay đang có việc gấp.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ người nhận cầm hộ không thể chắc chắn bên trong món đồ đó thực sự có gì. Một hành động xuất phát từ ý định giúp đỡ vì thế có thể kéo theo nhiều phiền phức ngoài dự tính.

Bộ Công an từng cảnh báo về chính tình huống này

Cảnh báo mới của Công an Hà Nội không phải không có cơ sở. Trước đó, Bộ Công an cũng từng lưu ý người dân về nguy cơ khi xách, trông hoặc vận chuyển hành lý hộ người khác tại sân bay, bến tàu, bến xe và những nơi công cộng.

Theo thông tin của Bộ Công an được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải, thực tế đã xuất hiện những trường hợp một người được nhờ xách hoặc trông hộ hành lý, nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra lại phát hiện bên trong có các loại hàng hóa bị nghiêm cấm như ma túy, cổ vật, động vật hoang dã....

Bộ Công an cho biết, việc có người nhờ cầm hộ hàng hóa qua biên giới hoặc tại sân bay, bến tàu, bến xe có thể được nhiều người coi là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người nhận cầm hoặc vận chuyển hộ có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nếu hàng hóa bên trong vi phạm quy định.

Chính vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo khi di chuyển tại sân bay và những nơi công cộng, người dân cần cảnh giác với các hành vi bất thường; không nên xách đồ hộ người lạ khi chưa biết rõ về hành lý, đồng thời phải tự giữ hành lý và giấy tờ tùy thân của mình cẩn thận.

Đáng chú ý, nếu phát hiện hoặc bị phát hiện hành lý của mình có dấu hiệu chứa “chất cấm”, “hàng cấm”, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần thông báo ngay cho nhân viên an ninh hoặc cơ quan công an gần nhất, đồng thời hợp tác để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

Cục Hàng không: Người gặp rắc rối trước tiên có thể chính là người nhận xách hộ

Nguy cơ từ việc mang hộ hành lý cũng từng được Cục Hàng không Việt Nam cảnh báo.

Cảng HKQT Nội Bài từng thông tin phát hiện một kiện hàng được hành khách ký gửi trên chuyến bay Hà Nội - TP.HCM. Người này sau đó cho biết kiện hàng không phải đồ cá nhân mà được nhận vận chuyển thuê cho một doanh nghiệp chuyển phát nhanh.

Theo thông tin được Cục Hàng không dẫn lại, điểm nguy hiểm của hình thức này là người nhận vận chuyển không biết bên trong kiện hàng có đồ vật gì, có hàng cấm hay hàng lậu hay không. Mặc dù hành lý đều phải trải qua quá trình kiểm tra, soi chiếu an ninh, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người nhận xách hộ chính là người trực tiếp phải làm việc và giải trình với cơ quan chức năng.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khi đó cũng lưu ý, ở khâu soi chiếu an ninh, phải xác định rõ từng kiện hành lý thuộc về ai. Nếu hành khách xác nhận hành lý là của mình nhưng sau đó phát hiện vấn đề trong quá trình kiểm tra, hành khách sẽ phải phối hợp làm rõ vụ việc.

Cục Hàng không cho biết qua công tác kiểm tra, soi chiếu từng phát hiện các vụ vận chuyển vật phẩm nguy hiểm trái quy định. Chính vì thế, cơ quan hàng không cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để hành khách nắm được những rủi ro của việc nhận hành lý ký gửi khi không biết chắc bên trong có gì.

Đi máy bay, người dân nên nhớ những nguyên tắc nào?

Từ các cảnh báo của cơ quan chức năng, nguyên tắc quan trọng nhất là hành khách nên chỉ mang theo những hành lý do mình chuẩn bị hoặc biết rõ nguồn gốc và đồ vật bên trong.

Không nên nhận giữ, xách, ký gửi hoặc vận chuyển hộ vali, túi xách, bưu kiện của người lạ, kể cả khi người nhờ đưa ra những lý do có vẻ hợp lý hoặc đề nghị trả tiền. Hành khách cũng cần hạn chế để hành lý rời khỏi tầm kiểm soát trong thời gian ở sân bay và kiểm tra lại đồ đạc trước khi làm thủ tục.

Nếu phát hiện hành lý có đồ vật lạ, dấu hiệu bị mở, tác động hoặc xuất hiện vật phẩm không phải của mình, người dân không nên tự ý xử lý mà cần báo ngay cho nhân viên hàng không, lực lượng an ninh sân bay hoặc cơ quan công an.